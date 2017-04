Da LEGO City Undercover a Bulletstorm: le novità della settimana su Xbox LIVE

Anche questa settimana Microsoft aggiorna Xbox Live con diverse novità in uscita (o già disponibili) su Xbox One: la console Current Gen della casa di Kyoto accoglierà in questi giorni LEGO City Undercover e Bulletstorm Full Clip Edition, entrambe versioni rivedute e corrette di titoli usciti rispettivamente nel 2013 (in esclusiva su Wii U) e nel 2011 (su PC, PS3 e Xbox 360). A seguire troviamo i consueti Deals With Gold dedicati ai giocatori abbonati al servizio, fra cui spiccano titoli del calibro di UFC 2 e di Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2.



Xbox One

Pubblicato originariamente nel 2011, Bulletstorm: Full Clip Edition arriva venerdì 7 aprile su Xbox One forte di un comparto tecnico migliorato che supporta adesso la risoluzione Full HD. I giocatori vestiranno i panni di Grayson Hunt, un uomo che dopo un atterraggio di emergenza su un vecchio pianeta di svago sarà costretto a fare una scelta: sopravvivere o vendicarsi. Nel corso della campagna Single Player compiremo omicidi magistrali attraverso il peculiare sistema di combattimento di Bulletstorm, che premierà i giocatori che uccideranno gli avversari nel modo più brutale e creativo possibile. Oltre al consueto restyling grafico, la novità più importante della Full Clip Edition è la possibilità di giocare l'intera campagna col personaggio di Duke Nukem e con tutto lo script ri-registrato e battute inedite pronunciate dalla voce originale del Duca. Bulletstorm: Full Clip Edition sarà scaricabile su Xbox One a 46.74€ in pre-order, e dal 7 aprile il prezzo originale sarà 54.99€.

LEGO City Undercover è un interessante gioco d'azione free roaming sviluppato da TT Games e pubblicato nel 2013 come esclusiva Wii U, che venerdì 7 aprile uscirà anche su Xbox One al prezzo di 59.99€. La storia del gioco è incentrata su Chase McCain, un agente di polizia incaricato di agire sotto copertura per dare la caccia al famigerato (e appena evaso) criminale Rex Fury, e mettere fine all'ondata di criminalità che ha portato in città. Esattamente come gran parte dei giochi della serie, anche in LEGO City potremo giocare in compagnia di un amico grazie alla modalità cooperativa per 2 giocatori, e dedicarsi insieme all'esplorazione di 20 quartieri diverso, alla cattura di ladri d'auto e alla scoperta di divertenti riferimenti cinematografici. Guideremo anche tante tipologie di veicoli, e sparsi per la mappa di gioco troveremo anche centinaia di oggetti segreti da collezionare.

Sconti e promozioni

Uno dei titoli in offerta per gli utenti Gold è Plants vs. Zombies Garden Warfare 2: il TPS multiplayer di EA e PopCap Games, infatti, è scaricabile su Xbox One al prezzo di 16€, o gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio EA Access. Allo stesso prezzo di 16€ è disponibile anche il recente EA Sports UFC 2, mentre a 12€ troveremo lo sparatutto in prima persona open world Homefront: The Revolution. Agli appassionati di metroidvania, infine, consigliamo di dare un'occhiata a Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (3.50€), rimandandovi alla pagina ufficiale del blog di Major Nelson per ulteriori informazioni sugli sconti.

Lista completa novità

Blackwood Crossing - 15.99€

Talented Not Included - 14.99€

Enter The Gungeon - 14.99€

Use Your Words - 14.99€

Has-Been Heroes - 19.99€

Four Sided Fantasy - 9.99€

Punch Club - 9.99€

The Inner World

LEGO City Undercover - 59.99€

Bulletstorm: Full Clip Edition - 54.99€