Da Biomutant a Monster Hunter World: le novità della settimana (Gamescom 2017)

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. In questi ultimi giorni si è tenuta la Gamescom 2017, e nell'ultima edizione della fiera tedesca abbiamo assistito ad alcuni annunci interessanti come quelli di Biomutant e di Immortal Unchained, ma non sono mancate nuove informazioni sull'atteso Monster Hunter World e la pubblicazione del primo teaser trailer di Shenmue III.

Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le nostre Top/Flop news e una carrellata degli hands on/anteprime più interessanti della Gamescom appena conclusa.

Le novità della settimana

Durante i primi giorni della Gamescom 2017, THQ Nordic ha annunciato ufficialmente Biomutant, intrigante gioco di ruolo open world sviluppato da Experiment 101. Il team svedese, fondato da ex sviluppatori del franchise di Just Cause, ha descritto il titolo come un RPG post apocalittico in cui saranno presenti elementi shooter, action e una certa enfasi sull'esplorazione, per non dimenticare la possibilità di guidare veicoli e personalizzare completamente il protagonista sia dal punto di vista estetico che nelle abilità. Biomutant uscirà nel corso dell'anno prossimo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

E rimanendo sempre in tema di nuovi annunci, Sold Out ha svelato di recente , hardcore RPG ambientato in un universo Sci-Fi oscuro e minacioso. Il protagonista dell'avventura viene improvvisamente liberato da un misterioso guardiano e gli viene data una semplice istruzione: il mondo ha i minuti contati, e le sue abilità sono necessarie per poterlo salvare. Gli utenti non avranno alcun ricordo di chi sono o di quale sia il loro obiettivo, e di conseguenza dovranno trovare tutte le informazioni possibili nell'ambiente circostante e parlando con tutti i personaggi che incontreranno. Scritto e diretto da sviluppatori che si sono occupati di Battlefield 1 e di The Witcher, il titolo metterà a disposizione degli utenti un vasto arsenale di armi uniche per combattimenti a distanza e corpo a corpo. Immortal: Unchained arriverà su PS4, Xbox One e PC sia in versione fisica che in digitale nel secondo quarto del 2018.

Durante la Gamescom 2017 di Colonia, Capcom ha confermato che il comparto narrativo di Monster Hunter World ricoprirà un ruolo più incisivo rispetto al passato. La narrazione, infatti, sarà più ampia e strutturata rispetto a quella degli scorsi episodi, e darà più spazio alla caratterizzazione dei personaggi con scene di intermezzo e dialoghi completamente doppiati in italiano. Fra le altre novità si segnala una rinnovata gestione dei contenuti post-lancio, che vedrà la compagnia impegnata a pubblicare nuove missioni ed eventi a tempo limitato durante tutto il ciclo vitale del gioco, al posto dei classici DLC visti negli ultimi anni su 3DS. Monster Hunter World uscirà su PlayStation 4 e Xbox One nei primi mesi del 2018, ma arriverà in un secondo momento anche su PC.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di Glixel, Hideo Kojima ha illustrato la sua visione alla base di Death Stranding, il suo ultimo progetto in sviluppo esclusivamente su PlayStation 4. Scopriamo infatti che il titolo tratterà il tema della guerra da una nuova prospettiva, ispirandosi a capolavori del cinema come il recente Dunkirk e La Grande Fuga. Rispetto ai tipici videogiochi bellici incentrati sul conflito e sulla competizione, lo stesso Metal Gear Solid aveva proposto una formula diversa, trasmettendo un messaggio pacifista e di denuncia verso le armi di distruzione di massa. Col nuovo Death Stranding, invece, Kojima vuole fare un ulteriore passo in avanti, spostando il focus dell'esperienza verso un senso più "intimo" di connessione. Per esprimere le sue idee, il talentuoso game director ha citato il concetto di "corda e bastone, affermando di voler realizzare un'esperienza basata sulla corda che avvicinerà i giocatori al bene e creerà delle connessioni su più livelli. Il medium videoludico, secondo l'opinione dello sviluppatore, non avrebbe bisogno di un titolo che divida le persone in vincitori e sconfitti, quanto piuttosto un'esperienza che riesca a creare forti connessioni fra gli esseri umani.

Square Enix ha annunciato nelle scorse ore il remake di Secret of Mana, in uscita esclusivamente su PC, PlayStation 4 e PlayStation Vita. Pubblicato originariamente nel lontano 1993 su Super Nintendo, il gioco riceverà un trattamento di restauro sia in termini di gameplay che audiovisivi, implementando un nuovo motore grafico in 3D. Secret of Mana Remake uscirà in contemporanea mondiale il 15 febbraio 2018, e includerà alcuni bonus in-game per chi effettua il pre-order sugli store digitali.

Telltale Games ha confermato che Batman, Guardiani della Galassia e Minecraft Story Mode: Stagione 2 debutteranno anche su Nintendo Switch. Gli sviluppatori, inoltre, hanno fatto trasparire la possibilità di vedere sull'ultima console Nintendo anche altre avventure sviluppate dalla software house. Al momento non è stata fornita una data d'uscita per nessuno dei titoli citati, e non ci resta dunque che attendere ulteriori dettagli da parte del team.

Top & Flop News

Il top di questa settimana lo assegniamo a Microsoft: la casa di Redmond ha annunciato che Xbox One X ha registrato i pre-order più rapidi della storia di Xbox, superando anche le aspettative della compagnia. Parte del merito va all'edizione speciale Project Scorpio annunciata durante la Gamescom 2017 andata in sold-out nel corso di sole 24 ore. Microsoft ha dichiarato infine che diffonderà al più presto nuovi dettagli sui pre-order della nuova piattaforma, avvisando quando saranno disponibili le nuove scorte.

Il flop odierno spetta invece ad YS Net: la software house ha mostrato durante la Gamescom 2017 il primo teaser trailer di Shenmue 3, che non ha mancato di sollevare alcune polemiche sul comparto tecnico della produzione. A fianco di una grafica generalmente di buon livello e di ambientazioni sicuramente affascinanti, il teaser trailer ha messo in mostra modelli poligonali dei personaggi ancora in stato embrionale e in cui mancava qualsiasi tipo di espressione facciale. Gli sviluppatori si sono affrettati a confermare che ogni modello poligonale è, a tutti gli effetti, ancora provvisorio e soggetto a futuri cambiamenti. Le stesse animazioni facciali, inoltre, sono state rimosse circa un mese prima del teaser trailer con l'obiettivo di migliorarle e di introdurle nuovamente in un secondo momento.

Gli articoli della settimana

A poco meno di due settimane dall'uscita di Destiny 2, la nostra Redazione ha avuto modo di provare con mano l'atteso FPS di Bungie Studios, avventurandosi nelle profondità della nuova European Dead Zone. In attesa della recensione definitiva, vi proponiamo un Hands-On in cui vi illustriamo alcune delle novità più importanti della produzione. Passando invece alla Gamescom, vi segnaliamo le nostre prime impressioni di Immortal Unchained e di Biomutant, a cui seguono quelle di Monster Hunter World e di Dishonored: La Morte dell'Esterno. Per tutte le news, le Anteprime e le Prove dalla Gamescom 2017 di Colonia vi rimandiamo al nostro recap con il meglio della Gamescom 2017.