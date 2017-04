Da Shiness a Voodoo Vince Remastered: le novità della settimana su Xbox LIVE

Il nuovo aggiornamento di Xbox Live porta con sé diverse novità sia sul fronte Microsoft che su quello indipendente: con Voodoo Vince Remastered i giocatori si troveranno alla versione rimodernizzata di uno dei più interessanti platform 3D usciti sulla prima Xbox, mentre con Shiniess: The Lightning Kingdom e Wonder Boy: The Dragon's Trap troveranno ad attenderli rispettivamente un RPG/Beat'em up e un metroidvania bidimensionale. Tra le offerte della settimana dedicate agli abbonati Gold, invece, segnaliamo sconti su Dead Rising 4 e su Torment: Tides of Numenera, di cui però vi parleremo in maniera più approfondita nel corso di questo articolo.

Uscito originariamente nell'ottobre 2003 in esclusiva su Xbox, Voodoo Vince Remastered arriva questa settimana su Xbox One e PC (Windows 10/Steam), portando con sé il supporto all'alta risoluzione e diversi miglioramenti grafici alla sempreverde esperienza di platforming tridimensionale che il titolo offriva già 13 anni fa. Lo spirito avventuriero del bizzarro Vince lo porterà dalle strade di New Orleans alle profondità di un bayou della Louisiana alla ricerca del suo angelo custode, Madam Charmaine. Nel corso dell'avventura Vince incontrerà e sconfiggerà creature bizzarre, arrivando anche ad esibirsi in bizzarre pose o azioni come calciarsi il sedere da solo. Tenendo fede alla sua natura di bambola Voodoo, i giocatori potranno utilizzare oltre 30 attacchi voodoo per ferire il protagonista, ma paradossalmente saranno gli avversari a ricevere il danno maggiore. A differenza dei tradizionali platform 3d, infatti, questa volta gli utenti dovranno utilizzare effettivamente pericoli e rischi invece di scappare. Casseforti che cadono, punte affilate e fulmini sono solo alcuni degli strumenti che saremo in grado di usare. Buone notizie anche sul fronte contenutistico, grazie alla presenza di ben 30 livelli caratterizzati da una buona varietà di ambientazioni tra cui paludi brulicanti di gamberi, cimiteri pieni di folletti e zombie e un quartiere francese in pieno stile New Orleans. Voodoo Vince Remastered è disponibile per il download su Xbox One a 14.99€, e supporta anche il servizio Play Anywhere con la versione Windows 10.



Il secondo titolo di questa settimana è Shiness: The Lightning Kingdom, Action RPG di Focus Home Interactive che ci porterà ad esplorare un universo sull'orlo del collasso. I giocatori si uniranno a Chado e ai suoi compagni su una veloce nave volante, e viaggeranno tra isole celestiali in seguito alla devastazione del pianeta Mahera. Dopo un'atterraggio di fortuna su un'isola ostile, inoltre, saremo subito coinvolti in un conflitto fra vari stati, ma allo stesso tempo il protagonista scoprirà di aver acquisito una nuova abilità: potrà parlare con lo Shiness, n misterioso spirito pervaso di pura magia che potrebbe aiutare i nostri eroi ad uscire indenni da questa situazione problematica. Affronteremo nemici pericoli in combattimenti beat'em up, mescolando attacchi fisici con gli incantesimi, acquisiremo esperienza con cui sviluppare i personaggi e imparare nuovi incantesimi ed abilità. Potremmo essere noi, infine, gli eroi ad unificare le civiltà del pianeta Mahera.

Uno dei protagonisti dei nuovi Deals With Gold è Dead Rising 4: lo zombie game Open World di Capcom uscito lo scorso anno è acquistabile a 41.99€ in edizione normale per tutti gli abbonati al servizio, o al prezzo di 53.99€ nella sua versione deluxe. Buone notizie anche per gli appassionati di giochi di ruolo occidentali, che avranno a disposizione il recente (ed eccellente) Torment: Tides of Numenera a 39.99€. Un occhio di riguardo, infine, anche agli avventurieri spaziali, a cui consigliamo Elite Dangerous: Commander Deluxe Edition a 33.49€. Per ulteriori informazioni sugli sconti settimanali vi rimandiamo alla pagina ufficiale del blog di Major Nelson.



Professional Farmer 2017 - Gold Edition - 44,99 €

Flinthook - 14,99 €

Shiness: The Lightning Kingdom - 29,99 €

Late Shift - 9,99 €

ATV Renegades - 29,99 €

Marvel's Guardiani della Galassia: The Telltale Series - The Complete Season (Episodi 1-5) - 23,99 €

Wonder Boy: The Dragon's Trap - 19,99 €

Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series - Episode 1 - 6,49 €

The Disney Afternoon Collection - 19,99 €

Voodoo Vince: Remastered - 14,99 €

The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition -19,99 €