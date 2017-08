Da Shenmue 3 a Yakuza 6: le novità della settimana su VG News

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Sul fronte dei titoli giapponesi, Square Enix e SEGA hanno annunciato rispettivamente le date d'uscita europee di Dissidia Final Fantasy e di Yakuza 6, mentre Deep Silver ha confermato che pubblicherà l'atteso Shenmue 3. Passando all'Occidente, invece, Bethesda ha svelato nuove informazioni su Wolfenstein 2: The New Colossus e Microsoft ha fatto trapelare per errore i primi dettagli su ReCore Definitive Edition. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le Top/Flop News e leggere alcuni degli articoli più importanti della nostra redazione.



Le novità della settimana

Microsoft avrebbe dovuto svelare ReCore Definitive Edition soltanto il 20 Agosto, ma di recente il gioco è comparso per errore sul Microsoft Store con data d'uscita prevista per il 29 agosto. L'edizione definitiva del titolo includerà la nuova avventura "Eye of Obsidian" e il Corebot frame "T8-NK", visibile sulla copertina ma non presente all'interno del gioco originale. Viene confermato anche il supporto per l'HDR su Xbox One S e Xbox One X, e su quest'ultima piattaforma il titolo godrà di alcuni miglioramenti tecnici. ReCore Definitive Edition uscirà in versione retail e digitale a 19.99€.



Dopo diversi mesi di silenzio, Nintendo è tornata a parlare di Pokémon Ultrasole e Ultraluna, pubblicando un nuovo video in cui vengono mostrate alcune novità del titolo fra cui i nuovi abiti indossabili dal protagonista e alcune sequenze gameplay della Forma Crepuscolo di Lycanrock. I due titoli usciranno esclusivamente sulle console della famiglia 3DS il 17 novembre, e includeranno nuovi Pokémon (non è chiaro se si tratti di forme inedite o di nuovi mostriciattoli tascabili), aree da esplorare, mosse Z, personaggi e molto altro ancora.



Bethesda Softworks ha svelato di recente nuovi dettagli su Wolfenstein 2: The New Colossus, atteso sparatutto in uscita su PC. PS4 e Xbox One il 27 ottobre. In questo capitolo i nazisti saranno molto più pericolosi e minaccioso di di quelli visti nel primo episodio. ma anche il protagonista B.J. Blazkowicz sarà più potente e avrà a disposizione una serie di abilità inedite- Ad esempio i giocatori potranno utilizzare due armi contemporaneamente, anche di diverse tipologie, creando la combinazione che più si adatta al loro stile di combattimento. Fra le altre novità troviamo l'ascia, che sostituirà il classico coltello utilizzato negli scontri corpo a corpo.



Nella giornata di ieri Square Enix ha confermato che Dissidia Final Fantasy NT uscirà in Europa a partire dal 30 gennaio 2018 in esclusiva su PlayStation 4. Il titolo potrà essere acquistato in diverse edizioni fra cui la Ultimate Collector's Edition (che include la colonna sonora, una figure a tema, artbook e altri bonus), la SteelBook Brawler Edition (solo per chi effettua il pre-order presso i rivenditori selezionati) o Digital Deluxe Edition (che include il Season Pass). Il titolo consentirà ai giocatori di vestire i panni di alcuni dei personaggi più importanti della famosa saga ruolistica in un picchiaduro senza esclusione di colpi.



E rimanendo sempre in tema di date, SEGA ha annunciato che Yakuza 6: The Song of Life uscirà in Europa esclusivamente su PlayStation 4 il 20 marzo 2018. Disponibile dallo scorso anno in Giappone, Yakuza 6 si presenta come il capitolo conclusivo delle vicende di Kazuma Kiryu, e sarà disponibile in edizione standard a 59.99€, e nella Premium Edition ad 89.99€. Quest'ultima versione includerà al suo interno un box cartonato, un artbook, due bicchieri (accompagnati da sottobicchieri) e due cubetti di ghiaccio incisi (riprodotti in pietra). Nella nostra news potrete dare un'occhiata alle immagini di queste edizioni e all'ultimo trailer del gioco.



Con un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale, Ys Net ha annunciato che Shenmue 3 verrà pubblicato da Deep Silver. Le due compagnie hanno stipulato infatti un contratto di publishing con l'obiettivo di distribuire il gioco in tutto il mondo. Deep Silver è un publisher tedesco che si è già occupato della pubblicazioni di importanti serie come Metro, Shin Megami Tensei, Persona e Saints Row. Per l'occasione sono arrivati anche nuovi dettagli sulla presenza di Shenmue 3 alla Gamescom 2017: Yu Suzuki presenzierà alla general admission entertainment area il 23 agosto dalle 18:30 alle 19:30, e il giorno seguente dalle 12:30 alle 13:30.



Top & Flop News

Il top di questa settimana spetta di diritto a Nintendo: stando ai dati di NPD relativamente alle vendite americane di Luglio, la casa di Kyoto occupa la prima posizione sia sul fronte software che hardware, con Splatoon 2 in cima ai giochi più venduti e Switch come console più acquistata del mese. Si tratta senza dubbio di un ottimo risultato per Nintendo e per la sua nuova console ibrida, che fra due settimane accoglierà anche il promettente Mario+Rabbids: Kingdom Battle.



Il flop di questa edizione lo assegniamo invece a Microsoft: la casa di Redmond ha annunciato nei giorni scorsi che Crackdown 3 non uscirà più il 7 novembre come svelato in precedenza, ma arriverà solamente nella primavera del 2018. La compagnia infatti vuole concedere più tempo agli sviluppatori di Sumo Digital per realizzare il titolo migliore possibile e in una finestra di lancio più conveniente.



Gli articoli della settimana

