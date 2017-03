Da Blaster Master a Mario Sports Superstars: le ultime novità sul Nintendo eShop

Nintendo ha aggiornato di recente il suo eShop con diversi titoli per le console della famiglia 3DS e le prime novità per Switch, che si vanno ad aggiungere ai titoli pubblicati in occasione del lancio della scorsa settimana. Sulla nuova piattaforma della casa di Kyoto, infatti, sarà possibile scaricare Blaster Master Zero, remake dell'omonimo titolo uscito originariamente su NES (e disponibile anche per 3DS), mentre sulla console portatile troveremo il nuovo Mario Sports Superstar. Si tratta certamente di un aggiornamento un po' fiacco per Nintendo Switch, in attesa dei più interessanti Has-Been Heroes e LEGO City Undercover che arriveranno nei prossimi mesi.



Nintendo Switch & 3DS

Blaster Master Zero è un Action Game bidimensionale incentrato prevalentemente sull'esplorazione. Gli sviluppatori si sono basati dal classico NES Blaster Master, sviluppato da Sunsoft nel 1991, aggiungendo molte novità fra cui nuove aree e boss inediti, insieme a diversi elementi di gioco come armi secondarie extra, un gameplay migliorato, delle ambientazioni graficamente più ricche ed elaborate e meccaniche di esplorazione espanse. Il protagonista è un giovane terrestre chiamato Jason Frudnick, che salirà a bordo del veicolo da battaglia SOPHIA III e partirà per un'avventura nelle profondità del sottosuolo. Blaster Master Zero si divide in due fasi ben precise: nelle mappe a visuale laterale prenderemo il comando del SOPHIA III ed esploreremo l'area circostante alla ricerca del dungeon, e una volta trovato l'ingresso ci faremo strada a piedi per affrontare i mutanti e i boss con una visuale dall'alto.

Il secondo titolo di questa settimana, questa volta esclusivo per le console della famiglia 3DS, è Mario Sports Superstars, disponibile sia in versione retail che in digitale a 39.99€. Scenderemo in campo con una squadra di campioni e affronteremo una selezione di cinque degli sport più popolari al mondo, mettendoci alla prova con i nostri amici o altri giocatori online utilizzando i personaggi più famosi della serie di Mario. Potremo infatti sconfiggere gli avversari in partite di calcio 11 contro 11, scegliere di confrontarci nel baseball, nel tennis o nel golf, oppure provare qualcosa di diverso come l'equitazione. Ognuna di queste discipline è giocabile in Single Player grazie ai diversi tornei da vincere, ma non mancheranno numerose opzioni per il multiplayer sia in locale che online. In occasione del lancio di Mario Sports Superstar verranno distribuite anche nuove carte Amiibo, grazie alle quali potenzieremo le abilità dei personaggi e sbloccheremo anche nuovi equipaggiamenti unici.

Sconti e promozioni

Se con Nintendo Switch è ancora troppo presto per parlare di sconti, le offerte non mancano su Wii U e console della famiglia 3DS. Sulla home console della casa di Kyoto, infatti, gli utenti potranno scaricare a prezzo ridotto Ascent of Kings (1.49€), Island Flight Simulator (6.39€) e Bridge Construcor Playground (8.99€), mentre su portatile troveranno Quell Memento (1.99€), Quell Reflect (1.99€) e Secret Agent Files: Miami. La lista completa delle promozioni è consultabile nell'ultimo paragrafo della rubrica.



Lista completa novità

Nintendo Switch

Blaster Master Zero - 9.99€

ACA NEO GEO NAM-1975 - 6.99€



Nintendo 3DS

Mario Sports Superstars - 39.99€

Blaster Master Zero - 9.99€

Mini Sports Collection - 4.99€



New Nintendo 3DS

Pink Dot Blue Dot - 1.49€



Sconti 3DS

Atlantic Quest (Joindots, €4.89)

3D Game Collection (Joindots, €5.59)

Secret Agent Files: Miami (Joindots, €5.59)

Dan McFox: Head Hunter (Lightwood Games, €1.99)

Splat The Difference (Lightwood Games, €3.00)

European Conqueror 3D (CIRCLE Entertainment, €1.99)

KAMI (CIRCLE Entertainment, €1.49)

Parking Star 3D (CIRCLE Entertainment, €1.49)

Quell Memento (CIRCLE Entertainment, €1.99)

Quell Reflect (CIRCLE Entertainment, €1.99)

Samurai Defender (CIRCLE Entertainment, €1.49)

Lionel City Builder 3D: Rise of the Rails (Big John Games, €3.99)



Sconti Wii U

Ascent of Kings (Nostatic Software, €1.49)

REPTILIAN REBELLION (Herrero, €1.33)

Job the Leprechaun (Herrero, €2.00)

Bridge Constructor Playground (Joindots, €8.99)

Island Flight Simulator (Joindots, €6.39)

Sweetest Thing (Joindots, €3.49)