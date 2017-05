Da Butcher a Lethal League: le novità della settimana su Xbox Live

Il nuovo aggiornamento di Xbox Live è quasi interamente dedicato alle produzioni indipendenti: fatta eccezione per NBA Playgrounds (di cui vi parleremo domani nella rubrica dedicata all'eShop di Nintendo), le novità più importanti della settimana su Xbox One sono Butcher e Lethal League, sviluppati rispettivamente dalle software house indie Crunching Koalas e Team Reptile. Passando invece ai Deals With Gold, i giocatori potranno acquistare a prezzo ridotto titoli del calibro di The Division e Saints Row IV: Re-Elected.



Xbox One

Butcher è un frenetico sparatutto bidimensionale che rappresenta una vera e propria lettera d'amore verso i classici del genere da parte degli sviluppatori di Crunching Koalas. I giocatori vestiranno i panni di un cyborg programmato per sradicare tutto ciò che rimane dell'umanità, e quindi il nostro unico scopo sarà quello di distruggere letteralmente qualsiasi cosa. Sceglieremo l'arma da usare da un vasto assortimento (che va dalla classica motosega al fucile a pompa, passando per il più distruttivo lanciagranate) e lastricheremo di cadaveri le ambientazioni che passeranno da nascondigli sotterranei a città post apocalittiche, per non parlare di location meno industrializzate come le giungle. Butcher premierà inoltre la creatività degli utenti, dando loro molti modi per eliminare gli umani fra cui uncini, pozzi di lava e una grande varietà di pericoli ambientali da sfruttare. è scaricabile su Xbox One a 9.99€.

Lethal League è un interessante beat'em up a scorrimento laterale competitivo, in cui per vincere ci verrà chiesto di lanciare un pallone antigravità in faccia all'avversario. Ad ogni colpo, infatti, la sfera diventerà sempre più veloce fino a raggiungere un'accelerazione esplosiva capace di fare danni aggiuntivi e garantirci una vittoria più rapida. Fino a quattro giocatori potranno giocare insieme in locale oppure online in modalità Tutti contro Tutti, Squadra o Centri, oppure troveranno ad attenderli la modalità sfida in cui sarà necessario sconfiggere una serie di avversari in combattimenti stile arcade fino all'impegnativo boss finale. Qualora foste interessati, troverete Lethal League su Xbox One a 14.99€.

Sconti e promozioni

I nuovi Deals with Gold vedono come protagonisti di rilievo per Xbox One Tom Clancy's The Division e Saints Row IV: Re-Elected: il TPS online di Ubisoft, infatti, è disponibile in versione digitale sulla console Microsoft a 20€ nella sua edizione standard e a 36€ nella Gold Edition, mentre l'open world di Deep Silver è scaricabile a 9.99€. Sempre su Xbox One segnaliamo anche il recente RPG Earthlock: Festival of Magic a 9.90€ e Mass Effect: Andromeda a 45.49€, ma per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale delle offerte.

Lista completa novità

Butcher - 9.99€

Lethal League - 14.99€

Bundle Forza Horizon 3 ed espansione - 84.99€

NBA Playgrounds - 19.99€

Instant Indie Hits - 99.99€ (20€ con Xbox Live Gold)