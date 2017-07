Da Splatoon 2 a Fate/EXTELLA: le novità della settimana sull'eShop di Nintendo

Puntuale come ogni settimana, Nintendo aggiorna il suo eShop con diverse novità per le sue console principali. I giochi più importanti di questo update sono senza dubbio Splatoon 2 e Fate/EXTELLA, a cui si aggiunge l'interessante Cave Story+ che arriva con un po' di ritardo dalla release statunitense. Non mancano infine i consueti sconti settimanali, che questa volta si concentrano su diversi giochi per Wii U e 3DS.



Nintendo Switch

Splatoon 2 è il seguito dell'intrigante "splattatutto" in terza persona uscito su Wii U e incentrato sul multiplayer. L'obiettivo dei match è quello di ricoprire la maggior parte dell'area gioco con l'inchiostro del colore della propria squadra. In questo attesissimo sequel Nintendo ha aggiunto una nuova modalità single player, livelli e armi inedite e molto altro ancora. Nella modalità Salmon Run, introdotta specificamente in questo titolo, i giocatori coopereranno con altri tre alleati per sconfiggere ondate di salmonoidi e raccogliere le uova preziose che si lasciano dietro. Ogni modalità del titolo potrà essere giocata sia sulla TV che direttamente in versione portatile, e fino a 10 console Nintendo Switch potranno collegarsi fra loro tramite connessione LAN quando inserite nel dock, permettendo ad un totale di 8 giocatori e 2 spettatori di creare veri e propri tornei in locale. Splatoon 2 è disponibile sia in versione retail che in digitale sull'eShop a 59.99€.



Fate/EXTELLA: The Umbral Star, già disponibile su PS4 e PSVita e finalmente scaricabile anche su Nintendo Switch, è un Action Game Single Player che ci farà affrontare combattimenti travolgenti nel regno digitale di SE.RA.PH. In questo posto misterioso si è appena concluso un conflitto noto come "Holy Grail War", ma il nuovo sovrano dovrà comunque affrontare sfide e minacce di ogni genere. Il titolo riunisce in un unico progetto lo sceneggiatore Nasu Kinoko, il creative director Takashi Takeuchi e il character designer Aruko Wada, con una colonna sonora realizzata da TYPE-MOON. Per quanto riguarda il gameplay, Fate/EXTELLA presenta caratteristiche molto simile a quelle dei titoli musou, con l'aggiunta di alcune interessanti novità tra cui la capacità di scatenare combo pressoché illimitate e devastanti attacchi speciali, mentre dal punto di vista grafico Fate/EXTELLA garantisce i 60 frame al secondo pagando tuttavia nella definizione delle texture, purtroppo decisamente povere e troppo riciclate. Fate/EXTELLA: The Umbral Star è scaricabile su Nintendo Switch a 54.99€.



Sconti e promozioni

Sono poche le offerte di questa settimana per Wii U e 3DS: sulla home console della casa di Kyoto segnaliamo Word Logic by POWGI e Pinball Breakout rispettivamente a 7.19€ e 4.90€, mentre sulla portatile troveremo Tappingo 2 (1.99€) e Snow Moto Racing 3D (5.99€). Vi rimandiamo al prossimo e ultimo paragrafo per ulteriori dettagli sugli sconti.



Lista completa novità

Nintendo Switch

Splatoon 2 - 59.99€

Fate/EXTELLA: The Umbral Star - 54.99€

Cave Story+ - 29.99€

Boost Beast - 9.99€

Samurai Shodown - 6.99€



Wii U

BOX UP - 1.49€



New 3DS

Pic-a-Pix Clour - Small Puzzles 9 - 1.99€



