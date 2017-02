Da Halo Wars 2 a Typoman Revised: le novità della settimana su Xbox Live

Major Nelson di Microsoft ha pubblicato, come di consueto, la lista delle novità già disponibili o in arrivo questa settimana su Xbox Live. La punta di diamante dell'intero mese di febbraio è senza dubbio Halo Wars 2, ottimo strategico in tempo reale sviluppato da Creative Assembly in esclusiva su Xbox One e Windows 10. Accanto al titolo fantascientifico trova spazio la beta di Ghost Recon: Wildlands e il curioso platform Typoman Revised, mentre sul fronte degli sconti i protagonisti principali sono il franchise di Forza Motorsport e il recente Attack on Titan.

Le novità della settimana

A distanza di ben otto anni dal capitolo originale, la saga di Halo ritorna con uno strategico in tempo reale grazie ad Halo Wars 2, ultima fatica dei talentuosi ragazzi di Creative Assembly e uno dei titoli più interessanti di Microsoft del 2017. La storia della campagna in Single Player si concentra ancora una volta sulle disavventure dell'astronave Spirit of Fire, che scampata agli eventi catastrofici del primo episodio si ritroverà intrappolata sull'Arca (famosa ambientazione apparsa per la prima volta in Halo 3)ad affrontare una minaccia apparentemente inarrestabile. Per quanto riguarda il gameplay, invece, ci troviamo di fronte ad uno strategico in tempo reale nel quale saremo chiamati a condurre eserciti di soldati e Spartan contro la minaccia della razza aliena Brute, impiegando allo stesso tempo alcuni dei veicoli e delle attrezzature più famose della serie fra cui Warthog, carri armati Scorpion e diverse altre unità mai viste prima. Conclusa la campagna Single Player, tuttavia, l'esperienza non finisce di certo: il giocatore ha a disposizione, infatti, varie modalità multigiocatore fra le quali spicca senza dubbio Bliz: Instant Command, un modo tutto nuovo di giocare ad Halo Wars 2 che combina il combattimento tattico con la strategia basata sulle carte. Il nostro mazzo è infatti anche il nostro esercito in cui riunire truppe e veicoli, e guidarli in partite online o in Single Player contro ondate di nemici. Halo Wars 2 è disponibile su Xbox One e Windows 10 a 64.99€, e acquistando la copia digitale del gioco sarà possibile scaricarlo su entrambe le piattaforme senza ulteriori costi aggiuntivi.

Pubblicato più di un anno fa come esclusiva temporale Wii U, Typoman arriva questa settimana anche su Xbox One al prezzo speciale di 10.39€ (valido per due giorni, dopodiché ritornerà a 12.99€). Il titolo è un puzzle platform bidimensionale in cui controlleremo l'audace e coraggioso HERO e lo seguiremo in un mondo oscuro e pieno di lettere smarrite. Nel corso dell'avventura, infatti, sfrutteremo l'abilità del protagonista di cambiare il mondo modificando le parole, afferrando, trascinando e facendo oscillare le lettere sparse nello scenario al fine di comporre parole che modificheranno l'ambiente che ci circonda. E' proprio utilizzando questa abilità che potremo superare ostacoli letali, per esempio attaccando la lettera "D" ad una nuvola etichettata con la parola "Rain" per eliminare l'acqua sotto di essa, o formare parole come "slow" o "stop" per influenzare il movimento di una trappola pericolosa e superarla in tranquillità.

Sconti e promozioni

Sono molti gli sconti disponibili questa settimana su Xbox Live: utenti Gold e Silver, ad esempio, avranno a disposizione il recente Attack on Titan Wings of Freedom su Xbox One a 30€ e Grand Theft Auto V a 35€, mentre soltanto per i Gold sarà disponibile il bundle con Forza Motorsport 5 e 6 a 50€ (invece dei 99€ richiesti originariamente). Fra le altre offerte dedicate ai Gold non possiamo non segnalarvi Shadow Complex: Remastered (7.50€), Don't Starve: Giant Edition + Shipwrecked Expansion (11.39€) e Hand of Fate (6.60€), ma potrete consultare l'elenco completo nella pagina ufficiale del blog di Major Nelson.

Lista completa novità

Xbox One

Halo Wars 2 - 64.99€

Typoman - 10.39€

Ghost Recon Wildlands Beta - gratis

Zombie Vikings - 11.99€

Shift Happens - 14.99€

Vaccine - 9.99€

Vertical Drop HD - 7.99€

Warhammer Quest - 29.99€