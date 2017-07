Da Moon Hunters a What Remains of Edith Finch: le ultime novità su Xbox Store

Microsoft aggiorna lo store di Xbox Live anche questa settimana introducendo diverse novità interessanti per gli utenti di Xbox One. La console current gen della casa di Redmond, infatti, accoglie oggi (mercoledì 19 luglio) l'eccezionale avventura grafica What Remains of Edith Finch, a cui segue Moon Hunters e una serie di sconti dedicati agli abbonati ad Xbox Live Gold. Negli ultimi paragrafi di questa rubrica ci concentreremo proprio sulle offerte, alcune di queste dedicate anche ai giocatori che non hanno sottoscritto alcun canone mensile.

Xbox One

Sviluppato da Giant Sparrow, piccola software house responsabile dell'eccellente Unfinished Swan, What Remain of Edith Finch è una particolare e intrigante avventura grafica in cui il giocatore accompagnerà Edith, una giovane ragazza diciassettenne, in un viaggio che la porterà ad esplorare il passato della sua famiglia in un'antologia di brevi storie giocabili, grazie alle quali scopriremo le macabre circostanze che contraddistinguono la sparizione di ogni generazione fino alla stessa protagonista. Vivremo le loro storie proprio con gli occhi di Edith, interagiremo con varie ambientazioni nel corso di diversi secoli e scopriremo, alla fine, pr quale motivo lei è l'ultima Finch ancora in vita. Dopo un breve periodo di esclusiva console su PlayStation 4, What Remain of Edit Finch è disponibile finalmente anche su Xbox One a 19.99€.

Il secondo gioco di cui vogliamo parlarvi è Moon Hunters: ci troviamo di fronte ad un RPG d'azione basato sulla cooperativa e giocabile da 1 a 4 utenti contemporaneamente, ambientato in un mondo sempre diverso ad ogni partita. In questo universo, infatti, costruiremo la nostra stessa mitologia dato che ogni azione e scelta che faremo contribuirà a come verremo ricordati, come fossimo una costellazione del cielo notturno. Giocando la storia da diversi punti di vista scopriremo nuovi aspetti dei personaggi, conflitti e vicende secondarie, visiteremo tutte e 4 le città disponibili e svilupperemo ognuna delle 6 classi disponibili per il proprio personaggio, dotate tutte di diverse abilità e potenziamenti. Moon Hunters è acquistabile su Xbox One a 14.99€.

Sconti e promozioni

Sono molti gli sconti di questa settimana per Xbox One. Iniziando sul fronte Silver, ogni utente potrà scaricare a prezzo ridotto giochi del calibro di DmC Devil May Cry: Definitive Edition e di Devil May Cry 4 Special Edition a 10€ ciascuno, seguiti dalla più recente Megaman Legacy Collection a 6€. Soltanto per gli abbonati Gold, invece, saranno disponibili Battlefield 4 (5€), WRC 6 FIA World Rally Championship (24€) e Sherlock Holmes: The Devil's Daughter (19.80€), ma vi rimandiamo alla pagina ufficiale per ulteriori informazioni sulle offerte.



Lista completa novità

What Remain of Edit Finch - 19.99€

Moon Hunters - 14.99€