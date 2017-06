Da Need for Speed Payback a Super Mario Odyssey: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Electronic Arts ha svelato nelle scorse ore Need for Speed: Payback, mentre gli amanti dei titoli strategici/gestionali saranno felici del reveal di Tropico 6. Purtroppo non mancano le brutte notizie, tra cui citiamo il posticipo di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e i problemi tecnici di Prey su PlayStation 4, a cui seguono tuttavia gli ottimi risultati commerciali di Heavy Rain. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le top/flop news e una carrellata degli articoli più importanti della nostra redazione.

Le novità della settimana

Ghost Games ed Electronic Arts hanno annunciato ieri Need for Speed Payback, nuovo episodio della popolare serie di racing game che sarà disponibile in tutto il mondo il 10 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questa nuova avventura sarà caratterizzata da missioni intense, sfide tra auto, coinvolgenti inseguimenti con la polizia e scene mozzafiato. Il gameplay, che promette di essere più esplosivo che mai, sarà arricchito da una storia di tradimento e vendetta: in Need for Speed Payback non si dovrà solamente tagliare il traguardo per primi, ma anche costruire l'auto perfetta, mettersi al volante e immedesimarsi in un mix tra azione e guida. Il titolo è ambientato nei giri malavitosi di Fortune Valley, dove i giocatori controlleranno tre personaggi il cui scopo è quello di vendicarsi de La Loggia, una pericolosa organizzazione che gestisce i casinò, i criminali e le forze di polizia della città.

In un recente post pubblicato sul blog ufficiale, DICE ha confermato che il 10 giugno mostrerà il comparto multplayer 20vs20 dell'atteso Star Wars Battlefront 2, in occasione dell'evento EA Play. La software house mostrerà la battaglia di Naboo, dove i Gunga, Padmé e Obi-Wan hanno combattuto contro i droidi della Federazione dei Mercanti. Ricordiamo che Star Wars Battlefront 2 avrà anche una campagna single player curata nei minimi particolari: il titolo uscirà il prossimo 17 novembre su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Nei giorni scorsi Kalypso Media ha annunciato con un video su YouTube un nuovo titolo della serie Tropico, che uscirà su PC, PS4 e Xbox One che uscirà nel 2018. Il teaser introduce il prossimo strategico della serie per la prima volta, però manca qualsiasi altro tipo di informazione. Il video è accompagnato dalla descrizione seguente: ""In tempi di turbolenza politica e di disordini sociali, il popolo è alla ricerca di un leader visionario che prenda le redini del proprio paese con saggezza e ingegno. Risponderai alla chiamata?" Speriamo di conoscere ulteriori dettagli nel corso dell'E3 2017 di Los Angeles.

Warner Bros. interactive ha annunciato un posticipo per La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, seguito del buon Action-Game open world sviluppato da Monolith Productions. Il gioco adesso uscirà il 10 ottobre, anziché a fine agosto come annunciato inizialmente. La compagnia ha motivato la scelta affermando di voler consegnare la migliore esperienza possibile, e per fare questo agli sviluppatori serve necessariamente più tempo del previsto. La compagnia mostrerà La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra all'E3 2017, quindi fra pochi giorni potremo scoprire tutte le novità sull'ultimo titolo basato sul Signore degli Anelli.

Il sito francese Gamekult ha riportato alcuni (presunti) dettagli sul nuovo gioco della serie Life is Strange, annunciato a metà del mese scorso. Secondo quanto dichiarato dal sito, il gioco sarebbe un prequel sviluppato da Deck Nine Games, anche se il team Dontnod dovrebbe essere comunque coinvolto nei lavori. Deck Nine Games, infatti, è il nuovo nome di Idol Minds Studios, team responsabile di Pain. La compagnia adesso è al lavoro su un titolo di un franchise di un publisher Tripla A molto acclamato dalla critica. Alcune immagini sono state pubblicate su IMGUR (e potrete vederle nella nostra news), ma secondo lo stesso Gamekult si tratterebbe di screenshot e artwork non appartenenti al progetto Life is Strange.

Stando ad un articolo pubblicato dal Financial Times, Nintendo dovrebbe aumentare la produzione di Switch in concomitanza col periodo festivo di fine anno, da novembre in poi. Il motivo dietro a questa scelta potrebbe essere, secondo la testata, l'uscita dell'attesissimo Super Mario Odyssey. Questa informazione coincide con quanto dichiarato tempo fa dalla casa di Kyoto stessa: Nintendo aveva confermato infatti che il titolo sarebbe uscito entro l'anno in corso. Al momento non ci sono certezze a riguardo, ma sappiamo che Super Mario Odyssey sarà uno dei titoli di punta per la casa di Kyoto in occasione del prossimo E3 di Los Angeles, ed è quasi certo che la data d'uscita verrà svelata durante l'evento.

Top & Flop News

Il top di questa settimana spetta a Quantic Dream: la compagnia ha aggiunto un nuovo traguardo sulla pagina Facebook ufficiale per festeggiare le 4.5 milioni di copie vendute di Heavy Rain. Il dato (aggiornato al 31 marzo scorso) include le vendite delle versioni per PlayStation 3 e PlayStation 4. Il gioco è uscito originariamente nel 2010 e ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, mentre la riedizione per PS4 è stato pubblicato nel 2016 inizialmente in bundle con Beyond Due Anime Remastered e successivamente in versione standalone digitale scaricabile dal PS Store.

Il flop odierno lo assegniamo ad Arkane Studios: la compagnia ha aggiornato Prey con la versione 1.04 aggiungendo il supporto al PlayStation 4 Pro, ma non senza conseguenze. Stando a quanto emerso dalla nuova analisi di Digital Foundry, infatti, adesso il gioco soffre di fastidiosi problemi di stuttering, i quali vanno a minare inevitabilmente la fluidità e la godibilità del gameplay. Al contrario, però, sembrano essere stati risolti i problemi di input lag riscontrati sin dal lancio del gioco.



Gli articoli della settimana

Sul fronte degli articoli, la settimana appena trascorsa si è incentrata sui giochi di ruolo: da una parte vi proponiamo uno Speciale su Final Fantasy XIV Stormblood, ultima espansione del MMORPG di Square Enix, mentre dall'altra troverete il nostro Hands-On su Elex. In questi giorni abbiamo anche provato Total War Warhammer 2 e SpellForce 3, a cui si aggiunge anche l'intervista a David Garcia Dìaz, autore e compositore della colonna sonora di RiME.