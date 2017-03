Da NieR Automata a LEGO Worlds: le novità della settimana sul PlayStation Store

In questi primi mesi del 2017 sembra non esserci pace per gli utenti PlayStation 4: dopo aver giocato all'eccezionale Horizon Zero Dawn, infatti, i giocatori potranno mettere le mani sull'atteso Nier Automata, intrigante Action RPG nato dalla collaborazione tra Platinum Games e il game designer giapponese Yoko Taro. Chi preferisce gli sparatutto in terza persona troverà invece Ghost Recon Wildlands (di cui, però, vi parleremo domani nella rubrica dedicata ad Xbox Live), ma non mancheranno avventure dai toni molto più leggeri come in LEGO Worlds.

Annunciato durante la conferenza Square Enix dell'E3 2015, Nier Automata è finalmente pronto al debutto in esclusiva console su PlayStation 4. L'ultima fatica di Platinum Games, infatti, uscirà sulla console Sony venerdì 10 marzo, e potrà essere acquistata sia in versione retail che in digitale sullo store a 69.99€. Ci troviamo di fronte ad un Action RPG in cui vestiremo i panni di 2B, una Androide creata dagli esseri umani nel disperato tentativo di riconquistare la Terra, ormai da anni preda di potenti e misteriosi invasori di un altro pianeta. Al fine di eliminare una volta per tutte la minaccia, infatti, gli ultimi esseri umani rimasti (costretti a vivere in esilio sulla Luna) creano la squadra di fanteria androide chiamata YoRHa, di cui la protagonista fa parte.

Nel corso della nostra avventura esploreremo le rovine del vecchio mondo, conosceremo altri androidi e membri della Resistenza e riusciremo a scoprire tutti i segreti che si celano dietro l'invasione. Il combat system pensato dagli sviluppatori di Platinum Games è rapido e preciso, e si basa in egual misura su attacchi con armi corpo a corpo e sugli attacchi a distanza che saranno sparati da un piccolo robot che seguirà ovunque la protagonista. Quest'ultimo, inoltre, acquisirà un'importanza fondamentale durante gli scontri con Boss, dato che alcuni di loro avranno dei punti deboli raggiungibili solo grazie ai suoi proiettili. La parte ruolistica di Nier Automata, invece, la ritroviamo sia nella possibilità di trovare e utilizzare più tipologie di armi, sia nella presenza di molte missioni secondarie utili a ottenere bonus e preziose informazioni sul mondo di gioco. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione

Il secondo titolo di cui vogliamo parlarvi è LEGO Worlds: a differenza dei tradizionali capitoli della serie, il nuovo titolo di TT Games presenta un ambiente aperto di mondi generati proceduralmente e fatti solo di mattoncino LEGO che il giocatore potrà controllare liberamente. Daremo libero sfogo alla nostra immaginazione costruendo, mattoncino dopo mattoncino, intere città o monumenti, o ricorreremo a vari strumenti per creare vaste catene montuose e costellare il mondo di isole tropicali. Avremo a disposizione anche strutture prefabbricate per costruire e personalizzare ogni mondo secondo i gusti, e potremo servirci anche di elicotteri, draghi, motociclette e persino di gorilla per le esplorazioni. LEGO Worlds uscirà su PlayStation 4 venerdì 10 marzo a 69.99€.



Rise of the Tomb Raider è il protagonista delle Offerte della settimana, ed è scaricabile su PlayStation 4 al prezzo di 28.99€. Esattamente come nello scorso capitolo, Lara Croft si ritroverà alle prese con trappole, sparatorie, enigmi da risolvere e testi antichi da decifrare. Certe aree del mondo di gioco sono liberamente esplorabili, piene di missioni secondarie, collezionabili e Tombe opzionali che potrebbero mettere a dura prova i nostri riflessi o il nostro ingegno. Direttamente dal prequel ritorna anche la componente Survival, che vedrà la bella archeologa affrontare animali feroci e resistere in condizioni climatiche estreme che potrebbero condurla verso una fine prematura.

Durante il viaggio affronteremo anche nemici umani, che coglieremo di sorpresa sfruttando l'ambiente circostante a nostro vantaggio. Raccogliendo gli oggetti sparsi per il mondo di gioco saremo in grado di fabbricare esplosivi per seminare il caos ed avere accesso a potenziamenti per l'arco da combattimento di Lara, nonché configurare l'intero equipaggiamento e le munizioni adattandole al nostro stile di gioco: un approccio stealth prediligerà l'utilizzo di armi corpo a corpo o silenziose, mentre un giocatore più diretto non si farà scrupoli ad utilizzare proiettili a punta cava e frecce al napalm. Ricordiamo inoltre che la versione PlayStation 4 di Rise of the Tomb Raider include tutti i DLC pubblicati per il gioco e anche il supporto al PS VR limitatamente ad una delle espansioni.



