Da Minecraft a NBA Playgrounds: le novità della settimana su Nintendo eShop

Puntuale come ogni giovedì, Nintendo aggiorna il suo eShop con molte novità per le sue tre piattaforme principali: i titoli più importanti in arrivo (o già disponibili) per la console ibrida della casa di Kyoto sono Minecraft: Switch Edition ed NBA Playgrounds, mentre Wii U e Nintendo 3DS accolgono i consueti sconti settimanali di cui vi parleremo in maniera più approfondita negli ultimi paragrafi di questa rubrica.



Nintendo Switch

Ad eccezione del recente Mario Kart 8 Deluxe, le ultime settimane non sono state ricchissime di nuovi titoli per Nintendo Switch. Questo trend, tuttavia, sembra destinato a cambiare con l'arrivo di Minecraft: Nintendo Switch Edition, ultima edizione del popolare gioco di costruzione e avventura già disponibile per il download a 29.99€. I giocatori verranno catapultati in mondi generati casualmente e avranno la possibilità di creare oggetti, edifici e strutture straordinari, dalla più semplice delle case al castello più sontuoso. Gli utenti che sceglieranno la Modalità Creativa potranno contare su risorse illimitate, mentre in Sopravvivenza dovremo scavare in profondità per creare armi e armature per difenderci da pericolosi nemici. Sarà possibile anche vivere le nostre avventure insieme ad un totale di otto persone online e quattro in multiplayer locale sia in modalità TV o in modalità da tavolo, con supporto sia allo Split Screen che al Pro Controller.

Il secondo gioco per Switch di cui vogliamo parlarvi è NBA Playgrounds, titolo arcade di basket in cui potremo battere i migliori cestisti al mondo in frenetiche battaglie 2 contro 2. La modalità Allenamento servirà per farci padroneggiare al meglio le schiacciate devastanti e le mosse acrobatiche di ogni atleta, per utilizzarle poi in match online o contro la CPU. Collezioneremo i nostri giocatori preferiti potendoli scegliere fra una folta schiera di stelle dell'NBA, moderne e passate, e visiteremo i campi di gioco sparsi in tutto il mondo per partecipare a sfide contro i migliori, mettendo in mostra il nostro arsenale di tecniche, mosse e schiacciate. Una volta acquisita l'esperienza necessaria ci toccherà infine affrontare il maestro del basket in persona: Allen Iverson. NBA Playgrounds è disponibile su Switch a 19.99€.

Sconti e promozioni

Gli sconti di questa settimana vedono Capcom come protagonista assoluta: sulle console della famiglia 3DS i giocatori potranno acquistare a prezzo ridotto titoli del calibro di Resident Evil: Revelations (6.99€), Super Street Fighter IV 3D Edition (4.99€) e Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice (14.99€), mentre su Wii U troveremo DuckTales: Remastered (4.99€), Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara e l'edizione per home console del già citato Resident Evil Revelations (5.99€). Troverete ulteriori dettagli consultando la lista completa delle offerte nell'ultimo paragrafo della rubrica.

Lista completa novità

Nintendo Switch

Wii U

New 3DS

Nintendo 3DS

Sconti 3DS

Sconti Wii U

