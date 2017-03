The Walking Dead A New Frontier: Episodio 3 - Above The Law

Il doppio esordio della terza stagione di The Walking Dead ci aveva steso con un poderoso uno-due emozionale che ci aveva riportato, di colpo, ai dolorosi fasti dell'epopea di Lee e Clementine. Con un cast di personaggi ben caratterizzati, una sceneggiatura di prim'ordine e una ritmica a tratti magnificamente sincopata, Ties That Bind segnava, tre mesi or sono, un'apertura più che convincente per la "Nuova Frontiera" della saga di Telltale. Una promessa che speravamo sarebbe stata confermata con un terzo episodio altrettanto coinvolgente, in grado di ridimensionare in chiave ancora più positiva le nostre aspettative per questa stagione. Ci duole informarvi che così non è stato.

Nuovi volti, vecchie storie

Il terzo atto di A New Frontier si apre a pochi secondi dalla conclusione a effetto con la quale i ragazzi di Telltale, da "cinture nere" di cliffhanger quali sono, avevano chiuso più che degnamente il doppio episodio d'apertura Ties That Bind. L'arrivo di Javi e del suo gruppo - o almeno ciò che ne rimane - a Richmond, base della "Nuova Frontiera" che dà il titolo alla terza stagione di The Walking Dead, coincide con la scoperta che suo fratello David non solo è ancora in vita, ma è addirittura diventato uno dei leader della temibile comunità di razziatori. Una scoperta che getta lunghe ombre sul rapporto di Javi con i suoi comprimari, e in particolar modo con la moglie di David, Kate, con la quale il protagonista ha nel tempo stretto un legame molto forte.

Gli elementi per il classico "dramma nel dramma" sono tutti in posizione, peccato solo che la sceneggiatura fatichi a sostenere l'eredità emozionale dei primi due episodi, arrancando nel tentativo di mantenere alta la tensione narrativa, complice una ritmica decisamente meno battente rispetto a quella dell'apertura di stagione.

La repentina apparizione di David, e il suo ruolo all'interno di The New Order, stravolgono i fragili equilibri della famiglia di Javi, vero perno narrativo di questa nuova iterazione della saga di Telltale, e catapultano il protagonista in un dedalo fatto di enigmi morali e incertezze. Ben presto però ci si rende conto che il percorso è molto meno labirintico di quanto appaia inizialmente, mentre la narrazione cede più volte il fianco proponendo situazioni e "svolte" di scarso impatto, molte delle quali stancamente riciclate dal ricco passato della serie. Anche le scelte a carico del protagonista mancano di travolgere il giocatore con quell'atroce gamma di dilemmi morali che, da sempre, rappresenta uno dei punti di forza della saga, e lo accompagnano lungo un percorso piuttosto prevedibile, privo del mordente dei primi due capitoli.

Una manciata di momenti "ad effetto" contribuiscono a lustrare transitoriamente la patina da "filler" che avvolge l'episodio, senza però risollevarne completamente le sorti, complice anche una certa banalità di fondo nella caratterizzazione dei nuovi personaggi e nella definizione dei rapporti che li legano. Bisogna inoltre considerare che Above The Law è sostanzialmente orbo di qualsivoglia sezione esplorativa, in un susseguirsi di dialoghi e quick time events di qualità altalenante, non particolarmente avvincenti. Anche il ritorno sulle scene di Clementine, allontanatasi dal gruppo in coda a Ties That Bind, appare fin troppo opportuno, quasi scontato nella sua aderenza a uno dei più classici cliché filmici: "il salvataggio all'ultimo secondo". In linea con il resto della narrazione, anche l'evoluzione delle vicende personali di Clementine segue una rotta facilmente intuibile, che va però a colmare, almeno provvisoriamente, uno dei più grandi buchi narrativi di questa terza stagione di The Walking Dead. In questo caso, il ricorso all'espediente del flashback ci è sembrato molto meno significativo e convincente rispetto a quanto visto nell'apertura di stagione, con un "twist" finale ai limiti del pretestuoso.

L'episodio si conclude con un taglio netto, quasi brusco, lontano dallo standard delle chiusure ad effetto con le quali Telltale è solita attentare alla salute mentale dei suoi giocatori, lasciati a desiderare freneticamente l'uscita di un nuovo capitolo. Il desiderio c'è, ma le aspettative, in questo caso, ne escono brutalmente ridimensionate.