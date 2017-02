Da Batman: Arkham Insurgency ai remaster di Shenmue: le novità della settimana

Videogame News ritorna come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana. In questi sette giorni abbiamo assistito a diversi rumor, tra cui quelli riguardanti le discusse versioni rimasterizzate di Shenmue 1 e 2 e sul nuovo gioco del Cavaliere Oscuro, che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe chiamarsi Batman Arkham Insurgency. Non sono mancate poi nuove informazioni sul DLC gratuito di Gravity Rush 2 e sul promettente Fast RMX (quest'ultimo in uscita esclusivamente su Nintendo Switch), mentre sul fronte degli articoli vi proporremo diverse recensioni tra cui quella di Horizon: Zero Dawn e di Halo Wars 2.



Le novità della settimana

A giudicare da un leak emerso recentemente su reddit, gli sviluppatori di Batman Arkham Origins sarebbero al lavoro su un nuovo progetto legato ancora una volta al Cavaliere Oscuro. Il nome del presunto titolo in via di sviluppo dovrebbe essere Batman Arkham Insurgency, e tra le caratteristiche principali vedrebbe l'inclusione della Batmobile e un battle system più variegato rispetto a quello dei suoi predecessori. L'ambientazione sarebbe un'area di Gotham ancora inesplorata, all'incirca della stessa grandezza della mappa di Arkham Knight, mentre gli interni dovrebbero essere più ampi rispetto al passato. Questa volta il ruolo del principale antagonista potrebbe essere affidato ad Owlman, ma non mancheranno Maxie Zeus, il Fabbricante di Bambole, La Falena Assassina, Anarky, Due Facce e molte altre nemesi dell'uomo pipistrello, che potrà contare però sull'aiuto di Robin (Dick Grayson). Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla nostra news.



Bioware ha confermato nelle scorse ore che Mass Effect Andromeda è entrato ufficialmente in fase Gold, ad appena un mese di distanza dall'uscita su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ciò significa non soltanto che lo sviluppo del gioco è stato completato, ma che non ci saranno ulteriori posticipi in quanto la compagnia procederà con la msterizzazione su disco e con la distribuzione in vista del lancio ufficiale. Vi ricordiamo infine che Mass Effect Andromeda uscirà il prossimo 23 marzo su PC, Xbox One e PlayStation 4, ma gli sviluppatori non escludono l'arrivo su Nintendo Switch in futuro.



Non si fermano i rumor su Shenmue HD Remaster: secondo una fonte che afferma di essere molto vicina ad Atlus USA, le versioni rimasterizzate di Shenmue 1 e 2 usciranno nel corso del 2017 su piattaforme non meglio specificate (presumibilmente PC e PlayStation 4, le stesse del terzo capitolo). SEGA infatti sarebbe al lavoro da tempo su queste riedizioni, ed entrambi i titoli faranno parte di una raccolta e quindi venduti insieme e non separatamente. Secondo la stessa fonte, inoltre, Shenmue 3 sarebbe adesso previsto per il 2018, dato che lo sviluppatore YS Net difficilmente riuscirebbe a completare i lavori entro la fine di quest'anno. Ricordiamo però che quanto riportato è solamente frutto di rumor, e come tale vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni.



Durante la cerimonia dei D.I.C.E. Awards, che sie è tenuta la notte del 24 febbraio a Las Vegas, Fumito Ueda ha ritirato il premio "Outstanding Achievement in Character" assegnato a Trico, enorme creatura protagonista del recente The Last Guardian. In questa occasione il game designer giapponese ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto, che però è ancora in fase di pianificazione. Nessun dettaglio è emerso sul progetto in questione, che potrebbe essere destinato a smartphone e tablet, ai dispositivi per la Realtà Virtuale o magari alle console casalinghe, e non è ancora chiaro se il gioco sarà sviluppato col supporto di Sony Interactive Entertainment o di un publisher esterno. Rimaniamo in attesa di ulteriori novità.



