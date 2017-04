Da Dragon Quest XI a Splatoon 2: le novità della settimana

Videogame News ritorna come ogni settimana per raccontarvi le novità più importanti della settimana appena trascorsa, che stavolta vede come protagonista assoluta Nintendo. Nell'ultimo Direct della casa di Kyoto, infatti, abbiamo scoperto la data d'uscita europea di Arms e Splatoon 2, ed è stato confermato anche l'arrivo in Europa di Monster Hunter Stories, intrigante JRPG a turni in esclusiva su 3DS. Sul fronte Microsoft, invece, Phil Spencer ha parlato degli obiettivi della compagnia per l'E3 2017, vero e proprio palcoscenico in cui Xbox Scorpio verrà svelata ufficialmente, mentre in casa Square Enix si vociferano DLC per l'apprezzato NieR Automata.



Le novità della settimana

Bandai Namco ha pubblicato un breve teaser trailer (che potrete vedere nella nostra news) di un nuovo e misterioso progetto che verrà svelato la prossima settimana, più precisamente il 20 aprile. L'immagine è accompagnata dall'hashtag #PrepareToDine, parodia del più celebre "Prepare to Die" che gli appassionati di Dark Souls troveranno familiare. Che il nuovo trailer sia in qualche modo collegato alla serie di From Software? Lo stile del teaser sembrerebbe suggerire una risposta negativa in questo senso, ma per saperne di più dovremo attendere necessariamente ancora una settimana.



Con un messaggio pubblicato su Xbox Wire, Phil Spencer ha ribadito che il 2017 sarà l'anno di Project Scorpio, e che all'E3 di Los Angeles Microsoft toglierà i veli alla sua console annunciando data d'uscita, prezzo e line-up di lancio. Il responsabile della divisione Xbox sembra entusiasta del progetto, e non vede l'ora di svelare le grandi potenzialità della piattaforma insieme a grandi esperienze ludiche possibili soltanto grazie all'hardware di Scorpio. Ricordiamo inoltre che la conferenza di Microsoft si terrà domenica 11 giugno alle 23.00 italiane.



Nel corso del Nintendo Direct andato in onda qualche giorno fa, Capcom ha confermato che Monster Hunter Stories arriverà anche in Europa sulle console della famiglia 3DS questo autunno, dopo aver debuttato in Giappone lo scorso ottobre. Il titolo è uno spin off della serie Monster Hunter, e si tratta di un'esperienza pensata per tutti gli appassionati di JRPG con sistema di combattimento a turni.



E sempre durante l'ultimo Direct, Nintendo ha colto l'occasione per svelare la data d'uscita di due dei suoi più ambiziosi giochi in sviluppo per Switch. Il picchiaduro ARMS uscirà sulla console ibrida il 16 Giugno, mentre lo sparatutto in terza persona Splatoon 2 sarà disponibile il 21 luglio, e di quest'ultimo è stata svelata la modalità "Salmon Run", in cui un massimo di quattro amici potrà fare squadra per dare battaglia ad una nuova specie di samone mutante: il Salmonoid. La modalità è strutturata ad ondate, e gli inkling dovranno proteggere il territorio da uno esercito di pesci mutanti.



Durante un livestream trasmesso in diretta da Tokyo, Square Enix Japan ha annunciato la data d'uscita di Dragon Quest XI: il nuovo episodio della popolare serie di JRPG uscirà in Giappone il 29 luglio soltanto su PlayStation 4 e Nintendo 3DS. Inizialmente l'obiettivo del publisher era quello di pubblicare il gioco entro fine maggio, ma gli sviluppatori necessitano di più tempo per milgioare alcuni aspetti del progetto e consegnare alla community un titolo capace di rispecchiare gli alti standard qualitativi della serie. Nessuna novità, purtroppo, né per l'edizione Switch né per un ipotetico arrivo del gioco in Occidente, e di conseguenza non ci resta che attendere ulteriori informazioni a riguardo.



Qualche settimana fa gli sviluppatori di Platinum Games avevano dichiarato che NieR Automata non avrebbe beneficiato di nessun DLC, a causa del budget limitato per lo sviluppo del gioco. Tuttavia nell'Action RPG sono presenti alcune porte inaccessibili e sorvegliate da robot, che secondo una larga parte della community nascondono l'entrata di futuri contenuti scaricabili. Nel corso di un'intervista, lo sviluppatore Yoko Taro sembra quasi aver confermato la teoria in questione, ma data l'eccentricità del personaggio non è escluso che potrebbe comunque trattarsi di uno scherzo. Speriamo di saperne di più il 17 aprile, giorno in cui si terrà uno speciale streaming celebrativo per NieR Automata.



Top & Flop News

Il top di questa settimana spetta di diritto a Nintendo: il gruppo NPD ha annunciato che Switch ha venduto ben 906.000 unità a Marzo in Nord America, diventando di fatto la console della casa di Kyoto venduta più rapidamente di sempre negli Stati Uniti. Un risultato notevole, ottenuto fra l'altro in un mese non tradizionale per il lancio di una nuova piattaforma casalinga. Ottimi risultati anche per The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con 1.3 milioni di copie vendute sul mercato statunitense e divise in 925.000 su Switch e 460.000 su Wii U.



Il flop odierno spetta invece a Microsoft: la software house The Chinese Room, autrice di Dear Esther ed Everybody's Gone to the Rapture, ha manifestato un certo dissenso verso la nuova politica di rimborsi self-service proposta dalla casa di Kyoto, ritenendola potenzialmente dannosa per i piccoli sviluppatori. La politica in questione, infatti, permette agli utenti di chiedere il rimborso del gioco entro le due ore di utilizzo ma, come osserva il team, si tratterebbe di un quantitativo di tempo corrispondente alla durata di un gioco sviluppato da un piccolo team indipendente. Secondo The Chinese Room una soluzione più appropriata sarebbe quella di basare il rimborso sulla percentuale di completamento dei titoli, una misura ritenuta più accurata rispetto al semplice conteggio delle ore.



Gli articoli della settimana

La settimana appena trascorsa non è stata priva di sorprese, e una delle più gradite è stata senza dubbio la versione PC di Bayonetta, di cui vi proponiamo la nostra recensione. Sempre in ottica di review troverete anche il nostro parere su LEGO City Undercover e su Starblood Arena, a cui si aggiunge anche l'affascinante avventura investigativa The Sexy Brutale.