Berserk e YS Origin tra le novità della settimana sul PlayStation Store

Sembra proprio che le novità non accennino a fermarsi sul PlayStation Store: dopo una settimana trascorsa con For Honor e Sniper Elite 4, infatti, i prossimi sette giorni saranno interamente dedicati a titoli del calibro di Berserk and the Band of the Hawk e di Malicious Fallen, per non contare il JRPG YS Origins e la beta di Ghost Recon: Wildlands. Non manca infine un accenno alla realtà virtuale grazie all'atteso Psychonauts In The Rhombus of Ruin, a cui seguono nuovi sconti su NBA 2K17 e sull'intero franchise di Final Fantasy



PlayStation 4

Berserk and the Band of the Hawk è un action game in stile musou ispirato all'omonima saga fumettistica di Kentaro Miura, che sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation Vita a partire dal 24 febbraio. Come da tradizione per i musou su licenza sviluppati da Omega Force, il titolo presenta una modalità Storia grazie alla quale poter rivivere le gesta del protagonista Guts e degli altri componenti dell'Armata dei Falchi, attraverso una corposa serie di missioni concatenate fra loro che riproporrà in maniera abbastanza fedele gli eventi del manga. Al fine di raggiungere i principali obiettivi delle missioni, che spazieranno dall'eliminare un determinato avversario al salvataggio dei propri compagni, saremo chiamati ad aprirci la strada a suon di (violente) combo concatenabili all'infinito, con la possibilità di impalare e dilaniare gli avversari e affrontare coriacei boss di fine livello. Conclusa l'avventura, gli utenti potranno affrontare la modalità "Eclissi Infinita", che imporrà il superamento di ben cento piani attraverso una serie di missioni dalla difficoltà sempre crescente, consentendogli di salvare i dati di gioco solamente ogni 25 piani. Vi rimandiamo alla nostra recensione per ulteriori dettagli su Berserk and the Band of the Hawk



Il secondo titolo di cui vogliamo parlarvi è Malicious Fallen, intrigante Action RPG sviluppato da Alvion e pubblicato da Sony Interactive Entertainment in esclusiva su PlayStation 4. Ci troviamo di fronte ad una versione ampliata e migliorata dell'omonimo titolo uscito originariamente su PS3 e PSVita, che in questa nuova incarnazione presenta un comparto tecnico più pulito e dettagliato e ben due nuovi capitoli aggiuntivi che espanderanno ulteriormente la storia. Combatteremo contro ondate di nemici e affronteremo boss colossali in adrenalinici combattimenti corpo a corpo col Manto delle Braci, una potente arma mutaforma capace di spazzare via qualsiasi avversario. Sarà possibile creare e personalizzare il proprio arsenale, acquisire nuove abilità e personalizzare lo stile di gioco, e per la prima volta nella storia della serie tutto questo avverrà nella maniera più fluida possibile grazie al supporto dei 60FPS (con una risoluzione di 1080p). Sul fronte narrativo, invece, i giocatori vestiranno i panni del misterioso Ricettacolo Spirituale, il cui compito sarà quello di sconfiggere le forze del male assoluto che si stanno per scatenare sulla Terra. Malicious Fallen è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 (e solo in digitale) a 29.99€.

E continuando con le produzioni nipponiche non possiamo non parlarvi di YS Origins, gioco di ruolo scaricabile da oggi (martedì 21 febbraio) su PlayStation 4 a 19.99€. Dopo una devastante invasione di demoni, le due dee gemelle usano i loro poteri per salvare gli abitanti del mondo di YS trasferendoli nei cieli. Tuttavia entrambe scompariranno proprio quando i demoni iniziano a costruire la Torre del Diavolo, una gigantesca struttura attraverso cui raggiungere il rifugio fluttuante degli umani. I giocatori dovranno usare la forza delle proprie armi o la scaltrezza delle abilità magiche per cercare le dee nella Torre del Diavolo, e far in modo di salvare l'umanità una volta per tutte. Sono ben 3 i personaggi giocabili, ciascuno con abilità e poteri unici, così come saranno 3 le modalità di gioco: Storia, A Tempo e Arena. Disponibile su PC già dal 2006, questa nuova versione console include per la prima volta anche la traduzione dei testi in italiano.

Sconti e promozioni

Come vi abbiamo già anticipato, NBA 2K17 è il protagonista degli sconti settimanali del PS Store: la versione standard del gioco su PS4 è scaricabile a 34.99€, mentre su PS3 sarà possibile acquistarlo a 29.99€. Sempre sulla console Current Gen, invece, troveremo la Bryant Legend Edition e la Gold Edition rispettivamente a 44.99€ e 54.99€. Fra le altre offerte di questi giorni, invece, non passano inosservate quelle per il Trentesimo Anniversario di Final Fantasy: il recente Final Fantasy XV è disponibile a 44.99€, mentre i capitoli dal primo al nono sono disponibili su PS3 e PSVita a 4.99€ ciascuno, ad eccezione di Final Fantasy IV Complete Collection a 7.49€. Buone notizie anche per gli amanti dei MMORPG, che a 26.99€ potranno accedere all'ottimo Final Fantasy XIV Online e alla sua espansione Heavensward inclusa nel pacchetto. Vi rimandiamo alla pagina ufficiale degli sconti per ulteriori informazioni.



Lista completa novità

PlayStation 4

Warhammer Quest - 39.99€

Night in the Woods - 23.99€

Ys Origin - 19.99€

Malicious Fallen - 29.99€

Malicious Fallen Digital Deluxe Edition - 29.99€

Malicious Fallen OST - 7.99€

Chime Sharp - 9.99€

Mervils: A VR Adventure - 15.99€

Old Time Hockey

Psychonauts In The Rhombus Of Ruin - 18.99€

Two Tribes Pack: Rive & Toki Tori 2+ - 26.99€

Typoman: Revised - 12.99€

Vaccine - 11.99€

forma.8

ACA Neo Geo Neo Turf Masters

Ghost Recon Wildlands Beta (Preload, Beta attiva dal 23 febbraio)

Berserk and the Band of the Hawk (Disponibile dal 24 febbraio)

Warhammer 40,000: Deathwatch

A Pixel Story

Gem Smashers



PlayStation Vita

Forma 8

Berserk and the Band of the Hawk (Disponibile dal 24 febbraio)

Gem Smashers