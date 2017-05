Da Phantom Dust ad Injustice 2: le novità della settimana per Xbox One

Puntuale come ogni mercoledì ritorna l'appuntamento con le novità settimanali di Xbox Live: tra i giochi in arrivo (o già disponibili) su Xbox One vi segnaliamo Phantom Dust, re-release dell'omonimo titolo uscito originariamente sulla prima Xbox e adesso scaricabile gratuitamente sia sull'ultima console Microsoft che su Windows 10. Gli appassionati di picchiaduro festeggeranno invece l'uscita del promettente Injustice 2, mentre chi preferisce i soulslike potrà ripiegare su The Surge (di cui vi abbiamo già parlato stamattina nella nostra rubrica dedicata al PSN). A chiudere un update molto interessante ci pensano i nuovi sconti, che questa volta si concentrano sui giochi Xbox 360 retrocompatibili con Xbox One.



Xbox One

Phantom Dust è un intrigante mix fra un JRPG con sistema di combattimento in terza persona e un gioco di carte collezionabili ambientato in arene. Gli utenti potranno collezionare oltre 300 abilità uniche con cui costruire il proprio arsenale di poteri, portandoli con sé nelle sfide online contro un massimo di 3 giocatori. Ci ritroveremo a competere in arene non troppo vaste ma altamente distruttibili dove utilizzare una vasta gamma di tattiche ed equipaggiamenti per sconfiggere i nemici, tra i quali segnaliamo la presenza di cannoni orbitali a particelle, spade fiammeggianti, barriere ghiacciate, volo, mimetizzazione e moltissime alte abilità. Anche se il Multiplayer riveste un ruolo fondamentale in Phantom Dust (grazie anche all'inedito sistema di microtransazioni), anche chi preferisce giocare da solo troverà pane per i suoi denti grazie ad una campagna della durata di oltre 15 ore, che racconterà una vicenda appassionante che tratta temi comne l'isolamento e la fede. Rispetto all'edizione originale pubblicata sulla prima Xbox, questa re-release include un formato di visualizzazione 16:9, le risoluzioni 1080p e 4K, gli obiettivi sbloccabili e diversi bilanciamenti sia per il Single che per il Multiplayer. Phantom Dust è scaricabile gratuitamente da oggi su Xbox One e Windows 10.

Il secondo gioco di cui vogliamo parlarvi è Injustice 2: seguito dell'apprezzato picchiaduro a tema DC, l'ultima fatica di NetherRealm Studios ci permetterà di scegliere tra il cast di personaggi Detective Comics più completo di sempre, con i quali combattere battaglie epiche in luoghi leggendari. Sul fronte narrativo vedremo ancora Batman combattere contro il regime globale instaurato da Superman, mentre una minaccia sconosciuta mette a repentaglio il futuro stesso della Terra. La modalità storia Single Player, della durata di circa 5-6 ore, è composta da docici capitoli e presenta molte e ben ritmate cut-scenes, recitate e dirette in modo efficace grazie soprattutto ad un grande miglioramento del comparto grafico, che ha permesso animazioni facciali molto più dettagliate e realistiche. Rispetto al capitolo precedente sono stati migliorati i moveset sia per quanto riguarda la quantità che la tipologia delle mosse, mantenendo allo stesso tempo unico ognuno dei 29 personaggi del roster. Ogni incontro ci permetterà inoltre di ottenere nuovi equipaggiamenti, di personalizzare e incrementare il livello dei nostri lottatori. Questi oggetti sono divisi per rarità e comprendono gambali, elmi, guantoni, corazze e tanto altro ancora, e vanno a modificare le statistiche base del personaggio esattamente come succede in un classico gioco di ruolo. Injustice 2 uscirà su Xbox One il 19 maggio, sia in versione retail che in digitale a 69.99€ .



Sconti e promozioni

Come vi abbiamo anticipato nel primo paragrafo della rubrica, gli sconti di questa settimana sono dedicati ai giochi retrocompatibili con Xbox One. Fra i titoli Xbox 360 in offerta spiccano senza dubbio alcune delle migliori produzioni Rockstar fra cui Red Dead Redemption (11.99€), Grand Theft Auto IV (12.99€) e Bully Scolarship Edition (7.49€), a cui seguono anche diverse produzioni Ubisoft fra cui South Park: The Stick of the Truth (7.99€) e il primo capitolo di Assassin's Creed (2.49€). Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale delle offerte.



Lista completa novità

Phantom Dust - Gratis

Injustice 2 - 69.99€

Tango Fiesta - 8.49€

Black & White Bushido - 12.99€

The Surge - 59.99€

Seasons After Fall - 19.99€