Da MLB The Show 17 a Rain World: le novità della settimana sul PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment aggiorna come di consueto il suo PlayStation Store con tante novità di rilievo, quasi tutte dedicate agli utenti PS4. La home console, infatti, sta vivendo una vera e propria "epoca d'oro" sia per quanto riguarda la produzione Third Party che per le esclusive, e su questo frangente dopo titoli eccezionali come Gravity Rush 2, NioH e Horizon: Zero Dawn (e l'atteso Persona 5 in arrivo la prossima settimana) troviamo titoli del calibro di MLB: The Show 17 e di Kingdom Hearts 1.5+2.5HD Remix, a cui si aggiunge anche l'interessante Rain World. Si chiude infine con la promozione della settimana dedicata a Pro Evolution Soccer 2017, seguita dalle offerte Solo su PlayStation di cui vi parleremo in dettaglio nel corso della rubrica.

PlayStation 4

Sony pubblica ufficialmente su PlayStation 4 MLB The Show 17, titolo sportivo in esclusiva per la home console Current Gen il cui compito sarà quello di inaugurare la nuova stagione di baseball. Tra le novità più importanti rispetto ai capitoli precedenti troviamo nuove migliorie al gameplay e maggiori possibilità di personalizzare l'esperienza, consacrandosi come una delle simulazioni di baseball più realistiche del recente panorama videoludico. Non mancherà inoltre una modalità "Retro" nella quale rivivremo i colpi vincenti di Ken Griffei Jr, grazie ai semplici comandi a due tasti studiati per catturare l'immaginazione dei fan nostalgici e rendere al contempo più accessibile il gioco. A fianco della modalità "Retro" avremo la possibilità di creare una carriera professionistica nel baseball con "Road to the Show", che ci immergerà in una nuova storyline contraddistinta da scelte e momenti indimenticabili. MLB The Show 17 è disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a 49.99€ sul PS Store.

Disponibile da qualche ora su PlayStation 4 in esclusiva console, in Rain World vestiremo i panni di un gattocertola, dove il mondo intorno a noi è pieno di pericoli da affrontare in completa solitudine. Uno degli obiettivi sarà quello di procurarci cibo e un riparo tra piogge torrenziali che minacciano di annegare ogni forma di vita. Scaleremo gli scheletri di una civiltà decaduta per scampare ad altri predatori che si adatteranno pur di catturarci ed eliminarci. Nel corso dell'avventura scopriremo anche nuovi ecosistemi pullulanti di creature misteriose e mai viste prima, e ci faremo strada sgattaiolando, arrampicandoci e balzando da un ecosistema all'altro e scovando segreti nascosti. Una delle caratteristiche senza dubbio più interessanti di Rain World riguarda le animazioni del protagonista, che sono generate proceduralmente ogni volta con l'intenzion di dare al gattocertola una naturale fluidità di movimento. Rain World è scaricabile dal PS Store a 19.99€ o a 15.99€ per gli abbonati al PS Plus.



Sconti e promozioni

Pro Evolution Soccer 2017, come vi abbiamo anticipato all'inizio della rubrica, è il protagonista della Promozione della Settimana sul PS Store. Il simulatore calcistico sviluppato da Konami è disponibile per il download a 9.99€, prezzo valido sia per la versione PS3 che per quella PS4. Segnaliamo inoltre le offerte "Solo su PlayStation", che consentiranno agli utenti di acquistare a prezzo ridotto quasi tutti i giochi First Party usciti su PlayStation 4 dal 2013 ad oggi, fra cui titoli del calibro di Uncharted 4 e The Last Guardian (24.99€ ciascuno), Bloodborne Game of the Year Edition ( 29.99€), Until Dawn (19.99€), Ratchet & Clank (19.99€) e anche il recente Gravity Rush 2 (34.99€ o 26.99€ con PS Plus). Troverete informazioni più dettagliate nella relativa pagina del Ps Store.

Lista completa novità

PlayStation 4

MLB The Show 17 - 28 marzo - 49.99€

Anoxemia - 28 marzo - 7.99€

Baila Latino - 28 marzo

Fated: The Silent Oath - 28 marzo - 9.99€

Nightmares from the Deep 2 The Siren's Call - 28 marzo - 9.99€

R.B.I. Baseball 17- 28 marzo

Rain World - 28 marzo - 19.99€

Skyforge Early Adopter Pack - 28 marzo - 15.99€

Skyforge Extended Early Adopter Pack Rage of the Berserker - 28 marzo - 54.99€

Skyforge Ultimate Early Adopter Pack Wrath of the Gods - 28 marzo - 74.99€

Mafia III Demo - 28 marzo - Gratis

Korix - 28 marzo - 19.99€

Fatal Fury Battle Archives Vol 2 - 28 marzo - 14.99€

Snake Pass - 29 marzo - 19.99€

The Inner World - 29 marzo -

Digerati - Indie Darling Bundle - 29 marzo

We Are The Dwarves - 29 marzo

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix - 29 marzo

APB Reloaded - 29 marzo

The Pure Bundl - 29 marzo

Punch Club - 29 marzo

Battlefield 1 They Shall Not Pass - 28 marzo

Dark Souls III The Ringed City - 28 marzo - 14.99€

Mafia III Corri, Dolcezza! - 28 marzo

Final Fantasy XV Episode Gladio - 28 marzo - 4.99€

The Walking Dead A New Frontier Episodio 3 - 28 marzo