Da Aaero a The Sexy Brutale: le novità della settimana su Xbox Live

Microsoft aggiorna come ogni settimana Xbox Live con diversi titoli di rilevo per Xbox One, inaugurando anche gli sconti primaverili per entrambe le sue console. Sul fronte delle novità non possiamo non segnalarvi il platform open world Yooka Laayle, di cui vi abbiamo già parlato ieri nel nostro articolo dedicato al PlayStation Store, a cui si aggiungono anche due titoli molto interessanti: The Sexy Brutale (puzzle adventure di Cavalier Game Studios) e Aaero (sparatutto a scorrimento fantascientifico). Le offerte invece dureranno dall'11 al 17 aprile, e permetteranno agli utenti di risparmiare fino al 50% nell'acquisto di alcuni giochi Xbox One e 360 su cui ci concentreremo negli ultimi paragrafi della rubrica.

Xbox One

The Sexy Brutale è un interessante mix fra un adventure in 3D e un puzzle game, sviluppato da Cavalier Game Studios (con la collaborazione di Tequila Works e ambientato in un ballo in maschera mortale fra intrighi, omicidi e, probabilmente, poteri occulti. I giocatori saranno chiamati a svelare i segreti del palazzo e dei suoi abitanti, rivivendo allo stesso tempo il ballo mortale di maschere più e più volte. Mentre la trama prosegue in tempo reale, gli utenti dovranno trovare il modo di risolvere tutti gli enigmi e spezzare il ciclo, salvando tutti gli invitati e anche se stessi. The Sexy Brutale è scaricabile su Xbox One al prezzo di 19.99€.

Sviluppato dalla software house indipendente Mad Fellows (composta soltanto da due persone), Aaero è un frenetico sparatutto fantascientifica il cui obiettivo è quello di offrire un'esperienza audio-visiva unica, aiutato anche da una colonna sonora avvincente e coinvolgente. I giocatori sfrecceranno a bordo della loro astronave fra spettacolari ambientazioni stilizzate, seguendo i nastri di luce e rilasciando scariche energetiche a ritmo di musica. Nel nostro percorso troveremo anche alcuni nemici insoliti e una serie di boss colossali, che dovremo affrontare e sconfiggere al ritmo di una soundtrack su licenza con tracce di Noisia, Flux Pavilion, The Prototypes e molti altri ancora. Aaero è acquistabile su Xbox One a 14.99€.

Sconti primaverili

Qualche giorno fa Microsoft ha annunciato gli Sconti primaverili per Xbox One e 360, mettendo a disposizione di utenti Silver e Gold un vasto catalogo di giochi da acquistare a prezzi ridotti. Tra le produzioni più recenti per la console Current Gen vi segnaliamo Battlefield 1 e Halo Wars 2, disponibili rispettivamente a 48.99€ (41.99€ per i Gold) e 48.74€ (42.24€ per i Gold), a cui si aggiungono anche Forza Motorsport 3 (42.24€), Gears of War 4 (32.49€) e Overwatch (52.49€ o 45.49€ per i Gold). Passando ad Xbox 360 non possiamo non consigliarvi titoli del calibro di Red Dead Redemption (17.99€) e The Witcher 2 (7.49€), entrambi giocabili anche su Xbox One, ma vi rimandiamo alla pagina ufficiale per ulteriori informazioni e dettagli sugli sconti.

Lista completa novità

Xbox One

The Sexy Brutale - 19.99€

Crawl - 11.99€

MX vs. ATV 2017 Official Track Edition - 39.99€

Yooka-Laylee - 39.99€

Aaero - 14.99€ (11.99€ con Gold)

Styx: Master of Shdows + Styx Shards of Darkness - 59.99€