Da L.A. Noire Remastered al lancio di Destiny 2: tutte le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni settimana per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Gli ultimi sette giorni hanno visto come protagonista indiscusso Destiny 2, eccezionale seguito dello sparatutto online di Bungie di cui sono state pubblicate per errore le informazioni sul primo DLC. Passando invece agli annunci, Rockstar Games ha confermato l'arrivo di L.A. Noire su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e HTC Vive (su quest'ultima piattaforma il gioco proporrà una raccolta di 7 casi provenienti dal titolo originale), mentre Hideki Kamiya di Platinum Games potrebbe aver svelato nuove informazioni sull'ipotetico e mai confermato Bayonetta 3.

Passando invece a Capcom si fanno sempre più insistenti le voci sulla remaster di Okami per l'attuale generazione di console, mentre sul fronte CD Projekt si ritorna a parlare del misterioso Cyberpunk 2077. Continuate a seguirci su Videogame News per leggere anche alcuni degli articoli più importanti della nostra redazione e le consuete Top/Flop News.

Le novità della settimana

Destiny 2 è uscito soltanto da qualche giorno, ma sono già trapelate in rete alcune informazioni ufficiali sul primo DLC chiamato La Maledizione di Osiride. Stando alla descrizione comparsa erroneamente su Xbox Store, l'espansione permetterà agli utenti di vivere nuove missioni e avventure nello scenario inedito del pianeta Mercurio, in cui viaggeranno attraverso spazio e tempo per scoprire i segreti di Osiride ed evitare l'avversarsi di un futuro avverso. In attesa della conferma ufficiale da parte di Bungie, ricordiamo che il contenuto aggiuntivo dovrebbe uscire entro la fine di quest'anno (probabilmente nel mese di dicembre), con una seconda espansione prevista per la primavera del 2018.

Confermando i rumor circolati in rete diversi mesi fa, Rockstar Games ha annunciato che L.A. Noire uscirà il 14 novembre su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Lo stesso giorno, inoltre, sarà disponibile anche L.A. Noire The VR Case Files, una raccolta che includerà 7 casi tratti dal gioco originale per HTC Vive. Le versioni console del gioco includeranno tutti i DLC usciti fino ad oggi, e su Switch gli utenti potranno godere di varie migliorie per il sistema di controllo (adattato opportunamente per i Joy Con) e del supporto all'HD Rumble. Su PlayStation 4 e Xbox Onve, invece, si potrà contare su un comparto tecnico migliorato con il supporto per la risoluzione 4K su PS4 Pro e Xbox One X.

Okami HD per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows ha fatto la sua comparsa nella Game Rating Board Koreana, ente che si occupa di valutare i videogiochi in arrivo nel paese. I primi rumor su questa remaster risalgono ad agosto, e adesso la sua apparizione nel database della KRGB sembrerebbe confermare le voci del mese scorso. Purtroppo Capcom continua a non esporsi pubblicamente sulla questione, ma non è escluso che il reveal possa avvenire durante il Tokyo Game Show che si terrà fra il 21 e il 24 settembre.

PlayerUnknown's Battlegrounds uscirà su Xbox One entro fine anno, e sono molti gli utenti a chiedersi se il titolo supporterà il Cross-Play con la versione PC. Brendan Greene, autore del popolare sparatutto multiplayer, ha dichiarato che il supporto per questa tecnologia non è escluso, sebbene al momento la software house non abbia certezze in tal senso. La compagnia sta tenendo in considerazione il Cross-Play, ma al contempo ritiene che sia giusto che i giocatori possano sfidarsi solamente utilizzando lo stesso sistema di controllo. Si tratta, in definitiva, di una scelta che il team farà in un secondo momento. Ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds uscirà in esclusiva console (almeno per tutto il 2017) su Xbox One come parte del programma Game Preview e sarà pubblicato da Microsoft Studios.

Hideki Kamiya, celebre game designer conosciuto per Devil May Cry e Bayonetta, è intervenuto sui social network per rispondere alla domanda di un fan che chiedeva allo sviluppatore il vero nome del "World of Caos", limitandosi a consigliare l'arrivo di Bayonetta 3. Sembra infatti che Kamiya abbia fatto intendere che il seguito sarebbe in cantiere, o confermando quantomeno la volontà sulla sua realizzazione. Anche se non si tratta di una conferma ufficiale, le parole del developer potrebbero far ben sperare i fan della sensuale strega che ha vissuto la sua seconda (e, fino ad ora, ultima) avventura in esclusiva su Wii U. Speriamo di poter avere notizie più precise a riguardo.

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti, CD Projekt RED ha parlato brevemente dell'atteso Cyberpunk 2077, titolo svelato diversi anni fa ma avvolto ancora nel mistero. Pur non dichiarando nulla sul titolo in sé, la compagnia ha confermato che la produzione si trova attualmente in una fase "intensiva" dello sviluppo, e che più di 300 persone si stanno occupando dei lavori. Cyberpunk 2077, infatti, è il progetto che sta richiedendo il maggior quantitativo di risorse nella storia della software house polacca, sia in qualità di investimento monetario e tecnologico, sia per quanto riguarda la forza lavoro. Viene rivelato inoltre che circa un centinaio di sviluppatori è impegnato sul franchise di The Witcher, suddivisi fra Gwent e il supporto a PS4 Pro/Xbox One X per The Witcher 3.

Top & Flop News

Il top di questa settimana lo assegniamo a Ninja Theory: in base agli ultimi dati riportati da Sony, Hellblade: Senua's Sacrifice si è piazzato in vetta alla classifica dei giochi più scaricati di agosto sul PlayStation Store. Il gioco d'azione dei creatori di Heavenly Sword, è venduto esclusivamente in digitale a 29.99€ ed è riuscito a superare titoli del calibro di Uncharted: The Lost Legacy e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, conquistando per il secondo mese di fila la prima posizione.

Il flop odierno spetta invece a Rockstar Games: sul negozio online americano della software house sono comparse le versioni retail di L.A. Noire per Switch, Xbox One e PS4: questo ci ha permesso di scoprire che l'edizione per la console Nintendo costerà dieci dollari in più rispetto alle piattaforme Sony e Microsoft. In USA, infatti, il titolo costerà 39.99 dollari su PS4/Xbox One e 49.99 dollari su Switch, e non è chiaro se questa differenza di prezzo (forse dovuta all'alto costo delle cartucce) sarà valida o meno anche per la versione digitale.

Gli articoli della settimana

Come abbiamo già avuto modo di accennare, Destiny 2 è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti degli ultimi 7 giorni. In attesa della recensione completa, vi segnaliamo le nostre impressioni dopo le prime ore e sul Crogiolo, rimandandovi alle cose più importanti da sapere sull'universo del gioco in caso fosse il vostro primo titolo della serie di Bungie. Passando invece a Sony troverete la recensione Knack 2 e della versione PS4 di Undertale, mentre sul fronte Nintendo potrete leggere il nostro parere su Monster Hunter Stories per le console della famiglia 3DS.