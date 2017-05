Da LocoRoco Remastered a Strafe: le novità della settimana sul PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment aggiorna il suo PlayStation Store come ogni settimana introducendo tante novità per gli utenti PlayStation 4. Fra i giochi di cui vi parleremo oggi troviamo LocoRoco Remastered, edizione riveduta e corretta dell'omonimo titolo uscito nel 2006 su PSP, seguita dal brutale roguelike Strafe. Fra le altre uscite settimanali trova posto anche l'arcade NBA Playground e una serie di sconti per giochi PS4, PS3 e PSVita che vi illustreremo in maniera più approfondita nei prossimi paragrafi.

PlayStation 4

LocoRoco, uno dei titoli più iconici e intriganti usciti su PSP, fa il suo debutto su PlayStation 4 in una versione appositamente rimasterizzata, col supporto alle risoluzioni 1080p e 4K (quest'ultima esclusiva su PS4 Pro). Ci troviamo di fronte ad un puzzle platform dove i giocatori prenderanno il controllo degli omonimi LocoRoco pe rfarli crescere, rimbalzare e rotolare al fine di risolvere enigmi, scoprire segreti e ottenere nuove decorazioni per la Loco House. Oltre al comparto tecnico migliorato, un'altra novità di questa edizione riguarda il motion controller: grazie ai sensori del Dualshock 4, i giocatori potranno sfruttare il movimento del pad per guidare i LocoRoco in maniera più intuitiva in cinque aree differenti. LocoRoco Remastered è disponibile da oggi a 14.99€ (11.99€ per gli utenti Plus) in esclusiva su PlayStation 4.

Strafe è un incrocio fra uno sparatutto in prima persona e un roguelike ambientato in un bizzarro mondo sci-fi. Gli utenti verranno catapultati in un'arena generata casualmente con un'arma a disposizione, e spetterà soltanto a loro sopravvivere alle infinite orde di nemici pronte ad eliminarli al primo cenno di debolezza. Così come i livelli, anche armi e potenziamenti saranno disposti in maniera del tutto casuale per lo scenario, e questo spingerà i giocatori ad esplorare minuziosamente ogni angolo della mappa al fine di accaparrarsi le bocche da fuoco più potenti. Strafe si distingue anche per la sua estrema violenza, dato che sarà possibile letteralmente smembrare le creature avversarie e dipingere le pareti di rosso con il loro sangue. Sul fronte tecnico, infine, gli sviluppatori hanno scelto di utilizzare uno stile grafico simile a quanto già visto in Minecraft, realizzando anche una vasta gamma di avversari che spazieranno dai classici robot ai più spaventosi alieni giganti (per non citare anche gli immancabili morti viventi). Strafe è scaricabile su PlayStation 4 a 19.99€.

Sconti e promozioni

In attesa dei nuovi sconti che verranno svelati, probabilmente, nelle prossime ore, Batman: Return to Arkham è l'offerta della settimana su PlayStation 4: spendendo 19.99€, infatti, i giocatori avranno accesso alle prime due avventure del Cavaliere Oscuro sviluppate da Rocksteady interamente rimasterizzate in 1080p utilizzando anche il più performante Unreal Engine 4 (al posto della versione precedente utilizzata per i giochi originali). Su PlayStation 3 segnaliamo invece titoli del calibro di Battlefield 4 e Pro Evolution Soccer 2017 rispettivamente a 12.99€ e 9.99€, mentre su PlayStation Vita troveremo Street Fighter X Tekken (4.99€), BlazBlue Chronophantasma Extend (7.99€) e J-Stars Victory VS+ (7.99€). Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale delle offerte.

Lista completa novità

PlayStation 4

World to the West - 24.99€

NBA Playgrounds - 19.99€

Strafe - 19.99€

Bloons TD 5 - 15.99€

Harvest Moon: Save the Homeland - 14.99€

Human Fall Flat - 14.99€

LocoRoco Remastered - 14.99€



PlayStation Vita

The Caligula Effect - 39.99€