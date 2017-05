Da RIME a Get Even: le novità della settimana sul PlayStation Store

Il PlayStation Store si aggiorna anche questa settimana con diverse novità in arrivo (o già disponibili) su PlayStation 4 e PlayStation Vita. Sulla home console della casa nipponica segnaliamo l'atteso RiME e lo sparatutto Get Even, a cui si aggiunge anche la beta pubblica di Gwent: The Witcher Card Game e il classico PS2 Star Ocean: Til The End Of Time. Sul PlayStation Vita (e PS4) si segnala infine Utawarerumono: Mask of Deception, intrigante mix tra una Visual Novel e un JRPG strategico.

PlayStation 4

Annunciato originariamente come esclusiva PlayStation 4, RiME è un puzzle adventure tridimensionale sviluppato da Tequila Works, talentuoso studio indie spagnolo autore di Deadlight e co-developer del recente The Sexy Brutale. In RiME vestiremo i panni di un ragazzo che si è risvegliato su un'isola misteriosa dopo una terribile tempesta, Vedremo animali selvaggi scorrazzare fra le ambientazioni, rovine dimenticate dal tempo e una gigantesca torre che sembra attirarci verso di sé. Armato soltanto della sua astuzia e della sua curiosità, il ragazzo sarà guidato da un'amichevole volpe ad esplorare quest'isola enigmatica, raggiungere la cima della torre e svelarne i segreti più oscuri. L'esplorazione degli scenari riveste un'importanza fondamentale nell'economia della produzione, esattamente come le sezioni in cui dovremo risolvere rompicapo grazie all'aiuto del suono, della proiezione di luci e ombre, della prospettiva e persino della manipolazione del tempo. RiME uscirà sia in versione fisica (a 39.99€) che in digitale (a 34.99€ o a 31.99€ con PS Plus) il 26 maggio.

In Get Even seguiremo la storia di Black, un mercenario dalla pistola sempre pronta che si risveglia in un vecchio manicomio in preda ad un'amnesia. Sotto la guida del rapitore, chiamato "Red", il protagonista si sottoporrà ad un particolare trattamento col supporto di una tecnologia unica nel suo genere. delle cuffie che permettono di accedere ai propri ricordi e di riviverli nel presente. Con l'aiuto dell'univtà vituale Pandora, i giocatori inizieranno un viaggio nelle profondità della mente di Black, per scoprire la verità che si cela dietro l'unico ricordo su cui è ancoraincerto: il tentativo di salvare una ragazza adolescente con una bomba legata al petto. Esattamente come RiME, anche Get Even uscirà su PlayStation 4 il 26 maggio, ma a differenza del puzzle adventure di Tequila Works sarà pubblicato soltanto in digitale sullo Store.

Sconti e promozioni

La promozione settimanale del nuovo update è dedicata a Mad Max: l'action adventure open world di Avalanche è scaricabile su PlayStation 4 a 12.99€, e consentirà ai giocatori di vivere un'avventura completamente slegata dai film sulla saga, ma allo stesso tempo intrigante e consigliata sia ai fan del franchise che agli appassionati del genere post apocalittico. In aggiunta a Mad Max, i giocatori troveranno ad attenderli gli sconti di marzo, grazie ai quali è possibile acquistare a prezzo ridotto titoli del calibro di NieR: Automata 49.99€), Deus Ex: Mankind Divided (19.99€) e XCOM 2 (24.99€). Per ulteriori informazioni su questi sconti vi rimandiamo alla pagina ufficiale del PS Store.



Lista completa novità

PlayStation 4

Star Ocean: 'Til The End Of Time - 19.99€

Utawarerumono Mask of Deception

PoxNora - Gratis

Embers of Mirrim - 21.99€

Gwent Beta Pubblica - Gratis

Spellspire -

Digerati Bundle 2 Pack Part 7 - 39.99€

BRIKS Game and 20 Themes and 20 Avatars Mega Bundle

RiME - 34.99€

Get Even

Samurai Warriors: Spirit of Sanada

Guilty Gear Xrd Rev.2 - 49.99€



PlayStation Vita

Utawarerumono Mask of Deception

Spellspire

Plantera

Kung Fury Street Rage