Da Paladins a Planetbase: le novità della settimana su Xbox Live

Puntuale come ogni mercoledì, Microsoft aggiorna lo store di Xbox Live con tanti nuovi giochi per Xbox One. Di Prey, ultima fatica dei creatori di Dishonored, vi abbiamo già parlato ieri nel nostro articolo dedicato al PS Store, ma la console della casa di Redmond accoglie questa settimana anche il free to play Paladins e il gestionale fantascientifico Planetbase. Se da un punto di vista ludico si tratta di un'offerta molto intressante, lo stesso vale per gli sconti: per sette giorni, infatti, gli utenti potranno scaricare a prezzo ridotto Star Wars Battlefront, il recente Resident Evil VII: Biohazard e diversi altri giochi che segnaleremo nell'ultimo paragrafo di questa rubrica.

Planetbase è un intrigante mix fra un titolo strategico e un gestionale in cui saremo chiamati a guidare un gruppo di colonizzatori che stanno cercando di fondare una base su un pianeta remoto. Nel gioco vestiremo i panni dell'architetto e manager della base, e come parte dei nostri compiti dovremo gestire i coloni e dire loro dove costruire le strutture necessarie per la sopravvivenza. Ci assicureremo anche della costante fornitura di ossigeno, cibo e acqua per rispettare almeno le condizioni minime di vivibilità. Nel corso del nostro soggiorno sul pianeta sconosciuto dovremo ottenere energia, estrarre acqua e metalli, produrre cibo, fabbricare robot e in generale costruire una base che sia autosufficiente e capace di sopravvivere in un ambiente ostile. Gli sviluppatori hanno realizzato un totale di 4 pianeti, che si distingueranno fra loro grazie a condizioni climatiche e livelli di difficoltà differenti. Planetbase è scaricabile su Xbox One a 19.99€.

Il secondo gioco per Xbox One di cui vogliamo parlarvi è Paladins, gioco d'azione multiplayer free to play già disponibile su PC dal settembre dello scorso anno. Il titolo è ambientato in un vibrante mondo fantasy e permette al giocatore di scegliere un ricco cast di Campioni ed Eroi da utilizzare.

Ognuno di loro, passando dai classici maghi elfi ai più bizzarri draghi armati di jetpack, porta con sé uno specifico set di abilità e punti di forza/debolezza, da utilizzare in piena libertà nei campi di battaglia online. Proseguendo con le partite otterremo anche varie carte uniche per ogni Campione che serviranno sia a potenziarlo che a migliorare il nostro stile di gioco. I giocatori inizieranno con un mazzo standard, e sbloccheranno nuove carte semplicemente giocando. Dopo ogni battaglia, infine, acquisiremo punti esperienza, che ci serviranno per aumentare di livello e che potremo aumentare anche completando le missioni giornaliere o gli obiettivi, ma anche degli scrigni contenenti denaro da spendere in nuove carte, costumi e skin per le armi.

Sconti e promozioni

I nuovi sconti di Xbox Live sono dedicati quasi interamente a Capcom: per sette giorni, infatti, i giocatori troveranno ad attenderli titoli del calibro di Resident Evil VII e di Ultimate Marvel vs. Capcom 3 rispettivamente a 45.49€ e 14.99€, seguiti dai Triple Bundle di Dead Rising (contenente le versioni rimasterizzate di Dead Rising, DR2 e DR2: Off the Record) e di Resident Evil (che include quarto, quinto e sesto capitolo) a 25€ ciascuno. In aggiunta ai titoli della casa nipponica vi segnaliamo anche offerte per Star Wars Battlefront: Definitive Edition (20€) e per Lovers in a Dangerous Spacetime (4.95€), anche se quest'ultimo è riservato agli abbonati GOLD. Troverete ulteriori informazioni nella pagina ufficiale della promozione.

