Da Red Dead Redemption 2 al Commodore 64 Mini: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Come promesso nei giorni scorsi, Rockstar pubblicato il nuovo video dell'atteso Red Dead Redemption 2, mostrando finalmente il protagonista dell'avventura e diverse ambientazioni inedite. Di recente è stato annunciato anche il Commodore 64 mini, a cui è seguita la notizia dell'espansione di Ubisoft Milano (a seguito del recente successo di Mario+Rabbids) e del posticipo al 2018 di Call of Cthulhu. Continuate a seguirci su Videogame News per leggere anche una carrellata degli articoli più importanti della redazione di Everyeye, fra cui la recensione di Forza Motorsport 7.

Le novità della settimana

Qualche giorno fa, Rockstar ha pubblicato il secondo trailer del promettente Red Dead Redemption 2, mostrando finalmente diverse novità interessanti per il suo titolo western. Il filmato in questione ci permette di dare uno sguardo ai personaggi, ambientazioni e all'ottimo comparto tecnico della produzione, evidenziando anche quello che sembra essere il protagonista assoluto della vicenda: parliamo di Arthur Morgan, componente della Banda di Van der Linde. Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 uscirà nella primavera del 2018 su PlayStation 4 e Xbox One.

E rimanendo sempre in tema Rockstar, dopo L.A. Noire la compagnia potrebbe sviluppare anche un porting di Grand Theft Auto V per Nintendo Switch. L'indiscrezione arriva dall'insider Vern, che fa sapere che la software house sta pensando di supportare la console Nintendo con altri progetti, e uno di questi potrebbe essere proprio GTA V (anche se si potrebbe non escludere a priori l'arrivo di un ipotetico sesto capitolo). Precisiamo tuttavia che, almeno fino ad oggi, si tratta solamente di speculazioni prive di ogni fondamento, ed è probabile che il team aspetterà prima di vedere l'accoglienza riservata ad L.A. Noire sulla console ibrida di Nintendo.

Ubisoft ha confermato ufficialmente la modalità Discovery Tour, che arriverà come contenuto di Assassin's Creed Origins nel corso del 2018 con un aggiornamento gratuito. Più che una modalità di gioco vera e propria, il Tour si propone come un'esperienza interattiva di stampo educativo, grazie alla quale gli utenti potranno visitare gli affascinanti ambienti dell'Antico Egitto e di approfondire le origini storiche dei luoghi visitati senza nessuna interruzione. Sarà possibile muoversi liberamente e interagire con il mondo 3D senza preoccuparsi di storia, combattimenti o limiti di tempo. Da Alessandria d'Egitto a Melfi passando per il Nilo, ci immergeremo come mai prima d'ora nella ricchissima storia della nazione africana.

Rispondendo ad una domanda su Twitter, il Game Director di BioWare Jonathan Warner ha confermato che Anthem avrà una beta, anche se è ancora decisamente troppo presto per parlarne. Il gioco d'azione in terza persona di stampo fantascientifico è previsto su PC, PS4 e Xbox One per l'ultima parte del 2018, ed è quindi facile immaginare che la versione di prova possa arrivare la prossima estate o nelle prime settimane dell'autunno.

Koch Media ha annunciato ufficialmente C64 Mini, versione miniaturizzata del celebre Commodore 64 realizzata da Retro Games. Le dimensioni della nuova console sono la metà rispetto all'originale, che potrà essere collegata alle moderne TV grazie ad un'uscita HDMI e verrà distribuita con un Joystick classico. I giocatori potranno divertirsi con ben 64 giochi classici pre-installati, e fra questi troveremo titoli del calibro di Speedball 2 Brutal Deluxe e Impossible Mission. Essendo il riadattamento in chiave attuale di un home computer, il C64 Mini potrà essere collegato ad una tastiera USB standard per PC ed essere usato per programmare nuovi giochi. C64 Mini uscirà all'inizio del 2018 a 79.99€.

Durante un'intervista a Blomberg, Brendan Greene di Bluehole Studios ha confermato di essere in trattativa con Sony Interactive Entertainment per l'uscita di PlayerUnknown's Battlegrounds su PlayStation 4. Lo sviluppatore ha specificato che al momento non c'è nulla di sicuro a riguardo, e che attualmente il titolo è previsto soltanto su Xbox One in ambito console. Speriamo di poter ricevere presto nuove informazioni a riguardo.

Top&Flop News

Il top di questa settimana spetta di diritto ad Ubisoft Milano: dopo gli ottimi risultati di critica e pubblico per Mario+Rabbids: Kingdom Battle, la sede di Ubisoft Milano è pronta ad espandersi e raccogliere sfide ancora più complesse. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, verranno assunte ben 20 nuove persone. L'eccezionale gioco di ruolo strategico ambientato nel mondo di Super Mario, infatti, è stato un vero e proprio "game changer" per lo studio italiano, che adesso gode di molta più fiducia sia da parte dei giocatori che dalla stessa Ubisoft e dai vari partner commerciali (prima fra tutte Nintendo).

Tramite l'account ufficiale del gioco, Focus Home Interactive ha confermato che Call of Cthulhu non uscirà più nel 2017 come inizialmente previsto, ma uscirà in un periodo imprecisato del prossimo anno. Lo studio è ancora impegnato a rifinire alcun aspetti del progetto, con l'obiettivo di creare un prodotto all'altezza delle aspettative dei giocatori.

Gli articoli della settimana

