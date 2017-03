Da Sky Force a The King of Fighters '94: le novità della settimana su eShop

Il nuovo aggiornamento settimanale dell'eShop si presenta decisamente più scarso della sua controparte statunitense, almeno per quanto riguarda Nintendo Switch: negli USA, infatti, la nuova console della casa di Kyoto accoglierà il Tomorrow Corporation Pack (che ricordiamo include Little Inferno, World of Goo e Human Resource Machine) e AKA Neo Geo - The King of Fighters '94, mentre gli utenti europei dovranno accontentarsi solamente di quest'ultimo. Sul fronte Wii U segnaliamo invece l'arrivo di Sky Force Anniversary, a cui segue 6180 The Moon sulle console della famiglia 3DS.

Nintendo Switch & Wii U

Unica novità di rilievo di questa settimana per Nintendo Switch, The King of Fighters '94 è un picchiaduro bidimensionale uscito originariamente su cabinati Arcade e su Neo Geo, nonché il primo capitolo della serie omonima recentemente riapparsa con un nuovo episodio su PS4. A differenza dei normali sistemi di lotta uno contro uno, The King of Fighters '94 permette di scegliere una fra otto squadre, composte rispettivamente da tre lottatori presi in prestito dai classici SNK come Fatal Fury, Ikari Warriors, Psycho Soldier e Art of Fighting. Le regole del combattimento sono semplici: i giocatori dovranno scegliere la squadra di una nazione, stabilire l'ordine dei personaggi e combattere fino a quando uno dei due team non viene sconfitto. Oltre alle tradizionali mosse speciali, inoltre, ogni lottatore potrà effettuare una devastante Super Desperation Move, la cui efficacia dipenderà dal livello di carica della barra di energia. Quest'ultima, infine, si ricaricherà ogni volta che viene ricevuto un colpo, così anche nelle situazioni peggiori ci sarà sempre la possibilità di ribaltare le sorti dello scontro. the King of Fighters '94 è disponibile su Nintendo Switch a 6.99€.

Continuando a parlare di retro-game si passa a Sky Force Anniversary, edizione rimasterizzata dell'omonimo titolo che festeggia i 10 anni della sua uscita con diverse novità. Sfruttando l'azione dei classici sparatutto arcade unita ad un comparto tecnico migliorato, il titolo offrirà un'esperienza coinvolgente per tutti gli amanti degli shoot'em up a scorrimento con elementi social. Fra gli elementi più importanti del pacchetto segnaliamo l'introduzione di elementi grafici in 3D, un miglioramento generale dei controlli e un inedito sistema di potenziamenti che renderanno più varia e profonda l'avventura, consentendoci di affrontare gli avversari in modi sempre diversi. Fino al 23 marzo, inoltre, Sky Force Anniversary su Wii U sarà acquistabile a 7.99€ rispetto ai 9.99€ originari.

Nintendo 3DS

Fra i giochi in arrivo questa settimana su Nintendo 3DS, uno dei più interessanti è 6180 The Moon: la software house indipendente Turtle Cream ha confezionato un particolare platform 2D nel quale i giocatori intraprenderanno un viaggio per ritrovare il Sole vestendo proprio i panni della Luna. Il gameplay della produzione si allontana dai classici del genere grazie ad una particolare trovata. In pratica una volta superato con un salto il bordo superiore dello schermo, la sferica protagonista dell'avventura ripunterà da quello inferiore. I giocatori dovranno però fare attenzione ai molteplici ostacoli disseminati per i livelli. 6180 The Moon, già disponibile da più di un anno su PC via Steam e più recentemente su home console, è finalmente acquistabile anche su Nintendo 3DS a 3.99€.

Sconti e promozioni

La punta di diamante dei nuovi sconti settimanali è senza dubbio Shin Megami Tensei IV Apocalypse: il recente JRPG a turni sviluppato da Atlus su Nintendo 3DS, infatti, è scaricabile dall'eShop a 27.99€ fino al 23 marzo, accompagnato dallo strategico in tempo reale 7th Dragon III Code: VFD (anch'esso di Atlus) a 29.99€. Su Wii U segnaliamo invece Secret Files: Tunguska e 99Seconds rispettivamente a 2.49€ e 1.24€, ma troverete ulteriori dettagli nella lista completa delle offerte nell'ultimo paragrafo di questa rubrica.

Lista completa novità

Giochi Switch

ACA NeoGeo The King of Fighters '94 - €6.99

Splatoon 2 Global Testfire



Giochi Wii U

A.C.E. - Alien Cleanup Elite - €5.00

Double Breakout II - €7.00

Sky Force Anniversary - €7.99

Dungeon Explorer - €5.99

Neutopia - €5.99



Giochi New 3DS

Don't Crash Go - €1.49

Double Breakout - €7.00

Four Bombs - €1.49



Giochi 3DS

6180 the moon - €3.99

Frontier Days: Founding Pioneers - €5.99

Kung Fu FIGHT! - €2.25



Temi 3DS

Crollors Yellow Green Theme - €0.99

JC towards the black meteorite - €0.99

JC laugh together - €0.99

Jurassic Cubs and Nichus - €1.49

JC 3pack - Number 3 - €2.49

Hello Kitty during Spring - €0.99

Hello Kitty with her friend - €0.99

Hello Kitty at the cinema - €0.99

Hello Kitty punk rock - €0.99

Yoshiwara Lament - €1.99

Poppippo - €1.99

Rin-chan Now! - €1.99

Paintër - €1.99

Alien Alien - €1.99



Sconti Wii U

99Seconds - €1.24

Breakout Defense - €5.00

Darts Up - €1.24

Maze Break - €5.00

Rock ‘N Racing Off Road - €2.99

Secret Files: Tunguska - €2.49



Sconti 3DS

7th Dragon III Code: VFD - €29.99

Alien on the run - €3.34

Crazy Construction - €4.68

Football Up Online - €2.95

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse - €27.99

Snow Moto Racing 3D - €5.99