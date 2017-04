Da Outlast 2 a Syberia 3: le novità della settimana su Xbox Live

Anche questa settimana Microsoft aggiorna lo store di Xbox Live con molte novità e sconti per Xbox One. La console Current Gen della casa di Redmond accoglie in questi giorni titoli del calibro di Outlast 2 e di Syberia 3, a cui segue l'interessante Siper Ghost Warrior 3 ( e Romance of the Three Kingdoms e la complete edition di Farming Simulator 15. Sul fronte delle offerte, invece, gli utenti potranno acquistare a prezzo ridotto giochi come Axiom Verge e Transformers Devastation, ma ve ne parleremo meglio nel corso della rubrica.

Xbox One

A distanza di quasi quattro anni dalla pubblicazione del titolo originale, gli sviluppatori di Red Barrels tornano al mondo degli horror game con Outlast 2, titolo incentrato sul personaggio di Sallivan Knoth e i suoi seguaci che si sono lasciati alle spalle il mondo esterno (da loro ritenuto corrotto oltre ogni misura) per fondare la cittadina di Temple Gate. Questo luogo si trova nel cuore del deserto, lontano da qualsiasi segno di civiltà, ed è proprio qui che Knoth si sta preparando insieme al suo gregge alle tribolazioni della fine dei tempi, e i giocatori si ritroveranno ad affrontare questa situazione in prima persona.

Nel corso dell'avventura vestiremo i panni di Blake Langermann, un cameraman disposto a correre qualsiasi rischio e a scavare a fondo per svelare le storie che nessun altro si azzarderebbe a raccontare. Seguiremo una scia di indizi iniziata con l'omicidio di una donna incinta sconosciuta, e da qui arriveremo nel cuore del deserto dell'Arizona, in un'oscurità così profonda che potrebbe risucchiarci via in ogni momento. Se l'impianto narrativo ha subito modifiche di rilievo, risultando adesso più presente e incisivo, lo stesso non si può dire del gameplay: esattamente come nel prequel, anche in Outlast 2 saremo giornalisti armati di telecamera, la ricerca e il consumo delle batterie aggiuntive diventerà uno dei principali fattori di ansia e dell'aspetto Survival e, infine, l'unico modo per proseguire sarà quello di nasconderci ed aspettare il momento giusto per evitare i nemici. Outlast 2 è disponibile per il download su Xbox One a 29.99€, e qualora foste interessati potrete leggere anche la nostra recensione.

Il secondo titolo per Xbox One di cui vogliamo parlarvi è Syberia 3: seguito ufficiale delle popolari avventure grafiche di Microids, in questa nuova avventura continueremo a seguire la storia di Kate Walker, che questa volta verrà ritrovata in fin di vita sulle rive di un fiume dalla tribù youkol, un popolo nomade. Insieme, bloccati e prigionieri nella città di Valsembor, dovranno trovare il modo di proseguire il viaggio affrontando nemici e ostacoli imprevisti, immergendosi allo stesso tempo in vari enigmi ambientali che sarà necessario risolvere. Il mondo di gioco è stato immaginato e disegnato dall'artista Benoit Sokal, e si tratterà di un microcosmo affascinante, pieno di mistero e vita che potremo esplorare completamente in 3D. Syberia 3 è scaricabile su Xbox One a 49.99€.

Sconti e promozioni

Puntuali come ogni settimana, ritornano anche oggi i Deals With Gold: gli utenti abbonati al servizio troveranno ad attenderli titoli per Xbox One del calibro di Axiom Verge e Transformers Devastation, che per una settimana potranno essere acquistati rispettivamente a 10€ e a 16€. Agli appassionati di racing game segnaliamo invece sconti sui Car Pass di Forza Horizon 2 (5€) e di Forza Motorsport 6 (7.50€), mentre per gli utenti Silver saranno disponibili offerte per Madden 17 (23.10€).

Lista completa novità

Xbox One

Romance of the Three Kingdoms - 69.99€

Syberia 3 - 49.99€

Farming Simulator 15: Complete - 49.99€

Sniper Ghist Warrior 3 - 69.99€

Outlast 2 - 29.99€