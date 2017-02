Candleman e Subject 13 tra le novità della settimana su Xbox LIVE

Microsoft aggiorna Xbox Live come di consueto con diverse novità interessanti per Xbox One. Questa settimana è dedicata esclusivamente ai progetti indipendenti, e infatti la console casalinga della casa di Redmond accoglie Candleman e Subject 13, due titoli di cui vi parleremo meglio nel corso di questa rubrica. Buone notizie anche sul fronte degli sconti, visto che gli utenti abbonati ad Xbox Live Gold potranno scaricare a prezzo ridotto Forza Horizon 2, Just Dance 2016,Ark Survival Evolved e molti altri ancora.



Xbox One

Sviluppato dalla software house indipendente Spotlightor Interactive, Candleman è un particolare Adventure in 2.5D dove il giocatore impersonerà una piccola candela che brucia per soli 10 secondi, e che dovrà sfidare gli enigmi costituiti dalla luce e dall'ombra. Nel corso dell'avventura esploreremo un'ampia varietà di ambientazioni, tutte molto curate dal punto di vista artistico, e potremo anche scovare tesori nascosti che potranno aiutarci a comprendere meglio il mondo di gioco e anche le peculiari caratteristiche dello stesso protagonista. Candleman è disponibile in esclusiva temporale su Xbox One, e può essere acquistato soltanto su Xbox Live a 14.99€.

Subject 13 è un'avventura grafica ideata da Paul Cuisset (autore di "Flashback" e "Moto Racer") in collaborazione con Microids ambientata in un mondo misterioso e ricco di nascondigli segreti e di meccanismi di ogni tipo, che ovviamente il giocatore dovrà scoprire, analizzare e attivare. Vestiremo i panni di Franklin Fargo, un riservato professore di fisica che conduce una vita solitaria da quando la sua fidanzata Sophie è rimasta uccisa durante una rapina in cui lui stesso avrebbe dovuto essere la vittima. Tuttavia, un giorno il protagonista si sveglierà in una struttura sotterranea abbandonata, molto simile ad un centro di ricerca, e il suo unico contatto con l'esterno sarà una voce che lo identifica come "Soggetto 13". L'obiettivo di Fargo, dunque, sarà proprio quello di fuggire per scoprire i motivi per cui è stato fatto prigioniero, e avrà il compito di risolvere molti enigmi basati sulla manipolazione degli oggetti. Subject 13 è disponibile su Xbox One a 6.99€.



Sconti e promozioni

Questa settimana sono molti i giochi in offerta per gli abbonati ad Xbox Live Gold: gli appassionati di racing game arcade troveranno pane per i loro denti con Forza Horizon 2 (30€ per l'edizione standard "Decimo Anniversario"), mentre chi preferisce un'esperienza incentrata sul multiplayer potrà dare un'occhiata ad Ark Survival Evolved (17.50€) e all'espansione Ark: Schorced Earth ( 14.99€). Segnaliamo anche Assassin's Creed Unity a 12€, a cui si aggiungono anche Lords of the Fallen (10€) e Just Dance 2016 (39.99€). Troverete comunque la lista completa delle offerte nella pagina ufficiale del blog di Major Nelson.



Lista completa novità

Xbox One

Madden NFL 17 Super Bowl Edition - 23.10€

Candleman - 14.99€

Subject 13 - 6.99€

Kill The Bad Guy - 6.99€