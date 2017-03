Da 2Dark a Death Squared: le novità della settimana su Xbox Live

Puntuale come ogni mercoledì, anche oggi Microsoft aggiorna Xbox Live con diverse novità dedicate ai possessori di Xbox One: oltre all'intrigante Styx: Shards of Darkness di cui vi abbiamo parlato stamattina nel nostro articolo dedicato al PSN, la console della casa di Redmond accoglie due interessanti proposte dal mondo dello sviluppo indipendente: 2Dark e Death Squared. L'update settimanale si chiude infine con nuovi sconti dedicati principalmente ai franchise di Gears of War e di Assassin's Creed, ma ve ne parleremo in maniera più dettagliata nel corso della rubrica.

Xbox One

2Dark è un particolare survival horror bidimensionale nato dalla mente di Frederick Raynal, autore del leggendario Alone in the Dark. L'obiettivo dei giocatori sarà quello di infiltrarsi a Gloomywood e scoprire i segreti degli psicopatici che la abitano, vendicando i loro crimini e portando in salvo quante più vite possibili. Si tratta di un'avventura basata su relazioni causa-effetto dove l'unica guida su cui potremo contare sarà il nostro acume, che sarà appunto il solo strumento in grado di farci superare i vari livelli dalla struttura complessa e disegnati a mano. Nel corso del viaggio dovremo rimanere nell'ombra e muoverci con cautela, in quanto luci e suoni possono essere sia nostri alleati che la nostra rovina più grande, ma sarà necessario anche dare un'occhiata alle risorse limitate a nostra disposizione: dalle batterie della torica elettrica fino ai proiettili, faremo meglio ad assicurarci di sfruttare ogni oggetto al meglio. 2Dark è acquistabile su Xbox One esclusivamente in formato digitale a 29.99€.

Death Squared è un puzzle game cooperativo che vedrà impegnati un totale di quattro giocatori nel risolvere varie tipologie di puzzle: ogni utente, infatti, dovrà guidare un robot verso una casella colorata, ma il percorso davanti a lui sarà pieno di trappole e di pericoli mortali. Le squadre dovranno comunicare efficacemente ogni modifica o caratteristica dell'ambiente circostante per restare tutti in vita e trovare insieme una soluzione. Dal punto di vista contenutistico troveremo una campagna principale giocabile in Single Player o in cooperativa a due giocatori, ma sarà possibile aggiungere altri 2 o 3 giocatori nella Modalità Party, considerata dagli sviluppatori la sfida di squadra definitiva. Death Square è scaricabile su Xbox One a 19.99€.

Sconti e promozioni

Gears of War 4 è senza dubbio il protagonista assoluto dei nuovi Deals With Gold di questa settimana: gli utenti abbonati all'omonimo servizio, infatti, potranno scaricare il TPS sviluppato da The Coalition a 32.49€, oppure scegliere l'edizione Ultimate a 59.99€. I giocatori che invece non hanno sottoscritto alcun servizio (e sono quindi Silver) potranno invece ripiegare su Assassin's Creed Triple Pack, una raccolta venduta a 33€ che include Assassin's Creed: Black Flag, Assassin's Creed Unity e il più recente Assassin's Creed Syndicate. Fra gli altri titoli in offerta del franchise di Ubisoft segnaliamo anche Assassin's Creed: The Ezio Collection a 29€, ma per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale del blog di Major Nelson.

Lista completa novità

