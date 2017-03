Toukiden 2 Recensione

Al momento dell'annuncio di un seguito di Toukiden, hunting game uscito originariamente in esclusiva PSVita e solo successivamente giunto anche sulla nuova console casalinga di Sony attraverso un interessante remake che porta il sottotitolo di "Kiwami", tutto ci saremmo aspettati tranne quello che ci siamo effettivamente ritrovati tra le mani pochi giorni fa. Le prime ore in compagnia del nuovo capitolo della saga di Omega Force si sono rivelate strane, a tratti indecifrabili per qualunque fan del primo capitolo. Insomma, ci siamo trovati di fronte una struttura di gioco inedita, stravolta da un repentino cambio di direzione. Una scelta coraggiosa e, ve lo anticipiamo fin da subito, tutto sommato riuscita.

Di nuovo a caccia di demoni

Il primo Toukiden, per chi non lo sapesse, non era nient'altro che una rivisitazione in salsa filo-nipponica del celeberrimo Monster Hunter, vera e propria pietra miliare degli hunting game giapponesi. Dal punto di vista della struttura di gioco, il capitolo originale era persino troppo simile - per non dire completamente identico - al titolo targato Capcom. Al posto delle solite bestie feroci si cacciavano spaventosi Oni, pericolosissimi esseri demoniaci tipici della mitologia giapponese, ma le dinamiche di base restavano le medesime: si sceglieva una missione e, magari dopo aver scelto qualche bel manicaretto con cui potenziare temporaneamente il nostro alter ego in vista delle imminenti fatiche, ci si avviava verso la porta del villaggio.

Da quel momento iniziava la missione, che ci avrebbe verosimilmente visti catapultati all'interno di un'area divisa in vari settori, all'interno dei quali recuperare varie risorse o abbattere la creatura demoniaca di turno. Niente di nuovo: i fan di Monster Hunter noteranno sicuramente le incredibili somiglianze con le dinamiche tipiche del loro gioco preferito. Toukiden 2, almeno per quanto concerne la sua massiccia componente single player, è invece ben lontano da tutto ciò. Non che manchino le classiche "cacce al mostro": le più grandi differenze riguardano semmai il sistema di progressione all'interno della storyline, ora completamente slegata da tali attività, che sono diventate una componente fondamentale solamente dell'end-game.

Tali missioni si dividono ancora una volta in "fasi" dalla difficoltà crescente, ma risultano completamente slegate dalle quest principali, che invece si sviluppano all'interno di una struttura da action-rpg puro. Non solo: il mondo di gioco non è più limitato a una manciata di aree divise in una decina di micro-settori, ma ha finalmente assunto la forma di un mondo aperto, forse un po' vuoto ma comunque perfettamente capace di assecondare la voglia di esplorazione del giocatore. Le attività da svolgere andando a spasso al di fuori delle mura del villaggio, però, sono decisamente troppo ripetitive. Le missioni secondarie assumono insomma la forma di banalissime "fetch quest" di poco conto, ma risollevare le sorti di questo open world un po' improvvisato ci pensano le "operazioni congiunte", all'interno delle quali ci siamo spesso trovati a fronteggiare intere orde di demoni a supporto di un'altra squadra di cacciatori controllati dall'IA.

Una volta sconfitto l'esercito nemico, i cacciatori dell'altro team si uniranno per un breve lasso di tempo al party, aumentando considerevolmente il nostro potere di fuoco in vista delle missioni successive. Svolgere questi piccoli incarichi secondari è inoltre un'ottima scusa per girovagare in cerca di segreti e tesori di ogni tipo, esplorando il mondo di gioco alla ricerca dei numerosi oggetti in esso nascosti, estremamente importanti sia per il crafting che per il potenziamento delle armi o dei vari pezzi di equipaggiamento.

Di fatto, comunque, il mondo aperto proposto dal team nipponico non è certamente tra i più vivaci e meglio caratterizzati che si siano mai visti. Le varie zone tendono a somigliarsi un po' troppo tra di loro, e la conformazione del terreno si è dimostrata spesso e volentieri incompatibile con le limitazioni di un sistema di navigazione troppo macchinoso e poco dinamico. L'impossibilità di saltare o di compiere azioni basilari come scavalcare un microscopico masso alto poco più di venti centimetri, sicuramente, non aiuta a rendere particolarmente piacevole e "libera" l'esplorazione di un mondo che, altrimenti, avrebbe potuto vantare una verticalità e un design di tutto di rispetto.

