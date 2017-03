Da Snake Pass ad Air Guitar Warrior: le novità della settimana su Xbox LIVE

Puntuale come ogni mercoledì pomeriggio, anche oggi Microsoft aggiorna Xbox Live con diverse novità per gli utenti Xbox One. Da una parte troviamo il terzo episodio di The Walking Dead: A New Frontier (di cui vi parliamo nella nostra recensione), mentre sul fronte dei titoli indie vi segnaliamo l'uscita di Snake Pass e di Air Guitar Warrior, quest'ultimo pensato appositamente per il sensore Kinect di Xbox One. Protagonisti degli sconti settimanali saranno invece titoli del calibro di Mafia III e di WWE 2K17, ma approfondiremo il discorso in un secondo momento.

Xbox One

Quando la tranquillità di Haven Tor è interrotta da un misterioso intruso, solo il più improbabile degli eroi potrà salvare la situazione. In Snake Pass faremo la conoscenza di Noodle il serpente e del suo iperattivo amico Doodle il colibrì: insieme i due protagonisti dovranno riunire le chiavi di pietra perdute con i rispettivi cancelli magici, che conferiscono al mondo di Haven Tor il suo potere mistico. Ci troviamo di fronte ad un platform adventure basato su enigmi che utilizzano il motore fisico del gioco, che tra l'altro invita gli utenti a pensare (letteralmente) "come un serpente" durante l'avventura, perché sarà l'unico modo per risolvere tutti i rompicapo presenti nel nostro percorso. In alcuni casi ci verrà richiesto di strisciare nell'erba alta, in altri invece dovremo avvilupparci al bambù e toglierci dai guai il più velocemente possibile. Sviluppato dai talentuosi ragazzi di Sumo Digital (già autori di Little Big Planet 3), Snake Pass propone anche una modalità a tempo che si affianca al Single Player e una colonna sonora ad opera di David Wise, ed è scaricabile su Xbox One a 19.99€ (confermato, inoltre, il supporto ad Xbox Play Anywhere).

Air Guitar Warrior è un curioso mix tra uno sparatutto a scorrimento e un gioco musicale dal gusto rock, in cui saranno proprio i giocatori a controllare la musica anche grazie all'utilizzo del sensore Kinect. Il titolo include 19 tracce personalizzate create da Mr. Fastfinger e Samppa Siurala, e ci richiederà di sparare proiettili, fulmini e laser con la nostra chitarra immaginaria. Cavalcheremo dinosauri, squali e coccodrilli, e distruggeremo anche vichinghi, alieni, demoni e teschi volanti. L'obiettivo principale dell'avventura sarà quello di trovare la leggendaria "chitarra-spada", e sfidare un improbabile Zeus in versione Heavy Metal per guadagnarci di diritto un posto sull'Olimpo degli dei del rock. Air Guitar Warrior è acquistabile su Xbox One a 18.99€.



Sconti e promozioni

Ritornano come ogni settimana i Deals With Gold, ossia gli sconti accessibili solo dagli utenti abbonati all'omonimo servizio: come vi abbiamo già anticipato, il recente Mafia III è uno dei protagonisti assoluti di questa nuova ondata di sconti, e sarà possibile scaricarlo al prezzo di 35€ in edizione standard e di 45€ in versione Deluxe (che include il Season Pass per tutte le espansioni della storia). Chi preferisce invece le simulazioni sportive potrà dare un'occhiata a WWE 2K17 (35€), mentre chi preferisce massacrare non-morti troverà in Zombie Army Trilogy (10€) l'esperienza perfetta. Vi rimandiamo comunque alla pagina ufficiale delle offerte, in cui troverete tutti gli sconti di questa settimana perXbox One e 360.



Lista completa novità

Xbox One

Snake Pass - 19.99€

Air Guitar Warrior per Kinect - 18.99€

R.B.I. Baseball 17 - 19.99€

Anoxemia - 7.99€

The Walking Dead: A New Frontier - Episode 3 - 6.49€