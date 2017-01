Castlevania Dracula X e gli sconti su Zelda tra le novità del Nintendo eShop

Proprio come abbiamo visto nelle scorse settimane, anche il nuovo aggiornamento del Nintendo eShop è dedicato esclusivamente alle console della famiglia 3DS, lasciando quindi in disparte Wii U che, è probabile, verrà sostituito integralmente da Nintendo Switch. Per le console portatili, comunque, segnaliamo l'uscita di Butterfly: Inchworm Animation II e di Castlevania Dracula X, quest'ultimo disponibile però solamente su New 3DS e New 3DS XL, a cui si aggiungono diversi sconti per tutte le piattaforme della casa di Kyoto.



Nintendo 3DS

Dopo ben cinque anni di sviluppo, Butterfly: Inchworm Animation II approda finalmente sui Nintendo 3DS europei: ci troviamo di fronte ad un vero e proprio studio di animazione completo nel palmo della nostra mano, che ci permetterà di dar vita a scene animate semplici o complesse grazie ad otto strumenti diversi e pienamente personalizzabili. Sarà possibile anche utilizzare il 3D stereoscopico per dare una forma tridimensionale agli strati e dare più profondità ai nostri video, e saremo in grado anche di registrare e modificare l'audio con la libreria di suoni inclusa o con il generatore di effetti sonori. Con la Butterfrly Online Gallery, infine, condivideremo i nostri video con il mondo, caricando e scaricando animazioni, votando e commentando i video degli altri giocatori. Butterfly: Inchworm Animation II uscirà il 26 gennaio a 7.99€.

Castlevania Dracula X è la versione Virtual Console dell'omonimo titolo uscito originariamente su SNES, che ricordiamo è compatibile esclusivamente con New 3DS e New 3DS XL. Il conte Dracula è risorto dalle tenebre chiamando a raccolta i suoi oscuri seguaci, grazie ai quali ha rapito la fidanzata di Richter Belmont con il solo obiettivo di eliminare l'eroe una volta per tutte. Il giocatore vestirà proprio i panni di Richter, erede della leggendaria famiglia di ammazzavampiri Belmont, e impugneremo la frusta mistica per sterminare le creature che popolano il castello di Dracula. Attraverseremo sette livelli pieni di azione infernale, sfoderando potenti armi e incantesimi soprannaturali. Castlevania Dracula X uscirà su New Nintendo 3DS (e New 3DS XL) il 26 gennaio a 7.99€.

Sconti e promozioni

Gli sconti più interessanti di questa settimana sono senza dubbio quelli dedicati a The Legend of Zelda: a partire dal 26 gennaio, infatti, i giocatori potranno acquistare molti titoli della serie col 30% di sconto, tra cui The Legend of Zelda: A Link Between Worlds per Nintendo 3DS e The Legend of Zelda Twilight Princess HD per Wii U. Per tutte le informazioni in merito vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Nintendo, mentre potrete consultare tutte le altre offerte nell'ultimo paragrafo di questa rubrica.



Lista completa novità

Novità Nintendo 3DS

Butterfly: Inchworm Animation II - €7.99

Candy Please! - €2.25

Mini Golf Resort - €4.99

Word Search 10K - €7.99

Castlevania Dracula X (SNES VC New 3DS, Konami) - €7.99



Sconti Wii U

Dragon Skills - €6.39

Island Flight Simulator - €6.39

Sweetest Thing - €5.59

Hot Rod Racer - €0.99

ZaciSa: Defense of the Crayon Dimensions! - €1.49



Offerte Nintendo 3DS

3D Game Collection - €5.59

Atlantic Quest - €5.59

Kutar Apple - €0.69

Kutar Burger Factory - €0.69

Kutar End Credits - €0.69

Kutar Powder Factory - €0.69

Kutar Ski Lift - €0.69

Secret Agent Files: Miami - €6.39

Fantasy Pirates - €1.35

RV-7 My Drone - €0.89

Toys vs Monsters - €1.19

Van Helsing Sniper ZX100 - €1.99