A proposito di Sony Interactive Entertainment, invece, la compagnia ha annunciato nelle scorse ore che Gravity Rush 2 Another Story: The Ark Of Time - Raven's Choice sarà disponibile in contemporanea mondiale il prossimo 21 marzo. Si tratta di una vera e propria espansione del gioco originale scaricabile gratuitamente da tutti i possessori del titolo, che introdurrà un nuovo arco narrativo con protagonista Raven, e porterà i giocatori ad affrontare una dura battaglia per salvare i bambini dispersi già visti nel primo capitolo della serie (e il cui destino era rimasto, almeno fino ad ora, sconosciuto). Oltre alla nuova storyline, il pacchetto introdurrà anche altre novità come una maggiore rarità di alcuni talismani e l'aumento del livello dell'ambientazione "Devool Trench Mine" da 30 a 50.



Grazie ad un'intervista concessa a Nintendo Life, sono emersi nuovi dettagli su Fast RMX, intrigante racing game futuristico in uscita esclusivamente su Nintendo Switch. Si tratta in realtà di una versione riveduta e corretta di Fast Racing Neo, pubblicato su Wii U nel 2015, ma rispetto al titolo originale le caratteristiche hardware migliori della piattaforma hanno permesso al team di migliorare ulteriormente la resa grafica, e mentre il frame rate rimane stabile a 60FPS aumenta invece la risoluzione da 720p a 1080p. La maggior potenza di calcolo ha permesso inoltre di migliorare i dettagli del gioco, gli effetti speciali e quelli di luce. Per quanto riguarda il sistema di controllo, invece, Fast RMX permetterà ai giocatori di scegliere tra una vasta gamma di configurazioni: JoyCon Singoli, accoppiati e Pro Controller. Qualunque sarà il metodo scelto per giocare, comunque, non mancherà il supporto per l'HD Rumble, giroscopio e accelerometro, e in generale Fast RMX potrà coinvolgere anche gli acquirenti del capitolo originale grazie ad un'offerta contenutistica quasi raddoppiata rispetto a quest'ultimo.



Top & Flop News

Il top di questa settimana spetta di diritto a Tecmo Koei: la compagnia giapponese ha annunciato infatti che Nioh ha venduto un milione di copie in tutto il mondo, cifra che include sia le edizioni retail che i download digitali effettuati attraverso il PlayStation Store. Il risultato è stato raggiunto in appena due settimane di presenza sul mercato. Per ringraziare i giocatori che hanno contribuito al successo del gioco (sviluppato da Team Ninja), Koei Tecmo ha inserito l'armatura "Golden Nioh" nel nuovo aggiornamento gratuito già scaricabile. Ricordiamo infine che Nioh, almeno per il momento, è un'esclusiva PlayStation 4.



Il flop odierno lo assegniamo invece a Nintendo: nei giorni scorsi alcuni esponenti della stampa internazionale hanno segnalato sporadici problemi con la sincronizzazione dei Joy Con, e in particolare del controller sinistro. Ad intervalli del tutto casuali, infatti, il Joy Con sinistro perderebbela sincronizzazione e smetterebbe di funzionare per pochi secondi. Il problema sembra essere decisamente sporadico, e molti affermano di averlo riscontrato soltanto due o tre volte su oltre 20 ore di gioco. Non è escluso che Nintendo possa migliorare la sincronizzazione dei pad con l'aggiornamento del day one, e in realtà il problema in questione potrebbe essere limitato ai soli esemplari distribuiti alla stampa e non necessariamente anche ai modelli in vendita dal 3 marzo.



Gli articoli della settimana

Horizon Zero Dawn è senza dubbio una delle esclusive PlayStation 4 più attese dell'anno, e in attesa di poterci giocare dall'1 marzo vi proponiamo la nostra recensione in cui potrete scoprire tutti i dettagli sulla prima avventura di Aloy. Rimanendo sempre in tema di esclusive, sul fronte Microsoft troverete invece la review di Halo Wars 2, ottimo strategico in tempo reale ambientato nell'universo narrativo di Master Chief e sviluppato da Creative Assembly su Xbox One e Windows 10. Agli appassionati di manga, infine, non possiamo non consigliare la recensione di Berserk and the Band of the Hawk, nuovo musou di Omega Force che porto per la prima volta la tragica epopea del Guerriero Nero su PS4, PSVita e PC.