Da Styx Shards of Darkness a FlatOut 4: tutte le novità del PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment aggiorna anche questa settimana il PlayStation Store con diverse novità di rilievo per gli utenti PlayStation 4. L'ondata di nuovi giochi sembra proprio non volersi arrestare sulla console Current Gen della compagnia giapponese, che dopo gli eccezionali Horizon: Zero Dawn e NieR: Automata accoglie in questi giorni Danganronpa 1/2 Reload e il nuovo Styx: Shards of Darkness, a cui si aggiunge la demo di Toukiden 2 disponibile anche su PlayStation Vita.

PlayStation 4

Il primo titolo di cui vogliamo parlarvi è Danganronpa 1/2 Reload, versione rimasterizzata per PlayStation 4 dei primi due capitoli della serie di avventure grafiche sviluppate da Spike Chunsoft che uscirà il 17 marzo. Ogni episodio ci farà vestire i panni di alcuni studenti giapponesi rinchiusi in vari luoghi sconosciuti da un misterioso individuo chiamato Monokuma, una sorta di bizzarro orsetto antropomorfo dietro le cui strane sembianze si cela una geniale mente criminale. Due sono le fasi più importanti della produzione: la ricerca di indizi e lo svolgimento del processo. Durante la nostra permanenza nei luoghi di prigionia (una scuola superiore giapponese e l'isola di Jabberwock), infatti, assisteremo alle malefatte più atroci, che dovremo portare alla luce, assicurando il colpevole alla "giustizia". Purtroppo dobbiamo segnalare l'assenza della localizzazione italiana, e non possiamo dunque consigliare l'acquisto del gioco a tutti coloro che non abbiano una buona confidenza con la lingua inglese. A tutti gli altri, invece, diciamo subito di fiondarsi su questa avventura, che si è dimostrata davvero eccellente sia per il gameplay che per il complesso e coinvolgente intreccio narrativo.

A distanza di due anni dall'uscita del primo capitolo, Focus Home Interactive pubblica su PlayStation 4 Styx: Shards of Darkness, interessante Adventure/Stealth Game acquistabile sia in versione retail che in digitale a 49.99€. Ingaggiato per una missione di importanza decisiva, il goblin Styx sarà chiamato ad esplorare vasti ambienti aperti anche in compagnia di un alleato (grazie al supporto della cooperativa per due giocatori), nei quali potrà eliminare nemici umani, elfi o nani, o superarli senza che se ne accorgano utilizzando le proprie abilità furtive. Non mancheranno poi enormi creature spaventose da affrontare con il nostro arsenale da Goblin assassino, che unito alle nuove abilità del protagonista ci permetteranno di avere la meglio su qualsiasi avversario. Nel corso dell'avventura otterremo ance gli immancabili punti esperienza che serviranno per affinare i talenti di Styx nell'omicidio, nella capacità di infiltrarsi e anche nell'utilizzo della magia. Sparsi per le ambientazioni, infine, troveremo anche preziosi manufatti e ingredienti utili per realizzare trappole letali e oggetti curativi, o per dar vita a veri e propri cloni che inganneranno i nemici.



Sconti e promozioni

L'offerta della settimana (valida fino al 16 marzo) vede come protagonista assoluto Hitman per PlayStation 4: gli utenti, infatti, potranno acquistare la prima stagione completa dello Stealth Game di IO Interactive a 28.99€, oppure scaricare il Pacchetto Upgrade a 24.99€ nel caso fossero già in possesso del Pacchetto Introduttivo. Accanto al glaciale assassino troviamo anche i Doppi Sconti, che ci permetteranno di scaricare a prezzo ridotto giochi del calibro di The Witcher 3: Wild Hunt (23.99€ o 17.99€ per i Plus), Deus Ex: Mankind Divided ( 44.79€ o 19.59€ per i Plus) e No Man's Sky (27.99e o 15.99€ per i Plus), ma per la lista completa vi rimandiamo alla pagina ufficiale del PS Store.



Lista completa novità

PlayStation 4

Styx: Shards of Darkness - 49.99€

Paladins Founder's Pack - 14.99€

Death Squared - 20.99€

Eekeemoo - Splinters of The Dark Shard - 4.99€

Siralim 2 - 14.99€

NeuroVoider

MasterCube Game And Theme Bundle

The Sun & Moon/Paranautical Activity Bundle - 10.99€

ACA NEOGEO SENGOKU

Momodora: Reverie Under the Moonlight

Kona

Danganronpa 1/2 Reload

FlatOut 4: Total Insanity - 59.99€

Toukiden 2 Carryover Demo

Banner Saga Complete Pack + Survival Mode

Warhammer End Times -Vermintide Digital Value Pack