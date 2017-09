Da Red Dead Redemption 2 a Monster Hunter World: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. In questi ultimi giorni è andata in onda la conferenza Sony del Tokyo Game Show 2017 in cui sono stati annunciati, fra gli altri, titoli del calibro di Left Alive e di Zone of the Enders The 2nd Runner MARS, ma non sono mancate informazioni su titoli già conosciuti come NieR Automata e South Park: Scontri Di-retti. Dal canto suo, Rockstar è finalmente tornata a parlare dell'atteso Red Dead Redemption 2, dandoci un periodo indicativo nel quale potremo aspettarci ulteriori dettagli sulla produzione, mentre Dontnod ha dovuto posticipare l'uscita di Vampyr a causa di un problema tecnico imprevisto. Continuate a seguirci su Videogame News per leggere anche le nostre Top/Flop News e una carrellata degli articoli più importanti della nostra Redazione.



Le novità della settimana

Durante la conferenza Sony al Tokyo Game Show 2017, a sorpresa Konami ha annunciato Zone of the Enders The 2nd Runner MARS, nuova versione del secondo capitolo della serie di Hideo Kojima in uscita per la primavera del 2018 su PlayStation 4, PC, PlayStation VR e Steam VR. Sviluppato in collaborazione con CyGames, il titolo si presenta come una remaster col supporto alla risoluzione 4K, un comparto sonoro rimodernato e diversi migliori tecnici ancora da specificare, a cui si aggiunge il pieno supporto ai visori per la Realtà Virtuale.

Rockstar Games ha annunciato nelle scorse ore che il prossimo giovedì 28 settembre alle 17:00 italiane arriveranno finalmente le prime informazioni su Red Dead Redemption 2. Tra poco meno di una settimana, quindi, in tutta probabilità vedremo un nuovo trailer del gioco e scopriremo dettagli inediti su questa attesa produzione. Inizialmente previsto per la fine di quest'anno, Red Dead Redemption 2 è stato rimandato alla primavera del 2018 per dar modo al team di ottimizzare vari aspetti del titolo e creare un gioco all'altezza delle (enormi) aspettative della community.

Nel corso del suo ultimo report finanziario, Square Enix ha dichiarato che il recente NieR Automata si è dimostrato un grande successo globale, superando di gran lunga le previsioni della compagnia e ottenendo risultati eccezionali. Il gioco sviluppato da Platinum Games e Yoko Taro, inoltre, secondo Square ha ricordato al mondo l'alta qualità dei titoli nipponici e ha dimostrato un potenziale significativo per lo sviluppo futuro della serie. Di conseguenza potremo aspettarci in seguito nuovi capitoli della serie, anche se nulla è stato dichiarato in merito alle tempistiche. Ricordiamo che NieR Automata è disponibile esclusivamente su PC e PlayStation 4, e che fino a questo momento sono state distribuite ben 2 milioni di copie.

Ubisoft ha annunciato ufficialmente che South Park: Scontri Di-Retti è entrato in fase Gold. Questo vuol dire che dopo un percorso lungo e travagliato costato ben due posticipi, la software house ha finalmente concluso i lavori e il gioco è pronto per essere stampato su disco e passare alla fase di commercializzazione vera e propria. Rimandandovi all'ultimo trailer, vi ricordiamo che South Park: Scontri Di-Retti uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 17 ottobre 2017.



Brendan Greene, creatore del popolare PlayerUnknown's Battlegrounds, ha espresso il desiderio di aggiungere una campagna single player all'interno del suo sparatutto. L'idea, purtroppo, non sarà per nulla semplice da realizzare, in quanto gli sforzi della software house Bluehole sono concentrati sulla creazione di nuovi contenuti per il multiplayer. Tuttavia un'ipotetica campagna potrebbe includere caratteristiche molto interessanti, fra ci ambienti completamente distruttibili. Speriamo che il successo ottenuto da PlayerUnknown's Battlegrounds porti il team di sviluppo ad espandere ulteriormente il progetto, che ricordiamo sarà disponibile entro la fine dell'anno in esclusiva console su Xbox One.



Uno degli annunci più interessanti del Tokyo Game Show è senza dubbio Left Alive, seguito spirituale di Front Mission in sviluppo esclusivamente su PlayStation 4 e PC e previsto nel 2018. Sono molti gli sviluppatori a collaborare alla creazione dell'universo di Left Alive, fra i quali troviamo personaggi del calibro di Toshifumi Nabeshima (director della serie Armored Core), Yoji Shinkawa (character designer della serie Metal Gear) e Takayuki Yanase (mecha designer di titoli come Ghost in the Shell: Arise, Mobile Suit Gundam 00, Xenoblade Chronicles X). Vi rimandiamo al trailer di debutto del titolo, sperando di ricevere a breve ulteriori informazioni sul progetto.



Top & Flop News

Il top di questa settimana spetta di diritto ad Ubisoft Milano: secondo le ricerche di NPD, Mario+Rabbids Kingdom Battle è il titolo di terze parti che ha venduto più copie su Nintendo Switch, e questo è un dato confermato anche dallo studio della compagnia di statistiche britannica GFK. L'eccezionale RPG strategico sviluppato dal team italiano ha saputo conquistare i favori di critica e pubblico, nonché il titolo di gioco third party più venduto sia in versione fisica che in digitale sul Nintendo eShop. Ricordiamo che Mario+Rabbids: Kingdom Battle è disponibile dal 29 agosto in esclusiva su Switch.

Il flop di questa edizione lo assegniamo invece a Dontnod Entertainment: la software house ha annunciato di recente che Vampyr è stato posticipato alla primavera del 2018 a causa di un problema tecnico imprevisto. Gli sviluppatori hanno dichiarato che sebbene rimandare un progetto sia sempre una scelta dura, il rispetto delle date non dovrebbe mai compromettere la qualità del gioco finale. Il maggior tempo a disposizione permetterà al team di limare tutti gli spigoli e di pubblicare un titolo bilanciato nel migliore dei modi. Vampyr uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Gli articoli della settimana

