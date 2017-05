Da Monster Hunter su Switch al rinvio di RDR 2: le novità della settimana

Videogame News ritorna come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Nintendo Switch in questi giorni ha avuto un posto sotto riflettori soprattutto per due motivi: l'annuncio di Monster Hunter XX (che uscirà anche su Nintendo 3DS) e il leak su Mario+Rabbids: Kingdom Battles, gioco di ruolo strategico sviluppato da Ubisoft che potrebbe uscire nell'agosto di quest'anno. Passando invece alle altre piattaforme, nuovi rumor vogliono l'uscita del nuovo God of War su PlayStation 4 il 15 gennaio 2018, mentre sul fronte Ubisoft è sono stati annunciati finalmente nuovi dettagli (e la data d'uscita) di Far Cry 5. Tra le buone notizie segnaliamo anche il grande successo commerciale di NieR: Automata (che secondo Square Enix ha superato di molto le aspettative), a cui si contrappone tuttavia il posticipo al 2018 di Red Dead Redemption 2.

Le novità della settimana

Il sito Spielegrotte, noto retailer tedesco, ha inserito nei suoi listini la Collector's Edition di God of War, nuovo capitolo della saga di action game in uscita esclusivamente su PlayStation 4. Questa edizione speciale dovrebbe includere una copia del gioco, una statua alta 23 cm che raffigua Kratos e Atreus contro due Helwalkers, due statuette intagliate, la steelbook, una litografica esclusiva, una mappa del mondo di gioco in tessuto e diversi contenuti digitali (tra cui la soundtrack, un tema dinamico e 3 scudi in-game). Secondo quanto riportato dal sito, il gioco potrebbe uscire il 15 gennaio 2018, anche se con tutta probabilità si tratta semplicemente di un placeholder. Per saperne di più su God of War dovremo attendere la conferenza all'E3 di Soy, che si terrà alle 3 del mattino del 13 giugno.

Nelle scorse ore Capcom ha annunciato Monster Hunter XX Nintendo Switch Edition, porting dell'omonimo titolo uscito lo scorso mese di marzo (in Giappone) su Nintendo 3DS. La versione aggiornata di Monster Hunter Generations arriverà quindi anche sulla nuova console ibrida della casa di Kyoto. Il publisher nipponico ha aperto anche il sito teaser del gioco, e maggiori dettagli su questa edizione verranno diffusi il 27 maggio durante il Monster Hunter Championship 2017 che si terrà a Sapporo. Al momento non ci sono conferme sull'arrivo di Monstr Hunter XX per Switch in Occidente, anche se c'è un'alta probabilità che ciò avvenga, e allo stesso tempo un portavoce di Capcom ha confermato che il gioco in questione non è il titolo ancora da svelare e in arrivo entro il 31 marzo 2018 citato durante l'ultima conferenza degli azionisti.

Ubisoft ha annunciato che Far Cry 5 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC il 27 febbraio dell'anno prossimo. Ambientato per la prima volta negli Stati Uniti, e più precisamente in Montana, Far Cry 5 consentirà ai giocatori di esplorare liberamente (in single player o in co-op) un vasto scenario in apparenza pacifico, in cui però dovranno lottare per la propria libertà e sopravvivenza. In sviluppo presso gli studi di Ubisoft Montreal, gli utenti vestiranno i panni del nuovo vice assistente sceriffo dell'immaginaria Hope County, dove scopriranno presto che il loro arrivo ha scatenato un malvagio piano rimasto nascosto per anni: il progetto Eden's Gate. Ideato da un gruppo di fanatici dell'apocalisse, lo scopo del progetto è quello di conquistare l'intera contea a qualunque costo. Presi alla sprovvista, saremo trascinati in una lotta di potere e dovremo fermare i piani in questioe, alimentando la resistenza e liberando una volta per tutte la comunità. In Far Cry 5 il personaggio principale sarà personalizzabile, e non mancherà inoltre il solito arsenale che ha da sempre contraddistinto il franchise fra cui armi a distanza come pistole e granate e armi da mischia come martelli e mazze da baseball.

