Da Farpoint a The Surge: le novità della settimana sul PlayStation Store

Il PlayStation Store si aggiorna come ogni settimana con tante novità in arrivo (o già disponibili) per PlayStation 4 e PlayStation VR. In esclusiva per quest'ultimo dispositivo troviamo lo sparatutto in prima persona Farpoint, mentre sulla tradizionale PS4 segnaliamo l'uscita di The Surge e di Injustice 2. Buone notizie anche sul fronte degli sconti grazie all'inizio dei Saldi di Maggio, che permetteranno ai giocatori di acquistare titoli del calibro del recente NieR Automata.

PlayStation 4 & PSVR

The Surge è un interessante soulslike sviluppato da Deck13 Interactive, software house tedesca autrice del buon Lords of the Fallen. Un evento catastrofico ha fatto perdere i sensi al protagonista, un dipendente alle prime armi della multinazionale CREO, e lo ha fatto risvegliare in un avvenieristico esoscheletro in un'area distrutta del complesso. Robot impazziti, una malvagia intelligenza artificiale e colleghi psicopatici dai poteri sovrumani ci aspettano per ucciderci. Nel corso del nostro viaggio all'interno della CREO dovremo quindi sconfiggere nemici letali e imponenti boss in scontri corpo a corpo brutali e tesissimi. Saremo in grado di tranciare gli arti ai nemici e scegliere gli elementi dello scenario (o i corpi degli avversari) da saccheggiare grazie ad un nuovo sistema di loot, con cui potenziare anche armi e corazze. The Surge è disponibile per il download a 59.99€.

Farpoint è senza dubbio una delle produzioni tripla A più attese e intriganti per PlayStation VR. Disponibile in esclusiva sul visore di Sony, il gioco ci farà vestire i panni di due scienziati di stanza sulla Pilgrim, una stazione spaziale impegnata nello studio di un'anomalia ai confini dell'universo. Scarsi sono i ricordi dei protagonisti: un lampo abbagliante, gli allarmi del complesso, il buio e infine lo schianto. Disperso su un pericoloso pianeta alieno e armato soltanto dell'equipaggiamento base e della capsula di salvataggio, il giocatore si incamminerà verso il punto in cui la Pilgrim è precipitata, con l'obiettivo di trovare i superstiti della stazione lottando allo stesso tempo contro misteriose creature ostili. Oltre alla modalità Single Player, della durata di circa 7-8 ore, potremo collaborare online con un amico o dedicarci al Survival, una modalità in cui affronteremo ondate sempre crescenti e impegnative di nemici. Farpoint è acquistabile in versione retail e in digitale a 59.99€, oppure a 89.99€ in bundle col controller di mira PlayStation VR).

Sconti e promozioni

Già da qualche giorno Sony Interactive Entertainment ha introdotto gli Sconti di maggio, una serie di promozioni dedicate agli utenti PlayStation 4. Gli appassionati di Action RPG troveranno ad attenderli il recente NieR Automata a 49.99€, mentre chi preferisce gli sparatutto in prima persona avrà pane per i suoi denti con DOOM a 14.99€. Tra le altre offerte segnaliamo anche Final Fantasy XV a 39.99€ e Deus Ex: Mankind Divided a 14.99€, a cui si aggiunge anche Metal Gear Solid V: The Definitive Experience (a 14.99€). Vi rimandiamo alla pagina ufficiale del PS Store per ulteriori informazioni.

Lista completa novità

PlayStation 4

The Surge - 59.99€

CrossOut Lavabird Founder Bundle - 19.99€

Crossout Armored Turtle Founder Bundle - 49.99€

Future Unfolding - 19.99€

Skyforge The Risen Exiles - Class Bundle - 34.99€

Seasons After Fall - 19.99€

Skyforge: Monk Quickplay Pack - 12.99€

Skyforge: Necromancer Quickplay Pack - 12.99€

Skyforge: Warlock/Witch Quickplay Pack - 12.99€

ACA Neo Geo The King of Fighters '95 - 12.99€

Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas Demo - Gratis

Farpoint - 59.99€

Injustice 2 Standard Edition - 69.99€

Injustice 2 Ultimate Edition - 109.99€

Tango Fiesta - 9.99€

PlayStation Vita

Oceanhorn Monster of Uncharted Seas - 14.99€

