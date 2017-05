Da MXGP3 a Tekken 7: le novità della settimana su Xbox Live

Puntuale come ogni mercoledì pomeriggio, anche oggi Microsoft aggiorna Xbox Live con diverse novità e sconti per Xbox One. Oltre all'atteso Tekken 7 (di cui vi abbiamo già parlato nella rubrica dedicata al PSN), gli utenti della console Current Gen potranno acquistare il racing game MXGP3 e lo strategico Thea: The Awakening. Per quanto riguarda le offerte, invece, oltre ai consueti Deals With Gold troveremo anche una serie di sconti per tutti i giochi sviluppati da Telltale.

Xbox One

MXGP3 è il videogioco del campionato ufficiale di motocross, nonché ultima fatica del team italiano Milestone. In questo nuovo capitolo, i giocatori proveranno un'esperienza più realistica e coinvolgente grazie ad una grafica completamente rinnovata grazie all'Unreal Engine 4. Potremo correre su ben 18 tracciati reali e nell'MXoN, con tutti i piloti, le moto delle categorie MXGP e MX2 della stagione 2016, e per la prima volta saranno disponibili anche 10 moto a 2 tempi. Non mancherà, infine, la personalizzazione di moto e pilota, resa più forte che mai grazie alla presenza di oltre 300 componenti ufficiali. MXGP3 è disponibile sia in versione retail che in digitale a 69.99 euro.

Thea: The Awakening è uno strategico/survival a turni basato sull'affascinante mitologia slava, e ambientato in un mondo distrutto da una forza apocalittica conosciuta come "l'Oscurità". In qesto pianeta sono presenti in abbondanza mostri come Strigas e Baba yagas, ma non ci sono eroi: nessun cacciatore di mostri e nessuna arma abbastanza potente da distruggerli. I giocatori avranno a disposizione solo un piccolo numero di superstiti affamati e senza speranza, che faranno di tutto pur di rimanere in vita. Il gameplay combina i classici scontri strategici a turni con la tensione e l'imprevedibilità di un rougelike, a cui si aggiunge una storia coinvolgente da vivere attraverso specifici eventi in-game, e un sistema di combattimento unico basato su un complesso card-game. Gli utenti saranno liberi di procedere nell'avventura come vorranno: rimanere a difendere il villaggio oppure spostarsi per esplorare il mondo sono entrambe opzioni valide. Infine, i conflitti possono essere risolti tramite il combattimento diretto, assassinando di nascosto i propri obiettivi, con la diplomazia o con tanti altri modi diversi. Thea: The Awakening è scaricabile su Xbox One a 17.99€.

Sconti e promozioni

Come vi abbiamo già anticipato all'inizio della rubrica. la protagonista degli sconti settimanali su Xbox Live è Telltale Game: tutti i giochi della software house sono scontati su Xbox One, e una delle offerte più interessanti in tal senso riguarda la Telltale Games Collection. Quest'ultima include le stagioni complete di The Walking Dead (prima e seconda), Tales from the Borderlands, Game of Thrones e The Wolf Among Us a 33€ sia per utenti Gold che Silver. Fra i giochi più recenti dello sviluppatore segnaliamo infine Guardiani della Galassia: The Complete Season (17.99€) e The Walking Dead: A New Frontier: The Complete Season (17.99€), rimandandovi alla pagina ufficiale per ulteriori informazioni su tutti i giochi in promozione.



lista completa novità

Xbox One

Tekken 7 - 69.99€

MXGP3 - 69.99€

Victor Vran Overkill Edition - 39.99€

Tokyo 42 - 19.99€

Victor Vran - 19.99€

Lock's Quest - 19.99€

Thea: The Awakening - 17.99€

Dragon Bros 5.99€

Crossout - Free to Play