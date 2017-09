Da No More Heroes a Destiny 2: le novità della settimana su VG News

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità più importanti della settimana appena trascorsa. Gli ultimi sette giorni sono stati davvero ricchissimi di annunci, a cominciare da Nintendo Switch: la console ibrida di Nintendo, infatti, ospiterà Super Meat Boy Forever e Travis Strikes Again: No More Heroes, quest'ultimo in arrivo nel 2018 in esclusiva. Gli utenti PlayStation 4, dal canto loro, potranno festeggiare l'uscita di Dead Rising 4 a dicembre di quest'anno, mentre sul fronte mutlipiattaforma è stata annunciata la data d'uscita di Sonic Forces. Si chiude infine con alcuni rumor sul primo DLC di Destiny 2 e con le consuete Top/Flop news della settimana.

Le novità della settimana

Durante il Nindies Summer Showcase di qualche giorno fa, Nintendo ha annunciato con un trailer Travis Strikes Again: No More Heroes, nuovo episodio dell aserie firmata Suda 51 ambientato ben 7 anni dopo le vicende del primo capitolo della serie. Lo sviluppatore giapponese aveva già anticipato il suo nuovo lavoro nel corso dell'evento di presentazione di Nintendo Switch tenutosi lo scorso gennaio, e finalmente abbiamo potuto dare un primo sguardo alla produzione. Il gioco uscirà nel corso dell'anno prossimo in esclusiva sulla console ibrida della casa di Kyoto, e diversi studi indie sono coinvolti nello sviluppo fra cui Dennaton Games (creatori del popolare Hotline Miami).

E sempre durante il Nindies Summer Showcase Nintendo ha pubblicato un trailer< della versione Switch di Super Meat Boy Forever confermando allo stesso tempo che il titolo uscirà in esclusiva temporale sulla console durante il 2018. In questa nuova avventura il malvagio Dr. Fetus rapirà Nugget, la figlia di Meat Boy e Bondage Girl, e spetterà dunque al giocatore lanciarsi all'inseguimento dell'antagonista e superare i complessi livelli costellati di trappole e ostacoli di vario genere. Purtroppo non è stata svelata una data d'uscita per Super Meat Boy Forever, ma sappiamo che il titolo arriverà in un secondo momento (ma sempre l'anno prossimo) anche su PS4, Xbox One, PC, iOS e Android.

Secondo un report pubblicato di recente da Kotaku, la prima espansione di Destiny 2 si chiamerà The Curse of Osiris, e sarà disponibile nel mese di dicembre. Nel DLC in questione i giocatori dovranno salvare il personaggio di Osiride dai Vex, e fra le altre novità si segnala "Il Faro" come seconda area social e l'introduzione di Mercurio come pianeta per le Pattuglie. Il contento aggiuntivo dovrebbe segnare il ritorno anche delle Prove di Osiride, seppure è bene precisare che nulla di quanto riportato è stato confermato ufficialmente.

SEGA ha annunciato qualche giorno fa che Sonic Forces uscirà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch dal 7 novembre di quest'anno in Europa e Nord America. Gli utenti possono già prenotare la "Bonus Edition" del gioco che include una skin per il proprio controller e l'add-on Sega/Atlus Pack comprensivo di 13 item da utilizzare in-game col proprio eroe personale e ricreare lo stile di cinque icone di altrettante produzioni delle due compagnie (Jet Set Radio, Persona 5. PuyoPuyo, Super Monkey Ball, e NiGHTS).

E rimanendo sempre in tema di annunci, Capcom ha svelato l'esistenza di Dead Rising 4 Frank's Big Package, versione definitiva dello zombie game uscito su Xbox One/Windows 10 che sarà disponibile sulla console Sony dal 5 novembre a 49.99€. Questa edizione includerà tutti i DLC già usciti in precedenza oltre alla nuova modalità Capcom Heroes, che permetterà al protagonista Frank West di indossare costumi (e impugnare le armi) di varsi personaggi Capcom.

Sempre sul fronte Capcom, la compagnia ha dichiarato che l'atteso Monster Hunter World disporrà di ben tre modalità grafiche distinte su PlayStation 4 Pro. La prima di queste prevede l'utilizzo della risoluzione 4K (non è chiaro se sia nativa o raggiunta col checkboard rendering); la seconda permetterà agli utenti di giocare con un frame-rate maggiore; la terza e ultima si concentrerà sugli effetti grafici, rendendo più dettagliate ambientazioni e creature.

Top&Flop News

Il top di questa settimana lo assegniamo a Digital Devolver: il publisher ha confermato che Absolver è diventato in breve tempo il lancio più proficuo della compagnia, dichiarando inoltre che l'azienda è più che orgogliosa di lavorare con gli sviluppatori di Slocap sul loro primo e ambizioso titolo. Si tratta infatti del miglior lancio di sempre per Digital Devolver sia in termini finanziari che di affluenza di giocatori, e a questo proposito Absolver vanta al momento un'utenza di circa 30.000 giocatori suddivisi fra PlayStation 4 e PC (su Steam si registra un totale di 85.000 possessori del titolo sulla base dei dati di StemSpy).

Il flop odierno spetta invece a Nintendo: si è da poco conclusa infatti una causa federale che ha visto la casa di Kyoto condannata dalla giuria a pagare 10 milioni di dollari alla società iLife Technology. Stando alle documentazioni, Nintendo avrebbe violato un brevetto relativo alle tecnologie di motion tracking. La prima accusa fu avanzata nel dicembre del 2013, e la richiesta iniziale di iLife Techology era quella di ottenere un rimborso pari a 4 dollari per ogni Wii e Wii U venduto in seguito alla causa legale: le 36 milioni di console avrebbero dunque portato la penale a ben 144 milioni di dollari, di cui però ne sono stati confermati soltanto 10.

Gli articoli della settimana

Nei sette giorni appena trascorsi, i possessori di Nintendo Switch hanno festeggiato l'arrivo di Mario+Rabbids: Kingdom Battle, intrigante strategico sviluppato dalla divisione milanese di Ubisoft di cui vi proponiamo la nostra recensione e anche un vero e proprio Tour alla scoperta del talentuoso team italiano. Passando invece a Square Enix vi segnaliamo la recensione dell'atteso Life is Strange: Before the Storm, a cui segue uno speciale sui vizi e le bellezze dell'ambientazione principale di Yakuza: il quartiere a luci rosse di Kamurocho. Gli utenti di PlayStation VR, infine, troveranno ad attenderli una Rubrica su tutti i giochi di settembre per il visore di Sony, fra i quali spiccano The Solus Project e Megaton Rainfall.