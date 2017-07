Da Gran Turismo Sport a Cyberpunk 2077: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Qualche giorno fa Sony Interactive Entertainment ha svelato ufficialmente la data d'uscita di Gran Turismo Sports, mentre Microsoft dal canto suo ha comunicato i suoi piani per la GamesCom 2017 di Colonia. Fra le altre novità segnaliamo anche il posticipo di Ni No Kuni 2, seguito dalla premiazione di Guerrilla Games come Studio dell'Anno ai Develop Awards.



Le novità della settimana

Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente la data d'uscita di Gran Turismo Sports: l'atteso nuovo capitolo della serie racing game di Polyphony Digital sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 dal 18 ottobre. Il gioco è attualmente nella fase di Closed Beta, che terminerà domenica 16 luglio alle ore 20:00 italiane. Ricordiamo inoltre che Gran Turismo Sport sarà ottimizzato per PlayStation 4 Pro e supporterà il PS VR, e che nella nostra news potrete dare un'occhiata alla copertina della versione europea.

Parlando ai microfoni di GameReactor Mike Pondsmith, collaboratore di CD Projekt e ideatore originario del franchise di Cyberpunk 2077, ha fornito alcuni dettagli sulle classi che saranno presenti all'interno del gioco di ruolo sviluppato dalla software house polacca. Come riferisce Pondsmith, infatti, nel titolo saranno presenti tutte le classi dell'originale gioco da tavolo da lui creato. Pondsmith ha assicurato inoltre che gli utenti rimarranno sorpresi per il modo in cui gli sviluppatori avranno realizzato queste classi, per via di un lavoro molto sottile di rifinitura e bilanciamento. Cyberpunk 2077 includerà dunque classi come quelle del Giornalista, Rocker, Poliziotto, Nomade e tante altre ancora, e speriamo di poterle presto vedere in azione nell'ambizioso RPG Sci-Fi.

Durante un'intervista concessa ad IGN, Matthew Ward di Bungie ha dichiarato che il primo Destiny è stato ideato per presentare il mondo di gioco all'utente e porgli diverse domande, senza però fornirgli necessariamente tutte le risposte. Con Destiny 2, invece, la software house si focalizzerà nel raccontare una storia più corposa incentrata sulla figura del Viaggiatore, elemento rimasto del tutto avvolto nel mistero nel primo capitolo. La compagnia ha ascoltato con attenzione tutti i feedback ricevuti col primo episodio, e sta facendo in modo di metterli in pratica nel modo migliore possibile. Ricordiamo che Destiny 2 uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 6 settembre, mentre la versione PC verrà pubblicata il 24 ottobre.



Il Game Designer Yu Suzuki ha svelato nuovi dettagli in merito alla presenza di Shenmue 3 alla GamesCom di Colonia, confermando che il gioco sarà presente soltanto in Area Business e quindi tutte le nuove informazioni verranno comunicate soltanto alla stampa e agli addetti ai lavori. Purtroppo non sembrano essere previsti eventi pubblici per Shenmue 3, e di conseguenza non dovremo aspettarci il titolo sullo showfloor dell'evento tedesco. La prossima edizione della Gamescom si terrà a Colonia dal 22 al 26 agosto 2017, mentre Shenmue 3 è atteso per la seconda metà dell'anno prossimo esclusivamente su PlayStation 4 e PC.

Microsoft ha svelato di recente i dettagli sulla sua partecipazione alla Gamescom 2017. Domenica 20 agosto a partire dalle 21, la casa di Redmond presenterà l'Xbox Live Show in cui saranno mostrate le ultime novità sul mondo di Xbox One X. Questo appuntamento si concentrerà su giochi e novità, ma sarà anche l'occasione per parlare con gli sviluppatori e per poter provare i titoli in arrivo. Lunedì 21 agosto, sempre a partire dalle 21, sarà il giorno dedicato all'anniversario di Age of Empires, nonché il momento migliore per i fan di dare una prima occhiata ad Age of Empires: Definitive Edition. Infine martedì 22 agosto avverrà l'apertura ufficiale della Gamescom, e per tutta la durata della fiera i giocatori potranno provare con mano Xbox One X all'Xbox Booth.

Il lead designer di Lawbreakers ha parlato ai microfoni di GamingBolt di un ipotetico porting dello sparatutto multiplayer su Nintendo Switch. Purtroppo difficilmente il titolo uscirà sulla console della casa di Kyoto, in quanto il numero di comandi disponibili sulla console sarebbe ritenuto insufficiente dalla software house Boss Key Productions. Vi ricordiamo che Lawbreakers uscirà (almeno per adesso) in esclusiva su PC e PlayStation 4 l'8 agosto di quest'anno.

Top & Flop News

Il Top di questa settimana spetta di diritto a Guerrilla Games: lo sviluppatore olandese è stato eletto studio dell'anno ai Develop Awards di Brighton, ricevendo anche un premio per le migliori animazioni con Horizon: Zero Dawn. Fra gli altri premi segnaliamo anche quello alla miglior sceneggiatura a CD Projekt Red con The Witcher 3: Blood & Wine e a Playground Games come miglior studio indipendente.

il flop odierno lo assegniamo invece a Bandai Namco. Il publisher e Level-5 hanno annunciato il rinvio di Ni No Kuni II Revenant Kingdom da novembre di quest'anno al prossimo 19 gennaio. Il presidente della software house ha pubblicato un video messaggio per scusarsi con i giocatori, dichiarando che il rinvio si è reso necessario per migliorare alcuni aspetti del progetto e soddisfare al meglio le esigenze della community. Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom uscirà sia in formato retail che in digitale esclusivamente su PlayStation 4 e PC via Steam il 19 gennaio dell'anno prossimo.

Gli articoli della settimana

Super Mario Odyssey è senza dubbio il protagonista degli articoli di questa settimana: di recente abbiamo avuto l'occasione di provare con mano il gioco più atteso su Nintendo Switch, scoprendo un titolo dal level design eccezionale e sempre divertente da giocare. Vi proponiamo anche il nostro Hands-On su Final Fantasy XIV: Stormblood, eccezionale nuova espansione del MMORPG di Square Enix, a cui si aggiunge il nostro Speciale sulla Critica (e il suo presunto bisogno di oggettività) nel mondo videoludico.