Da Horizon a Night in the Woods: le novità della settimana sul PlayStation Store

Puntuale come ogni settimana, Sony Interactive Entertainment ha aggiornato il PlayStation Store con diverse importanti novità per gli utenti PlayStation 4. La punta di diamante del nuovo update settimanale è senza dubbio Horizon: Zero Dawn, l'eccezionale Action-RPG sviluppato da Guerrilla e disponibile sia in versione retail che in digitale a partire da oggi (mercoledì 1 Marzo), a cui seguono il CRPG Torment Tides of Numenera (di cui, tuttavia, vi parleremo nella nostra rubrica dedicata ad Xbox Live) e Night in the Woods. Buone notizie anche per quanto riguarda gli sconti, che si concentrano principalmente su una vasta libreria di titoli sviluppati da Electronic Arts.

PlayStation 4

Dopo uno sviluppo durato oltre 6 anni, finalmente Horizon: Zero Dawn è disponibile da oggi in esclusiva su PlayStation 4. Ci troviamo di fronte ad un eccezionale Action RPG sviluppato da Guerrilla Games (autori del franchise Killzone) in cui ci ritroveremo ad esplorare un mondo post apocalittico nei panni della giovane Aloy. Viaggeremo in un universo di gioco in cui, a seguito di un cataclisma non meglio specificato, la società umana si è completamente disgregata e ha lasciato il posto non soltanto alla natura (più viva e rigogliosa che mai), ma anche ad una vera e propria fauna composta da misteriosi animali meccanici.

La protagonista, inoltre, è una donna emarginata dalla sua tribù fin dalla nascita, e spetterà a noi guidarla nella sua missione alla scoperta dei segreti sepolti dell'antico e glorioso passato dell'umanità. Affronteremo tribù in guerra e terrificanti creature meccaniche, in un ecosistema dove questa volta è l'uomo a dover lottare per evitare l'estinzione, e dove sarà necessario individuare i punti deboli di ogni nemico per avere la meglio. L'arma principale a disposizione di Aloy è senza dubbio l'arco, ma non mancherà la possibilità di costruire e piazzare diverse tipologie di trappole con cui stordire o bloccare gli avversari, e raggiungere quindi le loro debolezze nel modo più semplice possibile. Come da tradizione per ogni gioco di ruolo, infine, Aloy acquisirà esperienza ad ogni combattimento, potrà cambiare il suo equipaggiamento (sia armature che armi) e affrontare anche missioni secondarie, utili sia per ottenere oggetti unici che per approfondire il ricco universo narrativo del gioco Guerrilla Games. Horizon: Zero Dawn è disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a 59.99€.

Il secondo titolo di cui vogliamo parlarvi è Night in the Woods: Mae Borowski abbandona gli studi e torna a Possum Springs, un'ex cittadina mineraria ormai in rovina, per riprendere la sua vita e riunirsi con i vecchi amici che aveva temporaneamente lasciato. Ma a sua insaputa le cose sono cambiate, e il suo luogo d'origine sembra essere decisamente diverso: gli amici che conosceva sono cresciuti e cambiati, le foglie cadono e il vento si fa sempre più freddo.

Gli utenti si uniranno a Mae nel viaggio attraverso il suo luogo di nascita e fino all'oscurità che si trova dall'altra parte. Night in the Woods è un adventure bidimensionale basato sull'esplorazione e sulla narrazione, che ci farà conoscere dozzine di personaggi e ci presenterà moltissime cose da fare in un mondo lussureggiante e animato. Sono tante, infatti, le attività che potremo compiere nel corso dell'avventura, tra cui rompere gli oggetti per scoprire segreti, suonare il basso, camminare sui fili della corrente, saltare da un tetto all'altro e soprattutto scoprire cose straordinarie e terribili che forse non avremmo mai voluto sapere. Night in the Woods è scaricabile su PlayStation 4 in esclusiva console a 23.99€.



Sconti e promozioni

Gli sconti della settimana sono dedicati ad Electronic Arts: i recenti Titanfall 2 e Battlefield 1 sono disponibili su PlayStation 4 rispettivamente a 29.99€ e 34.99€, mentre Star Wars Battlefront potrà essere scaricato a 9.99€. Gli appassionati di giochi sportivi, invece, troveranno pane per i loro denti con FIFA 17 a 29.99€ ed EA Sports UFC 2 a 19.99€, mentre a chi preferisce i racing game consigliamo il Need for Speed Deluxe Bundle (che include l'ultimo capitolo della serie e la Complete Edition di Need for Speed Rivals) a 29.99€. Tuttavia le offerte non finiscono qui e comprendono anche giochi del calibro di Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 (9.99€), Unravel (9.99€) e Dragon Age Inquisition (9.99€), e potrete consultarle nella pagina ufficiale del PlayStation Store.



Lista completa novità

PlayStation 4

Torment: Tides of Numenera

28 Febbraio - 49.99€



Professional Farmer 2017 - Gold Edition

28 Febbraio - 44.99€



Night in the Woods

28 Febbraio - 23.99€



Dying: Reborn

28 Febbraio - 18.99€



Dying: Reborn PSVR

28 Febbraio - 18.99€



Ghost Blade HD

28 Febbraio - 8.99€



Grim Legends: The Forsaken Bride

28 Febbraio - 9.99€



Gryphon Knight Epic

28 Febbraio - 9.99€



Pineview Drive - Joe's Diner Horror Bundle

28 Febbraio - 39.99€



Horizon Zero Dawn

1 Marzo - 59.99€



Horizon Zero Dawn - Deluxe Edition

1 Marzo - 69.99€



Dynasty Warriors: Godseekers

1 Marzo -



ADK Damashii

1 Marzo



The Sun and Moon/Letter Quest Bundle

1 Marzo



Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition

1 Marzo



Apollo 11 VR

1 Marzo



The Pure Bundle

2 Marzo



ACA Neo Geo NAM-1975

2 Marzo



PlayStation Vita

Dying: Reborn

28 Febbraio - 18.99€



Dynasty Warriors: Godseekers

1 Marzo