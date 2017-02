Da Forma.8 a Vaccine: tutte le novità della settimana sul Nintendo eShop

Puntuale come ogni settimana, anche questo giovedì Nintendo aggiorna il suo eShop con tante novità per le sue console casalinghe e portatili. Se di quest'ultime parleremo solamente sul fronte degli sconti, è su Wii U che ci si concentra con questo update grazie all'arrivo del metroidvania Forma.8 (sviluppato da un team italiano) e di Vaccine, a cui segue anche Harvest Moon su Virtual Console.



Wii U

Realizzato dal team italiano indipendente Mixed Bag, forma.8 è un metroidvania che ci farà conoscere una piccola sonda spaziale che è naufragata sulla superficie di un remoto pianeta. Senza armi, poteri o indizi su dove andare, toccherà a lei (e, ovviamente, a noi) recuperare una potete fonte di energia situata sotto la superficie del pianeta per completare la sua missione. Nel corso dell'esplorazione del pianeta, che include anche un'area in esclusiva assoluta per Wii U, dovremo superare molti ostacoli e risolvere enigmi, utilizzando il GamePad della console per tenere traccia dei nostri spostamenti anche quando attraversiamo stretti passaggi e cupe caverne sotterranee. Gli abitanti di questo pianeta, a dispetto delle apparenze, diventeranno presto ostili, e sarà proprio grazie allo scudo sella sonda che potremo non soltanto ripararci dai danni, ma anche lanciare bombe. Qualora foste interessati, forma.8 è scaricabile su Wii U al prezzo di 14.99€.

Il secondo gioco di cui vogliamo parlarvi è Vaccine. Ispirato ai surival horror degli anni '90, il titolo ci permette di scegliere fra due membri di una squadra speciale contro le minacce biologiche, ognuno dei quali dotato di abilità uniche. Entrambi i personaggi sono intrappolati in una bizzarra casa piena di creature pericolose, e dovranno trovare un vaccino per uno dei loro compagni che è stato contagiato da un virus letale. A meno che i giocatori non riescano a svelare il mistero della casa, ogni volta che recupereremo la cura il nostro compagno infatti avrà una ricaduta e dovremo iniziare da capo in una nuova casa. Vaccine è scaricabile su Wii U a 9.99€.

Sconti e promozioni

La software house protagonista dei nuovi sconti settimanali è senza dubbio Frozenbyte: gli appassionati di puzzle platform, infatti, troveranno su Wii U gli eccezionali Trine Enchanted Edition e Trine 2: Director's Cut rispettivamente a 6.49€ e 8.49€. Sempre sulla piattaforma casalinga di Nintendo segnaliamo anche Master Reboot (3.59€) e Gravity Badgers (0.99€), mentre sulle console della famiglia 3DS sarà possibile scaricare il JRPG strategico Mercenaries Saga 2 e l'avventura grafica Parascientific Escape Cruise in the Distant Seas a 3.99€ ciascuno.



Lista completa novità

Wii U

Forma.8 (MixedBag, €14.99)

Vaccine (RNC, €9.99)

Harvest Moon 64 (Natsume, €9.99)

Wall Ball (RCMADIAX, €1.49)



Nintendo 3DS

Swapdoodle DLC - Dollo's?Nintendo Switch?Doodles (Nintendo, Gratis)

Swapdoodle DLC - The Legend of Zelda: Ocarina of Time #2 (Nintendo, €2.99)

Swapdoodle DLC - The Legend of Zelda: The Wind Waker #2 (Nintendo, €2.99)



Sconti Wii U

Trine Enchanted Edition (Frozenbyte, €6.49)

Master Reboot (Wales Interactive, €3.59)

Dracula's Legacy (Joindots, €6.39)

Jones on Fire (Joindots, €4.79)

Queen's Garden (Joindots, €5.59)

Defense Dome (HullBreach Studios, €0.89)

360 Breakout (nuGAME, €5.00)

Trine 2: Director's Cut (Frozenbyte, €8.49)

Gravity Badgers (Wales Interactive, €0.99)

Infinity Runner (Wales Interactive, €2.59)



Offerte Nintendo 3DS

Rytmik Ultimate (Cinemax, €9.99)

The Keep (Cinemax, €5.99)

Mercenaries Saga 2 (CIRCLE Entertainment, €3.99)

Parascientific Escape Cruise in the Distant Seas (CIRCLE Entertainment, €3.99)

3D MahJongg (Joindots, €3.99)

Gardenscapes (Joindots, €6.39)

Murder on the Titanic (Joindots, €6.39)

Safari Quest (Joindots, €5.59)

Epic Word Search Collection (Lightwood Games, €5.99)

Epic Word Search Collection 2 (Lightwood Games, €5.99)

Adventure Bar Story (CIRCLE Entertainment, €3.99)

Adventure Labyrinth Story (CIRCLE Entertainment, €3.99)

Conveni Dream (CIRCLE Entertainment, €3.99)

Kingdom's Item Shop (CIRCLE Entertainment, €3.99)



Tutti i contenuti citati saranno disponibili dal 23 febbraio, tranne dove diversamente indicato.