Da Crash Bandicoot a God of War: le news della settimana

Videogame News ritorna come ogni settimana per raccontarvi le novità più importanti del mondo videoludico. Gli appassionati di platform game (e i nostalgici della prima PlayStation) hanno accolto con favore la data d'uscita di Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, edizione riveduta e corretta dei primi tre indimenticabili capitoli della serie in uscita (almeno per il momento) solo su PlayStation 4. Rimanendo sempre in ambito Sony, sono trapelati alcuni nuovi rumor sull'atteso God of War, mentre sul fronte Microsoft abbiamo scoperto la data in cui la casa di Redmond terrà la conferenza all'E3 2017 e, allo stesso tempo, presenterà al mondo Project Scorpio per la prima volta. Su Videogame News, infine, troverete anche i Top e i Flop della settimana, accompagnati da alcuni degli articoli più importanti della redazione di Everyeye.



Le novità della settimana

Qualche giorno fa Activision ha confermato ufficialmente la data d'uscita di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: il gioco uscirà su PlayStation 4 il 30 giugno 2017, e per l'occasione il publisher ha diffuso anche un nuovo trailer del gioco che potrete vedere nella nostra news dedicata. Ricordiamo che il gioco sarà acquistabile al prezzo budget di 39.99€ e includerà le versioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3 Warped, usciti originariamente su PlayStation tra il 1996 e il 1998 e più in forma che mai grazie ad un motore grafico nuovo di zecca.



Un insider del forum di NeoGaf ha condiviso l'immagine (che potrete vedere nella nostra news) di un poster promozionale per la Seconda Stagione di Hitman: non è chiaro se il materiale in questione sia autentico o meno, ma secondo la fonte l'annuncio della Season 2 sarebbe ormai imminente. Anche il portale Segment Next ha ripreso e confermato questa teoria, dichiarando che Square Enix e IO Interactive sarebbero pronte a svelare ufficialmente il gioco non più tardi di fine marzo, con l'uscita del primo episodio prevista fra l'estate e l'autunno. Al momento precisiamo che si tratta solamente di un rumor non confermato, almeno in attesa di conferma o smentita da parte delle due compagnie.



Annunciato in sordina qualche mese fa, Starbreeze Studios ha annunciato che Payday 3 è ora ufficialmente in fase di produzione. Il CEO della compagnia ha dichiarato inoltre che il team impiegherà tutto il tempo necessario per la realizzazione del progetto, e questo significa che non ci sarà alcuna fretta per quanto riguarda la pubblicazione. Si tratta infatti dell'unico brand importante della società, una vera e propria pietra angolare del loro mercato, e quindi ci si comporterà di conseguenza dedicandogli tutto il tempo e le attenzioni richieste da un gioco Tripla A. Al momento non abbiamo alcuna informazione su Payday 3, e non ci resta che attendere che vengano diffusi i primi dettagli.



Gli sviluppatori di Invader Studios hanno confermato che Daymare 1998 arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One, oltre alla versione PC già annunciata in precedenza. Si tratta senza dubbio di una buona notizia per tutti coloro che attendono l'interessante horror game sviluppato dal team italiano. Daymare 1998 è il protagonista di una campagna di raccolta fondi su Kickstarter, e nel momento in cui scriviamo gli sviluppatori hanno raccolto oltre 20.000€ (a fronte dei 180.000 richiesti) da parte di 645 backers, e la campagna terminerà ufficialmente il 17 marzo. Il progetto si avvale inoltre della collaborazione di artisti come Satoshi Nakai, noto per il suo lavoro in Resident Evil Zero e Resident Evil Code Veronica, ed è un survival horror che punta a ricreare le atmosfere dei primi episodi della saga Capcom.



Sul profilo Twitter di Christoher Judge, nuovo doppiatore di Kratos, c'è un indizio che potrebbe confermare la finestra di lancio per il nuovo God of War: nella biografia di Judge, infatti, il 2017 è stato indicato come l'anno di pubblicazione dell'atteso Action Game per PlayStation 4. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla nostra news dedicata, ricordandovi che fino ad ora l'uscita nel 2017 è solamente frutto di speculazioni in attesa di un comunicato ufficiale da parte di Sony, da attendere probabilmente a ridosso dell'E3 2017 o proprio durante la conferenza della casa giapponese.



Microsoft è senza dubbio fra le compagnie più attese per l'E3 2017, in quanto sarà questa l'occasione in cui scopriremo ogni dettaglio su Project Scorpio, la nuova console Xbox in arrivo alla fine del 2017. Di recente la casa di Redmond ha annunciato che la conferenza all'E3 2017 si terrà domenica 11 giugno alle 23.00 ora italiana, ed è stato confermato anche il ritorno dell'evento Xbox Fan Fest. Come se non bastasse, il capo della divisione Xbox Phil Spencer ha dichiarato nei giorni scorsi che la line-up esclusiva Xbox sarà più numerosa rispetto a quella dello scorso anno, e che diverse sorprese (tra cui il probabile Forza Motorsport 7) devono ancora essere svelate: che l'E3 2017 e la presentazione di Scorpio siano il palco perfetto?



Top & Flop News

Il Top di questa settimana spetta a Tecmo Koei: durante un'intervista rilasciata al portale mcvuk.com, il CEO Hisashi Koinuma ha commentato la recente line-up della compagnia, soffermandosi in particolar modo su Ni-Oh: l'ottimo action game sviluppato da Team Ninja, infatti, avrebbe ampliato il pubblico del publisher giapponese, e la società, è molto contenta per il suo successo globale, e le recensioni positive e gli ottimi risultati sono stati una conferma per la qualità della sua offerta, così come l'entusiasmante accoglienza riservata dai giocatori. Ricordiamo che Ni-Oh è disponibile esclusivamente su PlayStation 4.



Il flop odierno lo assegniamo invece a Valve: Erik Wolpaw, uno dei writer principali della saga di Half Life, ha deciso di abbandonare la compagnia, con cui ha lavorato a partire dal 2004 collaborando a progetti come i due episodi di Half Life 2, Portal e Left 4 Dead. Le dimissioni di Wolpaw sono arrivate a circa un anno di distanza da quelle di Laidlaw, un'altra figura chiave tra i writer che hanno lavorato in Valve. Purtroppo in questo momento non ci sono dettagli ufficiali che hanno spinto Wolpaw ad abbandonare la compagnia americana, ma secondo alcune indiscrezioni avrebbe ricevuto un'offerta da Double Fine per lavorare a Psychonauts 2. Si tratta di un brutto segno sul futuro dell'ipotetico Half Life 3?



Gli articoli della settimana

La settimana appena conclusa ha visto l'uscita di diversi nuovi giochi: vi proponiamo le recensioni di For Honor e Sniper Elite 4, entrambi disponibili su PC, Xbox One e PlayStation 4, mentre ai possessori di Nintendo 3DS consigliamo la recensione di Dragon Ball Fusions. Gli utenti Xbox One e Windows 10, invece, potranno giocare presto all'atteso Halo Wars 2, e per ingannare l'attesa vi proponiamo le nostre impressioni sulla campagna single player dello strategico targato Creative Assembly, in attesa di una disamina più approfondita sul multiplayer che arriverà in un secondo momento.