Aumenta invece a dismisura la quantità di armi a nostra disposizione, che saranno come sempre divise per tipologia. Ciascun tipo di arma presenta uno stile di combattimento unico, con combo specifiche a rendere il tutto ancor più interessante. Oltre agli spadoni, ai doppi pugnali e alle immancabili lance, troveremo nel nostro arsenale svariati tipi di armi molto particolari. Non possiamo non citare ad esempio il temibile arco, un'arma a distanza dalla precisione impeccabile, per non parlare poi dei fucili, devastanti sia dalla lunga che dalla media distanza, ma ovviamente poco indicati per gli scontri ravvicinati.

Seguendo le dinamiche classiche della serie, anche in questo secondo capitolo sarà possibile recidere e "assimilare" alcune parti del corpo dei demoni di grandi dimensioni. Uno strumento indispensabile per ottenere parti specifiche o, più semplicemente, per sterminare le creature nel più breve tempo possibile. Torna anche il famigerato "rito della purificazione", altra piccola differenza rispetto a Monster Hunter che la serie si porta dietro fin dagli esordi.

Una volta recisa una qualsiasi parte del nostro nemico, questa resterà a terra, avvolta nel "miasma" in attesa di essere purificata; soltanto dopo aver completato il rito accumuleremo effettivamente gli oggetti in essa contenuti. Una differenza sulla carta davvero minima, che però incide tantissimo sul gameplay e sulle strategie del team. Perché Toukiden, così come il predecessore, è fondamentalmente un gioco di squadra, pensato appositamente per la cooperazione di team formati da quattro persone. Purtroppo non saremo in grado di giocare in questo modo anche la storyline principale, che saremo costretti ad affrontare assieme ad agguerritissimi cacciatori controllati dall'IA, e quindi consigliamo sicuramente di buttarsi quanto prima anche nella mischia selvaggia del multigiocatore, modalità che sembra funzionare esattamente come quella analoga del primo capitolo.



Una mano demoniaca

Dal punto di vista strutturale, dunque, il team di sviluppo ha saputo ravvivare e svecchiare con discreto successo la formula vista nel primo capitolo, che era davvero ai limiti del plagio. Il discorso si fa leggermente diverso, però, quando andiamo ad analizzare il combat system. In questo frangente, purtroppo, Toukiden non sembra aver compiuto particolari balzi in avanti, e continua inevitabilmente ad arrancare: ad ogni fendente torna a farsi sentire con prepotenza quell'insopportabile "retrogusto di musou" di cui già ci eravamo lamentati nella recensione di Kiwami, con tutti problemi che ne conseguono.

Ben lontano dal saper riproporre la fluidità e la complessità del più famoso dei suoi congeneri, il titolo dei creatori di Dinasty Warriors continua dunque a perdere colpi proprio là dove il rivale è più forte. Pur presentando un sistema di combattimento sulla carta molto variegato e discretamente strategico, la natura approssimativa delle animazioni di buona parte degli Oni (la situazione peggiora notevolmente all'aumento della stazza della creatura) e una costante sensazione di legnosità generale riescono purtroppo a rendere meno appagante l'esperienza di gioco. Graditissima novità, invece, quella che riguarda l'introduzione della "mano demoniaca": un misterioso marchingegno che inizierà a farci compagnia non appena superato il prologo, e sul quale ruoteranno buona parte delle - pochissime - meccaniche di gameplay inedite di questo secondo capitolo. Potremo utilizzarla per avvicinarci rapidamente al nostro bersaglio e sferrare un potente attacco dall'alto, oppure come metodo per strappargli via rapidamente una qualunque parte del corpo. Questa nuova aggiunta si integra alla perfezione con il resto del gameplay, dando vita a buona parte delle situazioni più interessanti che ci siamo trovati ad affrontare nelle svariate decine di ore di gioco.