Da Persona 5 a PaRappa Remastered: tutte le novità del PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato la lista delle novità in arrivo (o già disponibili) questa settimana sul PlayStation Store. Il titolo di punta del nuovo update è senza dubbio Persona 5, eccezionale JRPG di Atlus che arriva su PlayStation 3 e PlayStation 4 a distanza di ben 6 mesi dalla pubblicazione in Giappone, a cui segue PaRappa the Rapper Remastered e LEGO City Undercover. Sul fronte degli sconti segnaliamo Mortal Kombat XL come parte della promozione della settimana, accompagnato da una serie di offerte su titoli First Party di cui vi parleremo nel corso della rubrica.

PlayStation 4

Persona 5 è l'ultimo capitolo della popolare serie di JRPG sviluppata da Atlus, che arriva finalmente anche in Europa su PlayStation 4 e PlayStation 3 rispettivamente a 69.99€ e 49.99€, sia in versione retail che in digitale. Il titolo si concentra sulle vicende di un gruppo di studenti giapponesi che scopriranno l'esistenza di un misterioso mondo parallelo, in cui saranno in grado non soltanto di evocare potenti alleati noti come Persona (letteralmente la personificazione del loro Io interiore), ma anche influenzare diversi aspetti della vita reale. Di giorno potremo goderci la vita da liceale nella grande città di Tokyo, magari consolidando la nostra amicizia con i membri del nostro gruppo o con vari NPC, mentre dopo la scuola ci infiltreremo nei Palazzi, veri e propri micro-cosmi creati dal cuore degli adulti dove scatenare la nostra doppia vita da ladro fantasma.

Grazie al potere dei Persona, infatti, sarà possibile manipolare la mente dei criminali rubandogli i desideri malevoli, e compiere così una vera e propria rivoluzione nel nome della giustizia. Il combat system di Persona 5 è a turni, ed esattamente come i predecessori dà molta importanza alla fusione tra i vari Persona, attività che porterà alla creazione di creature ancora più potenti. Spesso i nemici presenti nei Palazzi saranno deboli ad uno o più elementi o attacchi, e una volta scoperto potremo sfruttarlo per stordirlo o guadagnare preziosi turni aggiuntivi.

Nel corso dell oltre 90 ore necessarie per concludere l'avventura esploreremo dungeon complessi e stratificati, affronteremo boss colossali e stringeremo accordi di alleanza con i demoni, ma vivremo anche un anno accademico come studenti della seconda superiore con tutti gli eventi e le problematiche che ne conseguono: lezioni, esami, attività extracurriculari, hobby e lavoretti faranno parte della vita di tutti i giorni, e spetterà a noi dedicargli il tempo necessario.

Il secondo titolo di cui vogliamo parlarvi è PaRappa the Rapper, rythm game uscito orginariamente su sulla prima PlayStation (e riproposto anche su PS2 e PSP) in cui dovremo aiutare PaRappa, un bizzarro rapper canino sottile come la carta, a conquistare il cuore di Sunny Funny mentre impareremo l'arte del rap da maestri leggendari come Chop Chop Master Onion e Instructor Mooselini. Questa nuova edizione offre alcune tracce audio alternative, il supporto al 4K dinamico per PS4 Pro e la funzione di vibrazione del DualShock 4, il tutto al prezzo di 14.99€ esclusivamente in versione digitale, o a 11.99€ per tutti gli abbonati al PS Plus. PaRappa The Rapper è il primo di alcune delle IP del passato che Sony sta riproponendo al grande pubblico, e sarà seguita a giugno da Wipeout: Omega Collection.

Sconti e promozioni

Il protagonista della promozione settimanale è Mortal Kombat XL: la versione definitiva dell'ottimo picchiaduro di NetheRealm è disponibile per il download su PlayStation 4 a 19.99€, mentre al prezzo di 14.99€ sarà possibile scaricare l'edizione standard. Ritornano invece gli sconti dedicati alle esclusive PlayStation di cui vi abbiamo già parlato la scorsa settimana, grazie ai quali potrete acquistare a prezzo ridotto titoli del calibro di Uncharted 4: Fine di un Ladro (24.99€), The Last Guardian (24.99€), Ratchet & Clank (19.99€) e Until Dawn (19.99€), ma per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale. Ricordiamo infine che a partire da oggi, martedì 4 aprile, sono disponibili anche i giochi mensili del PlayStation Plus, fra i quali spicca l'esclusiva PS4 Drawn to Death.

Lista completa novità

PlayStation 4

Flying Bunny

Persona 5 - 69.99€

Has-Been Heroes - 24.99€

PaRappa the Rapper Remastered - 14.99€

PaRappa The Rapper - Original Soundtrack

Blackwood Crossing - 15.99€

Drawn to Death - 19.99€

Dragon Quest Heroes II Demo

LEGO City Undercover - 59.99€

Plutobi The Dwarf Planet Tales

Digerati Horror/Halloween Bundle

BRIKS

Bulletstorm Full Clip Edition - 49.99€

Bulletstorm Full Clip Edition Bundle

ArmaGallant: Decks of Destiny

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey - 59.99€

Atomic Ghost Fleet

Cocos Shark Island

David Attenborough's First Life VR



PlayStation 3

Persona 5 - 49.99€



PlayStation Vita

Tower Defense Collection 7 in 1

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey - 39.99€