Da No Man's Sky a Dragon's Dogma Dark Arisen: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. No Man's Sky, il controverso simulatore spaziale sviluppato da Hello Games, è tornato alle luci della ribalta grazie al nuovo update 1.3, che oltre ad offrire miglioramenti generali alla struttura del titolo include anche 30 ore di contenuti legati alla trama. Sempre in questi giorni Capcom ha colto l'occasione per annunciare la versione occidentale di Dragon's Dogma: Dark Arisen per Xbox One e PlayStation 4, mentre SEGA è tornata a parlare nuovamente dell'ipotesi di realizzare le versioni HD di Shenmue 1/2. Fra le altre novità segnaliamo anche rumor sui nuovi capitoli di Dragon Age e l'annuncio del periodo di lancio della versione Nintendo Switch di Thimbleweed Park. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le nostre Top/Flop News e leggere una carrellata degli articoli più importanti della nostra redazione.



Le novità della settimana

Nella giornata di ieri Hello Games ha pubblicato ufficialmente Atlas Rises, ossia l'aggiornamento 1.3 di No Man's Sky. L'update in questione include tantissime novità, fra le quali oltre 30 ore di nuovi contenuti inediti per la storia del gioco. Oltre a miglioramenti in termini di gameplay e comparto tecnico, infatti, Atlas Rises presenta una nuova razza aliena interdimensionale, la cui presenza giustificherà l'utilizzo dei Portali pensati per il teletrasporto. Migliorata anche la Mappa Galattica, che permetterà adesso una navigazione più agevole da parte dei giocatori. L'ultimo aggiornamento di No Man's Sky è disponibile per il download gratuito esclusivamente su PlayStation 4 e PC.



Anche se BioWare è attualmente impegnata nello sviluppo di Anthem, sembra che la software house non abbia dimenticato il franchise di Dragon Age. Parlando con i fan su Twitter, infatti, il Senior Creative Director della serie ha confermato che il team ha in mente almeno altri due capitoli con cui espandere il ricco universo narrativo creato in Dragon Age Origins, ed espanso in seguito con DA: 2 e DA: Inquisition. Non c'è, attualmente, un "finale pianificato" per il franchise, e quindi non è da escludere che la saga possa continuare anche dopo un ipotetico nuovo capitolo.



A seguito delle insistenti voci di corridoio sulle versioni HD di Shenmue 1 e 2, un rappresentate di SEGA si è espresso ufficialmente sulla questione. Parlando ai microfoni di MCV, infatti, il Vice President of Publishing di SEGA ha dichiarato che la compagnia sta prendendo seriamente in considerazione il progetto, ed è qualcosa che amerebbe realizzare e che sta provando a trasformare in realtà. Si tratta comunque di un compito estremamente impegnativo, ma è qualcosa su cui l'azienda sta lavorando. Speriamo di saperne di più a riguardo nei prossimi giorni, magari in occasione della GamesCom dove sono attese nuove informazioni su Shenmue 3.



Capcom ha annunciato ufficialmente che Dragon's Dogma: Dark Arisen uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 3 ottobre in Europa. Il titolo include l'esperienza base offerta dal gioco e l'espansione Dark Arisen, che ha visto l'introduzione di nuove ambientazioni e di nemici e boss particolarmente ostici da affrontare. Rispetto alle versioni PS3 e Xbox 360, infine, il gioco presenterà opportuni miglioramenti grafici e sarà venduto a 29.99€.



Shaun Escayg di Naughty Dog ha affermato ai microfoni del The Daily Star che lo studio sta valutando nuove idee per i prossimi progetti. La compagnia potrebbe mettersi al lavoro su qualcosa di completamente inedito, ma non esclude neppure un ulteriore capitolo di Uncharted. Una cosa, secondo Escayg è certa: Naughty Dog non ha paura di esplorare l'ignoto, e attualmente all'interno della software house circolano tantissime nuove idee per il futuro. Per conoscere i piani del team per i prossimi anni dovremo, con tutta probabilità, attendere l'uscita di Uncharted: Lost Legacy fissata per il 23 ottobre in esclusiva su PlayStation 4.



La versione per Nintendo Switch di Thimbleweed Park sarà disponibile sulla console ibrida nel corso del mese di settembre. Questa edizione potrà contare sulle funzionalità touch screen della piattaforma, e sarà giocabile in modalità portatile e fissa sul televisore. Purtroppo la software house non è ancora pronta ad annunciare una data esatta, e non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti. L'ultima avventura di Ron Gilbert è già disponibile su PC e Xbox One, e uscirà anche su PS4 il 22 agosto.



Il top di questa settimana spetta di diritto a Square Enix: la compagnia ha annunciato che Final Fantasy XIV: A Realm Reborn ha superato i dieci milioni di giocatori in tutto il mondo su PC e PlayStation 4. Si tratta di un traguardo importante, che conferma il buon successo del gioco che di recente è stato espanso con l'ottimo DLC Stormblood. L'annuncio arriva a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della patch 4.05, che fra gli altri contenuti include anche un nuovo raid e il set di Genji.



Il flop di questa edizione lo assegniamo ad Electronic Arts: dalle ultime testimonianze di chi ha scaricato la Closed Beta di FIFA 18 (disponibile solo in USA e Regno Unito), sembra essere confermata l'assenza delle license ufficiali per il campionato italiano di Serie A. Sembra infatti che le squadre italiane siano raggruppate sotto il generico nome di "Calcio A", anche se team come Juventus e Benevento si presentano comunque con il loro logo ufficiale. Attendiamo ulteriori informazioni da parte di EA Sports.



La settimana appena trascorsa è stata molto interessante sul fronte delle uscite: i ragazzi di Ninja Theory hanno pubblicato l'intrigante Hellblade: Senua's Sacrifice di cui vi proponiamo la nostra recensione, mente Telltale Games ha reso disponibile il primo episodio di Batman: The Enemy Within (qui la nostra review). Vi segnaliamo anche una nuova Anteprima di FIFA 18 che si concentra su tutte le novità di FIFA Ultimate Team, seguita da uno Speciale su Warframe, l'Action Game free to play di Digital Extremes che riceverà presto una nuova espansione.