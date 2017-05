Da Overwatch GOTY Edition a RIME: le novità della settimana su Xbox Store

Puntuale come ogni mercoledì, anche oggi Microsoft aggiorna lo store di Xbox Live con diverse novità in arrivo o già disponibili su Xbox One. Messo da parte l'improvviso posticipo di Get Even, la console Current Gen della casa di Redmond accoglie in questi giorni Embers of Mirrim e Unit 4, a cui seguono anche Overwatch: Game of the Year Edition e l'atteso puzzle adventure RiME (di quest'ultimo vi abbiamo già parlato ieri nel nostro articolo dedicato al PS Store). Passando infine agli sconti, dal 23 al 29 maggio saranno disponibili le Offerte Microsoft Studios, grazie alle quali sarà possibile acquistare a prezzo ridotto molti titoli sviluppati o pubblicati dalla stessa compagnia americana tra cui i recenti Gears of War 4 e Halo Wars 2.

Xbox One

Embers of Mirrim narra la storia di antico potere che unisce due creature molto diverse in un unico eroe, e quest'ultimo avrà il compito di ristabilire pace ed equilibrio nel mondo. Il protagonista possiede infatti la grazia e la potenza di entrambe le razze, oltre all'abilità di dividersi in Ember di luce e di oscurità. Ognuna delle due è controllabile in maniera indipendente con le levette del controller, dando al giocatore modi sempre nuovi per risolvere rompicapi, superare ostacoli ed esplorare il mondo. Ci troviamo di fronte ad un Puzzle Platform caratterizzato da un sistema di controllo che permette agli utenti di alterare il mondo di gioco per risolvere gli enigmi, combattere con boss enormi e fuggire da nemici pericolosi per salvarci la vita. Utilizzando i nostri poteri saremo in grado di sradicare la corruzione che ha colpito il pianeta, e salvando i nostri amici potremo unire le forze per riportare finalmente l'equilibrio. Embers of Mirrim è scaricabile su Xbox One a 17.99€ per 7 giorni. Scaduto questo termine, il prezzo aumenterà a 19.99€.

Unit 4 è un platform old school bidimensionale in cui saremo chiamati ad eseguire mosse incredibili, collaborare con altri tre amici e tenerci pronti per salvare l'universo. Una squadra composta da 4 agenti di alto livello affronterà esilaranti viaggi nello spazio, esplorazioni uniche e battaglie epiche, affrontando allo stesso tempo temibili boss di fine livello. Un malvagio esercito alieno ha rubato una reliquia sacra appartenente alla tribù dei nostri eroi durante l'invasione del loro pianeta natale, ma notizie simili stanno giungendo anche da molti altri pianeti dell'intero sistema solare. Quest'ultimo sarà distrutto se privato del potre di questi artefatti. I quattro protagonisti dovranno intraprendere quindi un viaggio per scoprire la verità dietro questa invasione, smascherare gli alieni e chiarirne gli scopi. Unit 4 è disponibile per il download su Xbox One a 14.99€.

Sconti e promozioni

Come vi abbiamo già anticipato, gli sconti di questa settimana sono dedicati ai titoli pubblicati da Microsoft Studios: l'edizione standard del recente Halo Wars 2 è acquistabile dallo store a 42.24€, mentre Gears of War 4 sarà scaricabile a 32.49€. Gli appassionati di racing game open world potranno dare un'occhiata anche al Bundle Forza Horizon 3/ Forza Horizon 2 a 74.99€, e chi preferisce invece gli sparatutto in prima persona avrà a disposizione Halo 5: Guardians a 32.50€. Tra gli altri giochi in offerta segnaliamo anche Dead Rising 4 (41.99€) e Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, ma per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale sullo Store



Lista completa novità

Xbox One

Embers of Mirrim - 17.99€

Unit 4 - 14.99€

Bundle Forza Horizon 3 e Forza Horizon 2 - 74.99€

Overwatch Game of the Year Edition - 69.99€

RiME - 34.99€