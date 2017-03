Da Little Inferno a Bye-Bye Box Boy: Le novità della settimana su Nintendo eShop

Nintendo, puntuale come ogni giovedì pomeriggio, aggiorna il suo eShop con diverse novità per Wii U, Switch e console della famiglia 3DS. I titoli più importanti di questa settimana sono senza dubbio Human Resource Macine, Little Inferno e World of Goo, per Nintendo Switch, a cui segue anche l'interessante Bye-Bye Box Boy! per Nintendo 3DS. L'aggiornamento di oggi si chiude infine con i Saldi di Celebrazione #Nindies, di cui però vi parleremo in maniera più approfondita nel corso di questo articolo.



Nintendo Switch & 3DS

Disponibile già da diversi giorni sull'eShop statunitense, la versione Switch di Little Inferno arriva anche in Europa al prezzo di 9.99€. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio "non gioco", il cui unico obiettivo sarà quello di bruciare in un caminetto quanti più oggetti ci capiteranno sotto mano. Ogni ninnolo che daremo alle fiamme ci concederà tuttavia uno specifico quantitativo di monete, le quali dovranno essere spese per acquistare ulteriori oggetti, ognuno con diverse caratteristiche fisiche. Ogni oggetto incenerito produrrà più monete di quanto è costato, e una volta bruciati tutti gli elementi presenti in un catalogo sarà possibile avere accesso a nuovi inventari, in modo tale da scoprire altri strumenti e altre chincaglieria da ridurre in genere. Per sbloccare le altre liste, però, bisognerà mettere a segno delle "combo speciali" unendo insieme due specifici oggetti, e l'unico indizo sarà il fantasioso nome di questo mix: di fronte al "coniglietto pasquale", ad esempio, verrà quasi naturale bruciare un pupazzo dalle lunghe orecchie e qualche uovo colorato.

World of Goo è un puzzle game basato sulla fisica, sviluppato interamente da due persone e uscito originariamente come esclusiva Wii. I giocatori saranno chiamati ad afferrare e trascinare alcune piccole sfere senzienti chiamate goo, irrequiete e loquaci, er costruire strutture, punti, palle di cannone, dirigibili, lingue giganti e in generale tutto ciò che potrà servire per risolvere gli enigmi. Le milioni di Goo Balls che vivono in World of Goo, inoltre, sono curiose e amano l'esplorazione, e in alcune occasioni sarà necessario trovarle nei loro nascondigli sparsi per ogni livello. Proprio come Little Inferno, anche World of Goo è scaricabile su Nintendo Switch a 9.99€, ed è anche il primo gioco ad utilizzare i Joy Con come un puntatore su schermo, in modo simile (ma con meno precisione) a quanto avveniva col Wiimote.

Bye-Bye Box Boy! è un puzzle-platform in 2D scaricabile esclusivamente sulle console della famiglia 3DS in versione digitale. Gli utenti si uniranno a Qbby, un piccolo cubo antropomorfo, in un'avventura inedita in cui dovranno usare tutte le loro capacità strategiche per risolvere oltre 180 enigmi. I livelli che affronteremo nel corso del gioco abbonderanno di ostacoli, inclusi alcuni rompicapi che richiederanno il massimo dell'attenzione per consentire al protagonista e ai piccoli Qbabies di raggiungere il traguardo. Dovremo creare blocchi dal nulla per costruire ponti, raccogliere tesori, cercare le corone, escogitare barriere per bloccare i raggi laser dei nemici, costruire una scala per proteggerci dagli spuntoni e molto altro ancora. Esattamente come nel primo capitolo della serie, Qbby può usare un solo set di blocchi quadrati nella risoluzione degli enigmi, ma questa volta è in grado di applicargli poteri speciali, ad esempio facendone volare alcuni grazie ad un sistema di propulsione, oppure farne esploderne altri per creare nuove vie d'uscita. Altri ancora, inoltre, avranno la capacità di teletrasportarci da un punto del livello all'altro. Bye-Bye Box Boy è disponibile al prezzo di 4.99€.

Sconti e promozioni

Da oggi, giovedì 23 marzo, fino al 6 aprile 2017, Nintendo offre ai suoi utenti moltissimi sconti per i più importanti giochi indipendenti pubblicati su Wii U e console della famiglia 3DS. Per quanto riguarda la piattaforma casalinga non possiamo non segnalarvi titoli del calibro di Swords & Soldiers 2 (9.49€), Stealth Inc 2: A Game of Clones (1.99€) e Oddworld: New 'n' Tasty (7.99€), mentre sulla portatile troveremo Mutant Mudds (6.29€) e Crimson Shroud (3.99€). Ci sono però alcuni titoli in offerta su entrambe le piattaforme tra cui gli eccezionali Severed (7.49€) e Shantae and the Pirate's Curse (12.74€), per i quali purtroppo non vale il Cross Buy. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale dei Saldi di Celebrazione #Nindies.

Lista completa novità

Nintendo Switch

ACA NeoGeo Neo Turf Masters - €6.99

Human Resource Machine - €9.99

Little Inferno - €9.99

World of Goo - €9.99



Wii U

Six Sides of the World - €4.99

Sudoku Party - €5.00



Nintendo 3DS

Bye-Bye BoxBoy! - €4.99

SubaraCity - €3.99

Sudoku Party - €5.00