Da Prey a Darksiders Fury's Collection: le novità della settimana sul PSN

Sony Interactive Entertainment aggiorna il PlayStation Store con diverse novità interessanti per gli utenti PlayStation 4. Sulla home console della casa nipponica uscirà infatti Prey, il nuovo e attesissimo progetto di Arkane (creatori di Dishonored) che ci porterà a difendere la stazione spaziale di Talos I dalla minaccia extraterrestre, a cui seguirà anche Darksiders Fury's Collection - War and Death, una raccolta (apparentemente disponibile solo su PS4) che include i due capitoli rimasterizzati del franchise di Darksiders al prezzo complessivo di 19.99€.



PlayStation 4

Annunciato da Bethesda durante la sua conferenza all'E3 2016, Prey è l'ultima fatica di Arkane Studios che si appresta ad arrivare su PlayStation 4 venerdì 5 maggio. In questo nuovo titoli degli autori di Dishonored ci risveglieremo a bordo della Talos I, una stazione spaziale nell'orbita della Luna nell'anno 2032. Nei panni dello scienziato Morgan Yu entreremo in contatto con una pericolosa razza di alieni ostili che ha iniziato a dare la caccia ad ogni forma di vita senziente nella stazione, e per sopravvivere durante l'esplorazione dovremo usare tutti gli strumenti che troveremo ne paraggi, la nostra intelligenza, un nutrito arsenale di bocche da fuoco e anche una serie di abilità sovrannaturali (conferite al protagonista tramite alcune modifiche neurali o con l'ibridazione tra il suo DNA e quello degli extraterrestri). Prey uscirà sia in versione retail che in digitale sul PS Store il 5 maggio a 69.99€, e qualora foste curiosi di provare con mano il gioco troverete ad attendervi la demo della prima ora di gameplay.

Darksiders: Fury's Collection - War and Death è un'interessante raccolta dei primi due episodi di Darksiders pubblicata oggi, a sorpresa, sul PlayStation Store. Al prezzo di 19.99€ i giocatori potranno scaricare le versioni rivedute e corrette dei titoli originali usciti nella scorsa generazione, forti di una risoluzione ancorata a 1080p, texture e frame rate migliorati e tutti i DLC pubblicati in precedenza. In Darksiders: Warmastered vestiremo i panni di Guerra, il primo Cavaliere dell'Apocalisse accusato di aver scatenato una guerra tra Paradiso e Inferno che ha distrutto la Terra, mentre in Darksiders 2: Deathinitive Edition seguiremo le avventure di Morte, il più temuto dei Cavalieri Leggendari che affronterà una missione impossibile per riscattare il nome di suo fratello. Si tratta dell'occasione perfetta per avvicinarsi al franchise in attesa del nuovo Darksiders 3.

Sconti e promozioni

No Man's Sky è il protagonista assoluto delle nuove offerte della settimana: il simulatore spaziale di Hello Games, disponibile a 17.99€ porterà i giocatori a visitare un numero di pianeti virtualmente infiniti, alla scoperta di un mistero che giace al centro della galassia. Ogni mondo è generato proceduralmente differenziandosi da tutti gli altri, e in ognuno di essi potremo trovare varie forme di vita uniche, commercianti, depositi di minerali preziosi e anche nemici potenzialmente letali. Grazie agli ultimi update, inoltre, No Man's Sky si arricchito anche di una modalità Survival e di una incentrata invece sulle meccaniche di crafting e di costruzione della propria base. Insieme al titolo di Hello Games troveremo anche diversi altri giochi PlayStation 4 in offerta, tra i quali segnaliamo Destiny Collection (25.79€), Rocket League - Game of The Year Edition (14.99€) e il bundle che include Titanfall 2 e Battlefield 1 (49.99€). Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale.

Lista completa novità

PlayStation 4

ACA Neo-Geo Last Resort

2 Maggio - 6.99€



GNOG

2 Maggio - 14.99€



Super Rude Bear Resurrection

2 Maggio - 14.99€



Paladins

2 Maggio - Free to Play



Darksiders: Fury's Collection - War and Death

2 Maggio - 19.99€



TumbleSeed

3 Maggio -



Digerati Bundle 4 Pack Part 3

3 Maggio - 28.49€



Prey

5 Maggio - 69.99€



AFL Evolution

5 Maggio



Dreamfall Chapters

5 Maggio



World to the West

5 Maggio



Birthdays the Beginning Demo