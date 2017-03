Da Ghost Recon Wildlands a Verdun: le novità della settimana su Xbox Live

Puntuale come ogni settimana, Microsoft aggiorna lo store di Xbox Live con tante novità per gli utenti Xbox One. Gli appassionati di sparatutto in terza persona troveranno ad attenderli l'interessante Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, mentre a chi preferisce gli FPS più simulativi consigliamo di dare un'occhiata a Verdun. Tra gli altri titoli aggiunti di recente non possiamo non segnalarvi l'FPS simulativo Verdun, seguito dai nuovi sconti della settimana che si concentrano su giochi del calibro di The Witcher 3 e di Titanfall 2.



Xbox One

Annunciato da Ubisoft nella sua conferenza all'E3 2015, Ghost Recon Wildlands arriva finalmente nei negozi fisici e digitali portandoci dentro un grande, pericoloso e reattivo open world. In un futuro prossimo, la Bolivia diventa il più grande produttore di cocaina del mondo, e il cartello del Santa Blanca ha trasformato il paese in un narco-stato dominato dalla paura e dall'ingiustizia. I giocatori vestiranno i panni di un Ghost, un soldato appartenente ad un unità speciale che dovrà fermare il cartello con ogni mezzo a sua disposizione. Fra gli elementi più importanti della produzione troviamo la modalità cooperativa, vero pilastro portante del gioco di Ubisoft, che permetterà ad un totale di 4 persone di esplorare insieme gli immensi paesaggi boliviani, e ovviamente coordinare nel modo più preciso possibile tattiche e attacchi verso i nemici. Qualora non si disponesse di un team affiatato, gli utenti potranno comunque contare su tre alleati guidati dall'intelligenza artificiale a cui sarà possibile impartire degli ordini, per quanto il gioco cooperativo rimanga comunque la soluzione raccomandata. Ghost Recon Wildlands è acquistabile in versione retail e digitale a 69.99€.

Uscito lo scorso anno in esclusiva temporale su PC e PlayStation 4, Verdun è disponibile da oggi, mercoledì 8 marzo, anche su Xbox One, pronto a far rivivere ai giocatori il primo sanguinoso conflitto mondiale. Il gioco è uno sparatutto in prima persona ambientato in una ricostruzione estremamente realistica della WW1, e metterà gli utenti di fronte all'estenuante guerra di trincea che ha contraddistinto buona parte delle battaglie di quel periodo. Il titolo si svolge infatti sul fronte occidentale fra il 1914 e il 1918, e presenta un totale di quattro modalità: Linea del fronte, Logoramento, Scontro mortale con fucile e Difesa del plotone. Non mancheranno infine tantissimi elementi storicamente accurati, tra cui ovviamente le armi, le uniformi dei soldati e la stessa struttura delle mappe multiplayer basate sui veri campi di battaglia in Francia e Belgio. Verdun è acquistabile su Xbox One soltanto in forma digitale a 11.99€ per una settimana, al termine della quale il prezzo ritornerà a 19.99€.

Sconti e promozioni

Questa settimana sono molti gli sconti che attendono i possessori di Xbox One: utenti Silver e Gold, infatti, potranno scaricare a prezzo ridotto il recente Pit People (12-74€) e Ark Survival Evolved (17.50€), a cui si aggiunge anche Battlefield 1 (35€) e Titanfall 2 (36€). Esclusivamente per i Gold, invece, troveremo Rise of the Tomb Raider: celebrazione per i 20 anni (50€) e The Witcher 3: Game of the Year Edition (25€), accompagnati da decine di altri titoli che potrete vedere nella pagina ufficiale

Lista completa novità

Sublevel Zero Redux - 19.99€

Verdun - 11.99€ (prezzo valido per 7 giorni, poi 19.99€)

Ghost Recon Wildlands Deluxe - 69.99€

Ghost Recon Wildlands Gold Edition - 99.99€

Gryphon Knight Epic - 9.99€

Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 - 24.99€