Un messaggio contenuto nell'ultima missione APEX di Mass Effect Andromeda sembra fare riferimento ai Quarian, una delle razze presenti nella trilogia originale che sono mancate all'appello nel nuovo capitolo della saga. Potrebbero fare la loro comparsa su Andromeda tramite DLC? Ciò che sappiamo con certezza è che i Quarian vengono menzionati all'interno della Campagna di Mass Effect Andromeda, ma la loro assenza è giustificata dal ritardo della loro Arca, ancora troppo distante dalla Galassia in cui si svolge il gioco. Un messaggio contenuto nell'ultima missione APEX legata a un osservatorio Relictum, però, ha catturato l'attenzione dei fan: "...stiamo cercando di potenziare il segnale. Non è ancora chiaro se...la tecnologia sembra funzionare, anche se non sappiamo...fino a Keelah Si'yah...a casa". Il termine Keelah Si'yah non è altro che il nome dell'Arca Quarian: potrebbe questo suggerire che la razza farà la sua comparsa su Mass Effect Andromeda con un futuro contenuto aggiuntivo? Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni a riguardo.

La pagina Steam di Sonic Mania è stata aggiornata in alcune nazioni con un trailer che mostra la data di lancio del gioco, fissata per il prossimo 15 agosto. In assenza di comunicazioni ufficiali da parte di SEGA non sappiamo se si tratta della data d'uscita definitiva, ma sin da diverso tempo sapevamo che Sonic Mania era atteso entro questa estate su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ricordiamo che Sonic Mania è un platform 2D che prende ispirazione dai primi tre episodi della serie per Mega Drive, e da produzioni come Sonic CD e Sonuc & Knucles, proponendo l'azione frenetica (e bidimensionale) dei capitoli classici.

Anche se Nintendo e Ubisoft non hanno (ancora?) confermato ufficialmente l'esistenza di Mario + Rabbids Kingdom Battle, qualche giorno fa sono comparse online diverse immagini che ci svelano nuove informazioni sul progetto. Il gioco viene presentato come un RPG con combattimenti a turni di stampo strategico, caratterizzato da una forte componente esplorativa. Andando più nello specifico, gli sviluppatori parlano del 35% dell'esperienza basato sull'esplorazione, mentre il restante 65% sulle battaglie. Il combat system si baserà su armi potenziabili, e i personaggi da poter scegliere saranno 8: Mario, Luigi, Peach, Yoshi, e i Rabbids con indosso i costumi di ognuno di loro. La longevità del titolo dovrebbe attestarsi sulle 20 ore, e quest'ultimo è in sviluppo presso gli studi Ubisoft di Parigi e Milano, sfrutterà lo Snowdrop Engine e sarà pubblicato proprio dall'azienda francese esclusivamente su Switch. Apparentemente confermato anche il supporterà la co-op e la presenza di quattro mondi alternativi dell'universo di Mario colmi di easter eggs. Il reveal ufficiale e il primo hands-on sono previsti per l'E3, mentre l'uscita è fissata tra agosto e settembre.

Top & Flop News

Il top di questa settimana spetta di diritto a Square Enix: nelle trascrizioni degli ultimi risultati finanziari della compagnia, è possibile apprendere che NieR: Automata ha raggiunto ottimi risultati di vendita, superando anche le aspettative di mercato. Come dichiarato dal CEO di Square Enix, l'action RPG di Platinum Games ha contribuito al successo della società in maniera significativa nel corso dell'ultimo quarto dell'anno fiscale, riuscendo a generare numeri "ben oltre" le previsioni. Nella stessa occasione è stato confermato che Final Vantasy VII Remake e Kingdom Hearts 3 usciranno entro i prossimi tre anni fiscali.

Il flop odierno non possiamo che assegnarlo a Rockstar Games: la software house ha annunciato il posticio di Red Dead Redemption 2, l'atteso open world in salsta western atteso inizialmente per la fine del 2017. La nuova finestra di lancio è quella della primavera 2018. Nel comunicato si legge che Red Dead Redemption 2 sarà il primo gioco della compagnia realizzato da zero per sfruttare la nuova generazione di console, e per questo gli sarà necessario del tempo aggiuntivo per garantire ai fan la migliore esperienza possibile. Vi rimandiamo alla nostra news per le prime immagini del gioco pubblicate da Rockstar Games.

Gli articoli della settimana

Annunciato ufficialmente alla Gamescom del 2013 e sparito dai riflettori per diversi anni, RIME ritorna forte di un nuovo publisher, e per di più multipiattaforma, su Xbox One, PS4 e PC (in attesa della versione Switch che uscirà questa estate). Vi proponiamo la nostra recensione, in cui troverete punti di forza e debolezza del nuovo Puzzle Adventure sviluppato da Tequila Works. Passando invece ai picchiaduro, troverete anche la review di Ultimate Street Fighter II: The Final Challangers per Switch, a cui segue l'Hands On della Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, una prova effettuata su tre livelli di Crash Bandicoot 3 Warped.