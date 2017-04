Da Mario Kart 8 Deluxe a Puyo Puyo Tetris: le novità della settimana sull'eShop

L'ultimo aggiornamento dell'eShop di Nintendo è probabilmente il più importante per Switch sin dal giorno del suo debutto ufficiale, grazie soprattutto all'uscita di Mario Kart 8 Deluxe: edizione riveduta e corretta dell'omonimo racing game uscito su Wii U nel 2014, il titolo si appresta a diventare il prossimo best seller per la nuova console della casa di Kyoto, forte di un'offerta contenutistica smisurata e della possibilità di giocare in Single o in Multiplayer in piena mobilità e ovunque ci si trovi. Tra le altre novità di questa settimana non possiamo non segnalarvi anche Puyo Puyo Tetris, intrigante puzzle game di SEGA che arriva finalmente in Europa dopo diversi anni dall'uscita giapponese.



Nintendo Switch

In uscita esclusivamente su Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe è la versione definitiva del racing game che abbiamo già avuto modo di apprezzare su Wii U nel maggio di tre anni fa. Il corsistico arcade di Nintendo si fregia di un comparto tecnico ancorato ai 1080p e ai 60 frames al secondo, un totale di ben 48 percorsi, più di 40 personaggi, nuovi oggetti e una battle mode finalmente migliorata. Sarà possibile inoltre partecipare ad appassionanti gare online per un totale di 12 giocatori, mentre in modalità locale il numero massimo degli utenti connessi contemporaneamente sarà 8. Mario Kart 8 Deluxe, inoltre, sfrutta tutte le caratteristiche principali di Nintendo Switch supportando nativamente sia il Single che il multiplayer in modalità portatile, consentendo addirittura partite in split screen per 4 giocatori nello schermo da 6 pollici della console. Qualora foste interessati, Mario Kart 8 Deluxe uscirà domani, venerdì 28 aprile, sia in versione retail che in digitale a 59.99€.

Puyo Puyo Tetris è un party game frenetico e competitivo sviluppato dal Sonic Team e pubblicato da SEGA, ed unisce i due omonimi rompicapi in un'unica soluzione. Il titolo include diverse novità, fra cui quelle Adventure e Challenge per il Single Player e le varie modalità arcade per un massimo di quattro giocatori. E' presente anche un negozio interno al gioco in cui gli utenti potranno sbloccare nuovi personaggi, nuove skin per i Puyo e le tessere del tetris, nuovi sfondi e molto altro ancora. E' supportato, inoltre, sia il multiplayer locale in split screen (anche in modalità portatile) che online contro i giocatori di tutto il mondo. Sul fronte del gameplay, invece, ritroviamo la classica esperienza di Tetris che viene affiancata a quella di PuyoPuyo, puzzle game molto apprezzato in Giappone in cui l'obiettivo è quello di far combaciare quante più creaturine dello stesso colore possibili, e dar vita a combo capaci di aumentare in maniera esponenziale il nostro punteggio. Queste due esperienze di gioco si daranno letteralmente battaglia in Puyo Puyo Tetris, e i successi di un utente (o della CPU, nel caso si giochi in Single Player) si tradurranno in attacchi o in malus nella partita dell'altro. Puyo Puyo Tetris uscirà su Nintendo Switch sia in versione retail che in digitale domani a 39.99€.

Sconti e promozioni

Se dal punto di vista dei giochi il nuovo update ha introdotto molte novità, lo stesso purtroppo non si può dire per gli sconti. I giochi in offerta per Wii U, infatti, sono solamente 3: Nano Assault NEO (7.49€), Twin Robots (3.74€) e Back to Bed (4.99€). Sulle console della famiglia 3DS la situazione migliora leggermente con Snow Moto Racing 3D (5.99€), Ambition of the Slimes (2.99€), Castle Conqueror Defender (2.99€) e Puzzle Labyrinth (2.99€), anche se non del tutto soddisfacente se confrontata agli sconti delle settimane precedenti. Troverete comunque la lista completa nell'ultimo paragrafo della rubrica.

Lista completa novità

Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe - 59.99€

Puyo Puyo Tetris - 39.99€

Kamiko - 4.99€

ACA NEO GEO Over Top - 6.99€



New Nintendo 3DS

Ascent of Kings - 2.25€



Wii U

Use Your Words



Sconti 3DS

Ambition of the Slimes (CIRCLE Entertainment, €2.99)

Castle Conqueror Defender (CIRCLE Entertainment, €2.99)

Puzzle Labyrinth (CIRCLE Entertainment, €2.99)

Snow Moto Racing 3D (Zordix AB, €5.99)

Mini Sports Collection (Rainy Frog, €3.99)



Sconti Wii U

Nano Assault NEO (Shin'en Multimedia, €7.49)

Twin Robots (Ratalaika Games, €3.74)

Back to Bed (Bedtime Digital, €4.99)