Da Street Fighter V Arcade ai rumor su Game Boy Mini: le novità della settimana

Puntuale come ogni sabato, Videogame News ritorna anche oggi per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Tra gli annunci degli ultimi giorni non possiamo non citare Street Fighter V Arcade, ultima versione del picchiaduro di Capcom in uscita esclusivamente su PC e PlayStation 4, a cui segue il reveal della versione PC dell'eccezionale NiOh. Tra i rumor, invece, alcune voci di corridoio parlano di un ipotetico Game Boy Mini e anche di un nuovo capitolo di Fallout, forse sviluppato grazie alla collaborazione fra Obsidian e Chris Avellone. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le nostre personalissime Top/Flop News e per dare un'occhiata ad alcuni degli articoli più importanti della redazione di Everyeye.it.

Gli articoli della settimana

Qualche giorno fa Capcom ha annunciato ufficialmente Street Fighter V Arcade Edition, ultima edizione del picchiaduro che uscirà il 16 gennaio 2018 al prezzo di 39.99€ esclusivamente su PC e PlayStation 4. Questa riedizione includerà il gioco completo e i contenuti di entrambi i Season Pass, tra cui ben 12 personaggi e altrettanti costumi premium. Viene confermata inoltre la presenza delle modalità Arcade ed Extra Battle, e non mancheranno infine nuovi V-Trigger e migliorie all'interfaccia grafica e ai menu (oltre a nuovi effetti pre e post combattimento). E' bene precisare che tutti i contenuti inediti di questa versione saranno scaricabili gratuitamente anche da chi possiede l'edizione standard del gioco.

IO Interactive ha pubblicato su Twitter un nuovo artwork che conferma l'annuncio di nuovi dettagli su Hitman il prossimo 24 ottobre alle 14:00 italiane. Con ogni probabilità la software house danese si prepara a svelare la seconda stagione del suo popolare Stealth Game. Dopo le vicende burocratiche di inizio anno che hanno visto IO Interactive diventare uno studio indipendente, la compagnia sembra pronta per tornare in attività. Non ci resta dunque che attendere ancora un paio di settimane per scoprire le nuove avventure in cui l'Agente 47 si ritroverà coinvolto.

Stando a quanto riportato dal portale nintendosoup.com, sembra che nel mese di settembre Nintendo abbia registrato il marchio Game Boy per il territorio giapponese. La compagnia nipponica effettuò lo stesso procedimento alcuni mesi prima della presentazione di NES Classic Mini e di SNES Classic Mini, depositando il marchio relativo ai controller della console. Si apre così la strada alla possibile esistenza di un fantomatico Game Boy Classic Mini, che potrebbe essere una retro console sulla scia del successo delle recenti riedizioni ad 8 e 16 bit. Ricordiamo che la notizia in questione è da considerarsi come rumor a tutti gli effetti, almeno fino ad eventuali conferme o smentite ufficiali.

La software house indipendente Sunshee ha annunciato nelle scorse che Fear Effect Sedna, nato come progetto Kickstarter, uscirà nel corso dell'anno prossimo su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, edizione confermata proprio in questa occasione. Il titolo, che sarà pubblicato ufficialmente da Square Enix Collective, è un prequel del primo Fear Effect e racconterà la storia di Glas, Rain, Deke e Hana alle prese con una minaccia imprevista.



Koei Tecmo ha annunciato che NiOh sarà disponibile su PC a partire dal 7 novembre. L'eccezionale souls-like sviluppato da Team Ninja sarà in vendita su Steam nella sua Complete Edition, pacchetto che include il gioco completo e i DLC Drago del Nord, Onore Spezzato e La Fine del Massacro. L'edizione PC consentirà, esattamente come su PlayStation 4, di selezionare fra diverse modalità di visualizzazione: Action Mode per il supporto ai 60FPS stabili e la Movie Mode con supporto alla risoluzione 4K.

Secondo una recente speculazione diffusa da PCGamesN, Chris Avellone potrebbe essere al lavoro su un nuovo progetto legato al brand Fallout, anche se al momento si tratta solamente di un'indiscrezione basata su una semplice immagine pubblicata dallo sviluppatore stesso su Facebook. Come potete vedere nella nostra news, Avellone ha cambiato la sua immagine profilo su Facebook sostituendola con un'immagine del Vault Boy abbracciato ad una figura stilizzata, accompagnata dalla didascalia "mi sei mancato così tanto". E' decisamente prematuro ipotizzare qualcosa a riguardo, ma secondo PCGamesN lo sviluppatore sarebbe attualmente al lavoro su un gioco di Fallout sviluppato da Obsidian, probabilmente un seguito (diretto o spirituale) di Fallout New Vegas. Un'altra ipotesi vedrebbe invece Avellone impegnato su un fumetto basato sul franchise di Bethesda.

Top&Flop News

Il top di questa settimana spetta di diritto a Studio MDHR: lo sviluppatore ha festeggiato di recente il traguardo delle oltre 300.000 copie di Cuphead vendute su Steam. Si tratta di un ottimo risultato, reso possibile anche grazie all'ottimo successo di critica e pubblico che il gioco ha ricevuto nei giorni scorsi. A fronte di questi ultimi dati, gli sviluppatori hanno espresso la volontà di pubblicare il gioco anche in formato retail, per quanto non ci siano ancora notizie certe in tal senso. Ricordiamo che Cuphead è disponibile dal 29 settembre esclusivamente su PC e Xbox One.

Il flop odierno lo assegniamo invece ad Electronic Arts: la testata giornalistica GameRevolution ha avuto modo di provare con mano l'Open Beta di Star Wars Battlefront 2, ed ha espresso tutti i propri dubbi in merito alla gestione delle microtransazioni dell'atteso sparatutto. Pur non essendo ancora attive, le microtransazioni sono consultabili dal menù di gioco, e da quanto è emerso pare che gli acquisti in-game con valuta reale non si limiteranno agli oggetti cosmetici, ma permetteranno di ottenere anche le Star Card. Quest'ultime sono oggetti con cui potenziare le armi dei giocatori, aumentandone ad ed esempio l'attack rate o riducendone i cooldown. I lootbox offriranno anche dei premi casuali, scongiurando quindi il rischio di eventuali abusi del sistema.

Gli articoli della settimana

Sono molte le recensioni di questa settimana appena trascorsa: Studio MDHR ha pubblicato l'eccezionale Cuphead del quale vi proponiamo il nostro parere, mentre sul fronte Switch troverete la review di Golf Story. Sempre sulla console ibrida di Nintendo troverete anche l'analisi completa di FIFA 18 Switch, a cui segue la recensione de La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra in arrivo su PC, PS4 e Xbox One. Concludiamo infine con il racconto Canti di Guerra dedicato a Destiny 2 e con lo Speciale incentrato sulle Regole dell'Orrore, in attesa dell'uscita di The Evil Within 2 fissata per il 13 ottobre di quest'anno.