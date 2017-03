Da Mass Effect Andromeda a Toukiden 2: le novità della settimana sul PS Store

Sony Interactive Entertainment aggiorna il PlayStation Store con diverse novità di assoluto rilievo per PS4 e PSVita: la piattaforma casalinga accoglierà infatti l'atteso Mass Effect Andromeda, mentre Toukiden 2 uscirà anche sulla console portatile. In aggiunta all'action RPG fantascientifico e al nuovo Hunting Game segnaliamo anche l'uscita dell'espansione gratuita di Gravity Rush 2 e la collection Zero Escape: The Nonary Games, a cui segue infine lo Sconto della Settimana su DOOM.



PlayStation 4 & PlayStation Vita

In sviluppo per ben cinque anni presso gli studi di BioWare, Mass Effect Andromeda è il nuovo capitolo della popolare serie di Action-RPG fantascientifici in uscita il 23 Marzo su PlayStation 4, sia in formato retail che in digitale a 69.99€. Il titolo porterà i giocatori nella misteriosa galassia di Andromeda, a distanze siderali dalla familiare Via Lattea, luogo dove gli esseri umani tenteranno di creare una nuova casa in un ambiente ostile. Nel corso dell'avventura vestiremo i pani del Pionere, leader di una squadra di esploratori con preparazioni militari, e sfrutteremo un complesso sistema di progressione e personalizzazione che ci porterà a dover compiere scelte importanti dalle quali non si deciderà soltanto il prossimo capitolo della storia umana, ma probabilmente la sua intera esistenza nella galassia di Andromeda. Se Mass Effect Andromeda ha conquistato le (poco gradite) luci dei riflettori per un comparto animazioni piuttosto problematico, l'ultima fatica di BioWare riesce comunque ad offrire un combat system eccellente e una narrativa interessante, sicuramente meno cupa rispetto alla trilogia precedente ma comunque meritevole di attenzione.

Toukiden 2 è un particolare mix fra un Hunting Game e un Action RPG pubblicato da Bandai Namco in esclusiva console su PlayStation 4 e PlayStation Vita. Rispetto al capitolo precedente e alla sua riedizione, questa volta il gioco è ambientato in un vasto open world: dal campodi battaglia al villaggio che funge da vero e proprio quartier generale per ogni operazione, i giocatori potranno esplorare liberamente l'enorme mappa di gioco e godersi la caccia in una prospettiva completamente inedito. Le attività che nei titoli precedenti erano parte integrante della storyline, come l'abbattimento dei giganteschi demoni giapponesi, le troveremo adesso come contenuti postgame, e l'avventura si comporrà adesso di missioni e quest secondarie molto più simili alla tradizione degli Action RPG. Per informazioni più dettagliate vi rimandiamo alla nostra recensione, ricordandovi che Toukiden 2 uscirà su PlayStation 4 e PlayStation Vita il 24 marzo.

Sconti e promozioni

DOOM è senza dubbio il protagonista delle offerte settimanali del PlayStation Store: l'eccezionale sparatutto in prima persona di ID Software, infatti, è acquistabile sul PS Store al prezzo di 14.99€ in versione standard, e a 24.99€ in edizione Deluxe. Quest'ultima include sia il gioco base che i Season Pass con accesso a tutti e tre i DLC multiplayer pubblicati fino ad oggi senza costi aggiuntivi. Ricordiamo infine che sono ancora validi i Doppi Sconti, di cui troverete tutti i dettagli nella pagina ufficiale del PS Store.

Lista completa novità

PlayStation 4

Goat Simulator Waste of Space Bundle - 21 Marzo - 13.49€

Super Dungeon Bros Mega Bundle Pack - 21 Marzo - 21.99€

Everything - 21 Marzo - 14.99€

This is the Police - 22 Marzo

Digerati - 4 in 1 bundle - 22 Marzo

Smite - The Victory Adventure Bundle - 22 Marzo

Mass Effect: Andromeda - 23 Marzo - 69.99€

Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition - 23 Marzo - 79.99€

Mass Effect: Andromeda Super Deluxe Edition - 23 Marzo - 99.99€

Touhou Genso Wanderer - 24 Marzo

Troll and I - 24 Marzo

Vikings - Wolves of Midgard - 24 Marzo

Zero Escape: The Nonary Games - 24 Marzo

88 Heroes - 24 Marzo

Touhou Double Focus - 24 Marzo

Toukiden 2 (con Bonus) - 24 Marzo



PlayStation Vita

Touhou Double Focus - 24 Marzo

Touhou Genso Wanderer - 24 Marzo

Toukiden 2 (con Bonus) - 24 Marzo